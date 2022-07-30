Признание России государством-террористом нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира, - Зеленский. ВИДЕО
Все причастные к убийству украинских военнопленных в Оленовке будут найдены.
Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"За эти сутки наше государство получило много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Оленовке. Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных.
Все доказательства преступления оккупантов будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены. Но все-таки этого сейчас мало.
Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?
Украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется.
И формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности, признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять.
И это все сто процентов произойдет. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать.
Точно такую же мотивацию сейчас важно услышать всем тем нашим людям, которые еще остаются на Донбассе, в зонах жесточайших боев. Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей… Многие отказываются уезжать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне.
И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить.
Поэтому если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам, сделайте это.
Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организовывется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем.
Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор.
На этом этапе войны для России террор – основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов.
Я благодарен всем, кто борется за Украину! Нашим героям!
Благодарен всем, кто спасает наших людей от этого российского террора!
Всех победим!
Слава Украине!" - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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@i_turenko
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https://twitter.com/i_turenko/status/1553472277236391937 9 мин
Якщо хочете зрозуміти що відбувається і не можете, то просто прочитайте на ніч Катехізис євреїв і вам розвидниться...
'Пусть ломают голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам''
Каждые 70-120 лет твари устраивают на наших землях то что приводит к падению популяции или существенно снижает качество жизни.
Потому весь "театр" - только игра идиотов-павликов морозовых что бы ввести в заблуждение "умных", разумыне же видят эту игру в наперстки и делают противодействие.
Вот к примеру этот же форум: (за вычетом вахтеров)
10-20% уверены что корень всех зол олигархи.
20-30% уверены что крайний только президент
остальные просто выражают "озабоченность"/"непонимание".
А значит что следующего "президента" выберет снова стадо которому покажут нового "голобородько" Олигархи. На этот раз башлять будет или фирташ или левочкин.
Так что наша нация в итоге может зделать?
Тобто проблема Українського народу: кварталівці пропонують СЕБЕ як найдостойніших (і дуже дорогих експетрів), що немає нічого спільного з реальністю...
https://twitter.com/i/status/1553164888566013953
остаётся уповать на Бога потому как мудрый нарит дошел до ручки
Повірте нічого український народ не навчився....на жаль повна відсутність знання в економіці і юриспруденції, цінностей і думок не про зараз а для нащадків приводить ще одного зеленського....
Телевізор це те чим кормили 70 років і нічого не поменялось,...
Повна безгамотність народу...
Петро Порошенко
@poroshenko
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https://twitter.com/poroshenko/status/1553372425731145729 6h
Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17.
Хотя и так понятно что мы хотим от мира если договора подписываем с агресором....типа Турция посредник....но никто так и не понял Ердоган на самом деле не отличается от Путина просто Турция в НАТО
*****, що мільйони без роботи сидять, *****, що економіка лежить, ***** на мільйони своєчасно неевакуйованих і все це шліфується тупою пропагандою у вигляді "ще 2-3 нєдєлі і до Ростова дайдьом".
Європа отримала колосальний буст генетичного матеріалу, а зє-команда отримала зруйновані домівки, втратила території (не треба розповідати, що бла-бла повернемо) та колосальну ненависть людей до імпотентної влади. Війна любить підготовку, а тут дай Боже втримати чорноморський регіон. А щоб його не втратити не треба підписувати всяку дрісню, а треба читати, що ви підписуєте. Бо Раша находить лазейкі як обійти зерновий коридор і популять кораблі без порушення міжнародного права. Рекомендую усім читати документи, які влада підписує.
Карочє, треба було готуватися до війни, а не шашликамі кормить. Треба було бути чесними з людьми, а не **** і закрили кордони. Втратити левову частку працеспроможного населення і розказувати, що все відновимо і відбудуємо. Чим бляха? Людського матеріалу не вистачить, а через 3 месяці вже будуть морози. Зато фотосет кльовий вийшов, добре посміхалися.
Зеленський тупо, ТУПО ЧИТАЄ ТЕКСТ.
Президент МАЄ ГОВОРИТИ з Народом, звертатись до нього, слухати, натомість те що бачу я, Президент Зеленський тупо читає з суфльора незрозуміло ким написаний текст в якому заявляється, що всі дії та відповідальнісь за опір терору Росії покладається на когось ззовні на Заході.
Президент Зеленський неадекватно сприймає і реагує на військові злочини Росії проти Народу України.
Що воно там знов за маячню *******?
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !
"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".