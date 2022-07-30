Войска РФ за сутки пять раз обстреляли Сумщину: более 80 прилетов, - ОВА
Сегодня россияне пять раз обстреляли территорию Сумской области.
Об этом в телеграм-канале написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня россияне обстреляли наши территории 5 раз, было более 80 прилетов.
Великописаревская громада: 12 прилетов из САУ после 15:00.
Белопольская громада: после 16:00 был минометный обстрел – 18 прилетов, после 17:00 – артобстрел, 7 прилетов. Также после 20:00 был артобстрел, около 8 прилетов.
Середина-Будская громада: 36 прилетов. Работала российская артиллерия.
Утраты и разрушения: информация уточняется", - отметил глава ОВА.
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