Латвия призвала ограничить въезд россиян в ЕС после теракта в Оленовке, - Ринкевич

Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Оленовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государство-спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан", - подчеркнул глава латвийского МИД.

Следует отметить, что Латвия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам еще 24 февраля.

При этом в Сейме Латвии призвали запретить предоставление гражданам РФ шенгенских виз 23 февраля. Тогда соответствующее заявление сделал депутат Рихардс Колс.

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