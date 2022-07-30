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Латвия призвала ограничить въезд россиян в ЕС после теракта в Оленовке, - Ринкевич

рінкевич

Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Оленовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государство-спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан", - подчеркнул глава латвийского МИД.

Следует отметить, что Латвия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам еще 24 февраля.

При этом в Сейме Латвии призвали запретить предоставление гражданам РФ шенгенских виз 23 февраля. Тогда соответствующее заявление сделал депутат Рихардс Колс.

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Автор: 

Латвия (1337) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+31
Дуже багато ****** з динири та линири поїхали до ЄС з українськими паспортами, ці ***** там пропагандують рускій мір, жити в рускам міре вони не хочуть, але дуже його *******, з цими ******* теж треба розбиратись!
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30.07.2022 22:17
+25
Треба заборонити присутність громадян рф на території краін ЄС.
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30.07.2022 22:17
+21
Твари, которые 20 лет выбирают выродка *****, должны жить в собственной альтернативной реальности, без права угробить и даже портить чужую реальность своим постоянным нытьём про "ущемления русскоязычных". Ибо з+бали своим претензиями весь мир!
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30.07.2022 22:40
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Сьогодні їхала з Туреччини до Болгарії. Пів автобуса москалів.
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30.07.2022 22:10 Ответить
Это получается через Турцию в ЕС как туристы едут? Или какого хрена они катаются и кто они ?
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30.07.2022 22:28 Ответить
турки сейчас развозят кацапов по всему миру, падлы. евроидиоты отменили свои рейсы, но позволяют туркам и арабам спокойно завозить биомусор к себе.
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30.07.2022 22:42 Ответить
Так, їдуть на відпочинок. В Болгарії відносно дешеві готелі. От і пруться на останні гроші.
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30.07.2022 23:01 Ответить
никто из пассажиров не возмущался, что в салоне животных провозят ?
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30.07.2022 22:45 Ответить
Я! Сказала моїм онукам з руснею не спілкуватись, бо сиділа мала років 6 перед ними. Мої настанови були зайві, бо вони і так не спілкуються і в Туреччині в першу чергу питали на площадці в парку з якої ти країни?!?! Дехто і відповідати боявся, бо наших було семеро))) Так що мої слова були більше для вух русні.А ще сказала, що малого вдома чекають джавелін і байрактар. А якщо буде чемний, то батьки і хаймер підженуть (звісно, це правда і звісно це іграшки)))))
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30.07.2022 23:07 Ответить
Дуже багато ****** з динири та линири поїхали до ЄС з українськими паспортами, ці ***** там пропагандують рускій мір, жити в рускам міре вони не хочуть, але дуже його *******, з цими ******* теж треба розбиратись!
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30.07.2022 22:17 Ответить
вроде этой ?

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30.07.2022 22:47 Ответить
Ти ба, яка перебірлива курва
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31.07.2022 06:50 Ответить
Треба заборонити присутність громадян рф на території краін ЄС.
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30.07.2022 22:17 Ответить
А чому це повинна робити Європа, якщо в Україні такого нема?
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30.07.2022 22:19 Ответить
А Європа подивиться на Україну і подумає: Україна запровадила візовий режим з рашкою.
Жодних заборон не воодила.
Так чому Європа повинна забороняти чи обмежувати в'їзд кацапам?
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30.07.2022 22:17 Ответить
А по факту так і є(
Для Зелі і ОПи рашка і бульбостан залишаються "мишибратья".
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30.07.2022 22:20 Ответить
Воно то так, але перш за все для своєї безпеки. Розумний так робить.
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30.07.2022 22:20 Ответить
Тобто, ми на розумних не тягнемо...
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30.07.2022 22:32 Ответить
была бы моя воля, я бы и тех шо у нас есть истребил....., но все ж мы понимаем, что есть такое слово "найвеличнийвшивий"..... ))
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30.07.2022 22:44 Ответить
саме так, подивилися на Україну і розумні зробили висновки, що якщо дружити з рф, лояльно відноситися до їх олігархів, до рускомирівців зрештою прийде русскій солдат щоб розстрілювати дітей з танку. А дуракі бариші рахують так, ніби в гробу є кишені. Куди вони дінуться зі всіма своїми грошіма?
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30.07.2022 22:50 Ответить
Так вони через Туреччину і заїзжають, їм "братська" країна навіть окремі літаки виділила, і допомагає обнал непрацюючих в Європі карток робити.
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30.07.2022 22:18 Ответить
Треба не обмежити, в взагалі заборонити всім кацапам в'їзд в ЄС.
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30.07.2022 22:18 Ответить
Поки європеці на собі не відчують "руській мір", до тих пір вони будуть толерантними до кацапських вбивць і тих, хто їх підтримує.
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30.07.2022 22:24 Ответить
их вообще всех ***** из ЕС выкинуть, кто въехал после 13-го года......
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30.07.2022 22:25 Ответить
якщо рускомирівці то вони можуть все життя в ЄС прожити ще й дітей там народжених примудряються як рускомирівців виховати ще й пишаються тим. Вважають себе мабуть агентами під прикриттям а є неблагодарними ублюдками по суті.
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30.07.2022 22:52 Ответить
Кацапню треба повністю ізолювати на параші!!!
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30.07.2022 22:28 Ответить
Латвийцы : адекватные меры на неадекватного соседа.Восхищаюсь. Вся Европа так бы реагировала,пидороссии и прихвостням был бы уже ******.Россияне=мародёры.педофилы.насильники.
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30.07.2022 22:38 Ответить
Твари, которые 20 лет выбирают выродка *****, должны жить в собственной альтернативной реальности, без права угробить и даже портить чужую реальность своим постоянным нытьём про "ущемления русскоязычных". Ибо з+бали своим претензиями весь мир!
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30.07.2022 22:40 Ответить
Привет с отдыха в районе "Сувалкского коридора"! Плевать хотел на территориальные претензии рашистких выродков, меня и наших соседей и друзей литовцев защищает наше общее НАТО! Приехали семьёй поддержать местный туризм. Зато насколько атмосфера чище без понаехавших из "руSSкого мира"!
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30.07.2022 22:44 Ответить
Полно литовцев, поляков, наших латышей, даже на эстонских номерах много машин. На удивление много израильтян, хотя как понимаю они большой крюк делают через Европу?

Но разве это препятствие для того, чтобы посетить фантастически уютный курорт Друскининкай?! Мне будучи из Латвии наконец то удалось "в поле" применить теоретические познания английского в целой (единственной) фразе в баре на пляже.

Наповал сразило, когда на помощь местному, литовскому, официанту при общении с нами, практически неговорящими даже на английском. не то, что на литовском, пришёл на помощь официант-беженец из Украины (!!!), который перевёл (!!!) литовскому официанту наш заказ с русского (!!!) на (!!!) литовский (!!!) язык!!! (И в Латвии и в Литве на форме у беженцев значки украинским флагом, чтобы с понимание относились, почему не обращаются на латышском, литовском и т.д.) Причём сделал он это настолько бегло, что мы были уверены. что он литовец, который до войны переехал в Украину. Оказалось НЕТ! Мы пообщались потом, он коренной украинец, учившийся в Литве и у которого был настолько прекрасный педагог, что нас он без труда убедил бы, что он литовец, а не украинец, настолько бегло он на нём говорил с местными!

Слава богу что не москаль?!
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30.07.2022 23:01 Ответить
Litve oficianti,prodovci na angliskom govoriat svobodno.Molodyje liudi na angliskom govoriat otlycno,a vot ruskogo neznajet eto verno ix takogo v skolax neucili.Angliski tut vtoroj jazyk, vydymo sto to pereputal
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30.07.2022 23:20 Ответить
Interesno ja v magazine vydel kak govorili mezdu saboj litovkia prodovec i s Ukraini devuska toze prodavcom rabotajet,tak oni mezdu saboj govorili na angliskom
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30.07.2022 23:23 Ответить
Так проблема в том, что я родился в Латвии и учил в школе английский язык тогда, когда всё что мне надо было знать и что НИКОГДА (не развались совок) не пригодилось бы мне в советском ЗАГОНЕ за железным занавесом, это "Рига зэ кэпитал оф Совиет Латвия"! У меня БЛОК в советской школе поставлен к английскому языку тупыми преподавателями, я в наши дни за пару телефонных звонков и общений на пальцах за границей Латвии узнал из английского больше, чем при хвалёной "советской школе".

В 90-тые годы мне, латышу, заявление на вакансию для участия в конкурсе на работу в филиале в литовскую "Каруну" (один из филиалов концерна JACOBS) помогала как настоящему "фашисту" составить еврейка из моего подъезда.
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30.07.2022 23:35 Ответить
Obuoliuk, paplauk laivu ekskursijon į Liškiavą, - verta.
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31.07.2022 01:05 Ответить
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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30.07.2022 23:31 Ответить
Давно пора.
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30.07.2022 22:48 Ответить
не выдавать визы и виды на жительство.
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30.07.2022 23:07 Ответить
Davno nado bylo nepuskat ruskix v Evropu i sengen vizi nedavat.Kak to vsio medleno delajetsia.Ja bi ecio nazvanyja s rosiji pomenial na kacapstan, officialno tak nazyval ix Evrope
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30.07.2022 23:29 Ответить
*********
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31.07.2022 08:25 Ответить
Очень тяжело в Литве гостям из Латвии! Говоришь по привычке в ресторане LABVAKAR, они думают, что ты дикционно не чётко промямлил LABAS VAKARAS и приносят меню на литовском. Потом приходится объяснять, что ты лошара (не знающая даже английского) из Латвии. Дальше спасает найденный местный полиглот в сочетании с удивительной технологией Гугла по переводу смартфоном ТЕКСТА меню.
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30.07.2022 23:44 Ответить
Atvainojos, brali, za tex, kto ne ponimajut, čto labvakar govoriat toljko latvieši. Žemaičiai i to govoriat lab vakarS.
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31.07.2022 01:09 Ответить
Beidz, tā nav Lietuvā 😂
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31.07.2022 14:49 Ответить
Нехай їдуть севернну корею по скрепи
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30.07.2022 23:56 Ответить
А чому кацапи ,дійсно , не їдуть у відпустки до Північної Кореі до Кім - чен - Іна , а пхаються до Європи , яку так ненавидять ?

Гнати потрібно всіх кацапів із країн колективного Заходу , так як це
не люди , а дикуни , терористи і алкашня 😠‼️‼️
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31.07.2022 01:07 Ответить
Единственный трезвомыслящий европейский политик. Только надо не только «обмежити», а и аннулировать выданные визы. Народ- убийца должен на себе ощутить цену войны с Украиной
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31.07.2022 03:15 Ответить
А кацапи ще мають лице кудись їздити?
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31.07.2022 06:07 Ответить
 
 