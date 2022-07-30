Латвия призвала ограничить въезд россиян в ЕС после теракта в Оленовке, - Ринкевич
Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Оленовке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государство-спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан", - подчеркнул глава латвийского МИД.
Следует отметить, что Латвия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам еще 24 февраля.
При этом в Сейме Латвии призвали запретить предоставление гражданам РФ шенгенских виз 23 февраля. Тогда соответствующее заявление сделал депутат Рихардс Колс.
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Жодних заборон не воодила.
Так чому Європа повинна забороняти чи обмежувати в'їзд кацапам?
Для Зелі і ОПи рашка і бульбостан залишаються "мишибратья".
Но разве это препятствие для того, чтобы посетить фантастически уютный курорт Друскининкай?! Мне будучи из Латвии наконец то удалось "в поле" применить теоретические познания английского в целой (единственной) фразе в баре на пляже.
Наповал сразило, когда на помощь местному, литовскому, официанту при общении с нами, практически неговорящими даже на английском. не то, что на литовском, пришёл на помощь официант-беженец из Украины (!!!), который перевёл (!!!) литовскому официанту наш заказ с русского (!!!) на (!!!) литовский (!!!) язык!!! (И в Латвии и в Литве на форме у беженцев значки украинским флагом, чтобы с понимание относились, почему не обращаются на латышском, литовском и т.д.) Причём сделал он это настолько бегло, что мы были уверены. что он литовец, который до войны переехал в Украину. Оказалось НЕТ! Мы пообщались потом, он коренной украинец, учившийся в Литве и у которого был настолько прекрасный педагог, что нас он без труда убедил бы, что он литовец, а не украинец, настолько бегло он на нём говорил с местными!
Слава богу что не москаль?!
В 90-тые годы мне, латышу, заявление на вакансию для участия в конкурсе на работу в филиале в литовскую "Каруну" (один из филиалов концерна JACOBS) помогала как настоящему "фашисту" составить еврейка из моего подъезда.
Гнати потрібно всіх кацапів із країн колективного Заходу , так як це
не люди , а дикуни , терористи і алкашня 😠‼️‼️