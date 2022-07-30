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Новости Война
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Войска РФ за сутки пять раз обстреляли Сумщину: более 80 прилетов, - ОВА

ракета

Сегодня россияне пять раз обстреляли территорию Сумской области.

Об этом в телеграм-канале написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня россияне обстреляли наши территории 5 раз, было более 80 прилетов.

Великописаревская громада: 12 прилетов из САУ после 15:00.

Белопольская громада: после 16:00 был минометный обстрел – 18 прилетов, после 17:00 – артобстрел, 7 прилетов. Также после 20:00 был артобстрел, около 8 прилетов.

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Середина-Будская громада: 36 прилетов. Работала российская артиллерия.

Утраты и разрушения: информация уточняется", - отметил глава ОВА.

Автор: 

обстрел (27336) Сумская область (3165) Живицкий Дмитрий (242)


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А відповіді будуть?
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30.07.2022 23:07 Ответить
Будут. Когда с фронтов будут высвобождаться лишние радары и 105-миллиметровая стволка.
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30.07.2022 23:56 Ответить
нужно просто перестать стрелять, тьфу ****....
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30.07.2022 23:20 Ответить
Нікто отвєткі нє дайоть -
Іначє путєн нападьоть!
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31.07.2022 07:48 Ответить
не жаловаться надо,а засекать точки выстрела и уничтожать..Смерть кремлевским бандитам.
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31.07.2022 08:00 Ответить
Так і діє "непереможна друга армія" світу тактикою боягузливої дворової шавки - куснути ззаду і в будку.
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31.07.2022 08:24 Ответить
Смерть кацапам!!!
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07.08.2022 02:29 Ответить
 
 