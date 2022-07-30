Признание России государством-террористом нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира, - Зеленский. ВИДЕО

Все причастные к убийству украинских военнопленных в Оленовке будут найдены.

Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"За эти сутки наше государство получило много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Оленовке. Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных.

Все доказательства преступления оккупантов будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены. Но все-таки этого сейчас мало.

Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?

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Украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется.

И формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности, признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять.

И это все сто процентов произойдет. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать.

Точно такую ​​же мотивацию сейчас важно услышать всем тем нашим людям, которые еще остаются на Донбассе, в зонах жесточайших боев. Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей… Многие отказываются уезжать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне.

И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить.

Поэтому если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам, сделайте это.

Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организовывется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем.

Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор.

На этом этапе войны для России террор – основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов.

Я благодарен всем, кто борется за Украину! Нашим героям!

Благодарен всем, кто спасает наших людей от этого российского террора!

Всех победим!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.