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Новости Война
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Признание России государством-террористом нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира, - Зеленский. ВИДЕО

Все причастные к убийству украинских военнопленных в Оленовке будут найдены.

Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"За эти сутки наше государство получило много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Оленовке. Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных.

Все доказательства преступления оккупантов будут собраны. Все виновные – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены. Но все-таки этого сейчас мало.

Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?

Читайте также: ООН готова расследовать убийство военнопленных в Оленовке "с разрешения сторон"

Украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется.

И формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности, признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять.

И это все сто процентов произойдет. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать.

Точно такую ​​же мотивацию сейчас важно услышать всем тем нашим людям, которые еще остаются на Донбассе, в зонах жесточайших боев. Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей… Многие отказываются уезжать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне.

И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить.

Поэтому если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам, сделайте это.

Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организовывется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем.

Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор.

На этом этапе войны для России террор – основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов.

Я благодарен всем, кто борется за Украину! Нашим героям!

Благодарен всем, кто спасает наших людей от этого российского террора!

Всех победим!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) пленные (2143)


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Топ комментарии
+28
Ти навіщо "Азов" злив,козел безрогий?
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30.07.2022 22:57
+18
Чекалкин про боневтика...., как всегда - в самую точку!
https://twitter.com/i/status/1553164888566013953
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30.07.2022 23:07
+17
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30.07.2022 23:14
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Правила форума Совет форумчан
Ти навіщо "Азов" злив,козел безрогий?
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30.07.2022 22:57 Ответить
Новий вид тортур, крутити військовополоненим 24/7 відосики зе.
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30.07.2022 22:59 Ответить
Вперемешку с этими имбицилами. Любимчики 73% стада. Это дно появилось вчера сразу после новостей, где рассказывали и про погибших воинах "Азова".

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30.07.2022 23:15 Ответить
Inna Turenko

@i_turenko

·

https://twitter.com/i_turenko/status/1553472277236391937 9 мин

Якщо хочете зрозуміти що відбувається і не можете, то просто прочитайте на ніч Катехізис євреїв і вам розвидниться...

'Пусть ломают голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам''
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30.07.2022 23:17 Ответить
Если умный стает разумным то он прекрасно знает что СМИ это навязывание маркунтизма, до кого доходит это обязан знать прошлые минимум 300 лет.

Каждые 70-120 лет твари устраивают на наших землях то что приводит к падению популяции или существенно снижает качество жизни.

Потому весь "театр" - только игра идиотов-павликов морозовых что бы ввести в заблуждение "умных", разумыне же видят эту игру в наперстки и делают противодействие.

Вот к примеру этот же форум: (за вычетом вахтеров)
10-20% уверены что корень всех зол олигархи.
20-30% уверены что крайний только президент
остальные просто выражают "озабоченность"/"непонимание".

А значит что следующего "президента" выберет снова стадо которому покажут нового "голобородько" Олигархи. На этот раз башлять будет или фирташ или левочкин.

Так что наша нация в итоге может зделать?
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30.07.2022 23:31 Ответить
73% вже у 2019 році надивилися кіно про Голобородьку, зроблене євреями, до цього часу не можуть відійти.
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30.07.2022 23:32 Ответить
Нажаль, рівень цього кварталівця проявився раніше: пропихнув свою бездарну як актриса доньку (Єву Кошову) на головну роль у фентезі "Сторожова Башта" - нічо, піпл схаває. З такими здібностями: ні міміки, ні пластичності... - такій актрисі (коли виросте) грати тільки роль бревна у дорослих фільмах І папашка заробив на цьому чималі гроші, "прокрутили", а могли б конкурс з кастингом організувати і знайти найдостойнішу актрису.
Тобто проблема Українського народу: кварталівці пропонують СЕБЕ як найдостойніших (і дуже дорогих експетрів), що немає нічого спільного з реальністю...
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31.07.2022 06:56 Ответить
овца....
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30.07.2022 22:59 Ответить
Після того, як родичі захисників Азовсталі зрозуміли, що https://twitter.com/hashtag/Z%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Zеленський їм збрехав обіцяючи їх повернути, звернулися до міжнародної спільноти.
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30.07.2022 22:59 Ответить
не к всему миру обращается нужно, а это ********* с верховной рады гнать нужно, это мудачье зеленое дало гарантии азовцам , после чего их замучали до смерти и сложили в колонии , а что бы следы скрыть - взорвали , ПОЙМИТЕ ЖЕ ВЫ ВСЕ эти мудаки еще натворят бед столько , что нам и не снилось , все что они могут это видосики и бабло рубить даже сейчас , это стадо тупых и необразованных баранов.
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30.07.2022 23:55 Ответить
Невже іще існують ті хто вірить цьому кокаїнщику і дивиться його тупі відосіки!??
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30.07.2022 23:00 Ответить
Існують, дивляться, вірять, хоч ти їм шо роби😕 Там телемарафон замість мозку.
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30.07.2022 23:07 Ответить
на жаль це так.
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31.07.2022 08:25 Ответить
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30.07.2022 23:16 Ответить
"слова одні приховують слова інші"
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30.07.2022 23:00 Ответить
Так он ВАЗ(Владимир Александрович Зеленский) или таки ZVO (Zеленский Vолодимер Олександрович)?
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30.07.2022 23:01 Ответить
ZOV (Zеленский Олександрович Vолодимир)
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30.07.2022 23:18 Ответить
уровень безуглой......
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30.07.2022 23:03 Ответить
вовочка, так ти ж один з тих причетних.
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30.07.2022 23:04 Ответить
Так спочатку самі зробіть це у Верховній Раді, а також забороніть законом УПЦ - Українську Православну Церкву в Україні, яка є сателітом РПЦ (російської православної церкви), що підтримала "русский мир"" і вбивство українців.
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30.07.2022 23:07 Ответить
Верховна Рада ухвалила закон «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України».
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30.07.2022 23:24 Ответить
Верховна Рада визнала росію країною - терористом? Верховна рада заборонила УПЦ в Україні? Навіщо Ви мені розповідаєте про заборону символіки, думаю і так ніхто не буде виходити з їх прапором, бо зразу пристрелять, як скажену лисицю?
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30.07.2022 23:30 Ответить
Чекалкин про боневтика...., как всегда - в самую точку!
https://twitter.com/i/status/1553164888566013953
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30.07.2022 23:07 Ответить
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30.07.2022 23:39 Ответить
терористи заклали вибухівку... управдом про це взнав, виклав сходову (по документах) італійською плиткою та венеціанською мозаїкою засклив вікна.
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31.07.2022 11:04 Ответить
Це необхідно також щоб жорстко вплинути на Цукенберга, який делегував контроль над фейсбуком російськім агентим, які масово блокують весь антикремлівський контент. ФБ став платформою пропаганди та відбілювання РФ! Ще з 2014 в Криму всі антиросійські дописи організовано блокувалися, а проросійська пропаганда лилася рікою. Ходять чутки, що пуйло дуже впливовий акціонер ФБ. Якщо це довести, то виходить що фейсбук це інструмент агресії кремля з всіма випливаючими наслідками по його дерашифікації.
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30.07.2022 23:11 Ответить
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30.07.2022 23:14 Ответить
Як не смішно це виглядає, але така сумна правда! А саме огидніше те, що 73% цього не помічають і знову моляться на цю огидну ікону...
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30.07.2022 23:16 Ответить
по последним опросам-их уже 88%...
остаётся уповать на Бога потому как мудрый нарит дошел до ручки
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30.07.2022 23:24 Ответить
Читаю рiзнi ресурси- начебто багато людей його критикуют. Думаю, 88%було на початку вiйни.... Може вже й менше... А коли солдати повернуться з фронту плюс зима настане( багато утратили житло), то вiдсоток пiдтримки пiде в круте пiке
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30.07.2022 23:44 Ответить
Про " відсоток підтримки , який піде в піке " , я вже тут читаю з весни 2019 року ... Але 73% стало 88% . А ось у папірєдніка з точністю до навпаки . Здавалося би , сиди в опозиції , критикуй владу , нарощуй рейтинг ... А рейтинг кучерявого месії ніяк не росте (а швидше навпаки) не дивлячись на заполошні зойки соєвих сектантів тут на ЦН...
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31.07.2022 00:32 Ответить
І тут Притула на бронепоїзді((((
Повірте нічого український народ не навчився....на жаль повна відсутність знання в економіці і юриспруденції, цінностей і думок не про зараз а для нащадків приводить ще одного зеленського....
Телевізор це те чим кормили 70 років і нічого не поменялось,...
Повна безгамотність народу...
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31.07.2022 00:45 Ответить
нажаль ви праві...
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31.07.2022 07:04 Ответить
Хтось казав ще на початку діяльності Зеленського, що після Зеленського наш мудрий нарід виберє ще трьох президентів поки до нього щось дойде і він почне думати головою на виборах ,а не дупою і зомбоящиком.
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31.07.2022 08:32 Ответить
Фальсификация и заказуха от ОП! Не верю , что можно быть такими имбицилами и поддаваться зомбирование , как кацапье рашистские‼️
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31.07.2022 07:37 Ответить
За.Боробяннку **** будешь відповідати тварюка
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30.07.2022 23:15 Ответить
Был себе такой Левитан. Не гундосил, не хрипел, и таки насколько он дешевле обходился.
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30.07.2022 23:15 Ответить
Чмондирь тобі хана
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30.07.2022 23:16 Ответить
а как же "та сторона"? прозрел вдруг? мир в глазах ****** видел, три года хотел как то по средине сойтись а теперь вдруг патриотом стал, нет тебе доверия вован
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30.07.2022 23:17 Ответить
опять цензор лагает
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30.07.2022 23:21 Ответить
Извините пожалуйста, Я как бы не имею права обсуждать личность украинского президента, но все же... Как у него с алкоголем? Лицо опухшее, мимика странная...
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30.07.2022 23:23 Ответить
он наркоман-это давно известно
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30.07.2022 23:26 Ответить
От наркоты лицо так не опухает, вроде. Наркотики высушивают
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30.07.2022 23:37 Ответить
Кокаїн нюхает, носом часто двигает плюс сушит....но почему бы и не пить .....
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31.07.2022 00:47 Ответить
А до якого Вови зверталась ця худоба?
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30.07.2022 23:25 Ответить
Це рідкісна тварина! Цікаво на яких фронтах це падло воює? Напевне там , де вся зелена банда(((
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31.07.2022 06:22 Ответить
ця худоба втирає,що Порох вкрав у нього 32 ляма грн! через банкрутство якогось там банку,то ***** що през немає прямого віношення до банків,але тут цікавіше інше,звідки у держслужбовця 32 ляма грн?
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31.07.2022 16:35 Ответить
https://twitter.com/i/status/1553372425731145729 https://twitter.com/i/status/1553372425731145729



Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1553372425731145729 6h

Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17.
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30.07.2022 23:28 Ответить
Ага, і розслідування триватиме років 10
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31.07.2022 07:34 Ответить
А можно по зерну подписывать угоды с государством-террористом? Типа зашквар с РФ торговать, газом там и нефтью, все бренды уходят, а нас-то это как-бы не стосується....
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30.07.2022 23:32 Ответить
Уже говорят что афера....
Хотя и так понятно что мы хотим от мира если договора подписываем с агресором....типа Турция посредник....но никто так и не понял Ердоган на самом деле не отличается от Путина просто Турция в НАТО
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31.07.2022 00:49 Ответить
Многих уже нашли и предали суду (наказали иным способом) за Бучу да и за много таких же городов и сел в Украине? Цемах тому свидетель как бывает...Звиздеть легче чем делать - особенно если надо только звиздеть - на "делать" запроса и желания нет...
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30.07.2022 23:33 Ответить
Чого ви причепились до зе. Йому дали і він читає. А що там написано його не дуже цікавить.
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30.07.2022 23:38 Ответить
Балабол.
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31.07.2022 00:13 Ответить
Ти ж обіцяв їх обміняти. Тріпло.
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31.07.2022 00:18 Ответить
Засунь своїх пять копійок знаєш куди і не пиши хрінь, розумників корчите всі, думаєте що все так просто зробити, то ідіть і покажіть як потрібно керувати, якщо вам Зеленський не такий. Вам напевно янукович кращий був, хейтери галімі.
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31.07.2022 13:57 Ответить
слабо лижеш ********,слабо,а ******** недієспроможне,ні дня не керувавше навіть ЖЕКом полізло у політику,і не треба бидло втирати, про порівняння його з актором і СЕНАТОРОМ Рейганом.бо **** Рейган став президентом США відкалативши до того ***** гору в сенаті. ТОму так критики буде *****,а потім ще й судові справи по статті Державна зрада
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31.07.2022 16:38 Ответить
******* шашликі вийшли. Мільйони у Європі і не повернуться сюди. Мільйони чекають, коли держава відкриє кордони, бо держава людей знову тупо наїбала. Типу все у нас всьо пад кантролєм, а потім **** закрила кордони і типу йди мобілізуйся падло. Вони країну 30 років на *** вертіли, а ти йди помирай. Якшо шо, то ми в Польщі. А Жеку Кошевого не трогайте, він святий.

*****, що мільйони без роботи сидять, *****, що економіка лежить, ***** на мільйони своєчасно неевакуйованих і все це шліфується тупою пропагандою у вигляді "ще 2-3 нєдєлі і до Ростова дайдьом".

Європа отримала колосальний буст генетичного матеріалу, а зє-команда отримала зруйновані домівки, втратила території (не треба розповідати, що бла-бла повернемо) та колосальну ненависть людей до імпотентної влади. Війна любить підготовку, а тут дай Боже втримати чорноморський регіон. А щоб його не втратити не треба підписувати всяку дрісню, а треба читати, що ви підписуєте. Бо Раша находить лазейкі як обійти зерновий коридор і популять кораблі без порушення міжнародного права. Рекомендую усім читати документи, які влада підписує.

Карочє, треба було готуватися до війни, а не шашликамі кормить. Треба було бути чесними з людьми, а не **** і закрили кордони. Втратити левову частку працеспроможного населення і розказувати, що все відновимо і відбудуємо. Чим бляха? Людського матеріалу не вистачить, а через 3 месяці вже будуть морози. Зато фотосет кльовий вийшов, добре посміхалися.
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31.07.2022 02:52 Ответить
Що відбувається!?

Зеленський тупо, ТУПО ЧИТАЄ ТЕКСТ.
Президент МАЄ ГОВОРИТИ з Народом, звертатись до нього, слухати, натомість те що бачу я, Президент Зеленський тупо читає з суфльора незрозуміло ким написаний текст в якому заявляється, що всі дії та відповідальнісь за опір терору Росії покладається на когось ззовні на Заході.

Президент Зеленський неадекватно сприймає і реагує на військові злочини Росії проти Народу України.
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31.07.2022 06:29 Ответить
Когда Рада признает роисию страной террористом?
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31.07.2022 06:41 Ответить
Добре питання .Вони вимагають від Америки признання рашки державою -спонсором тероризму, а самі будуть чекати ще п'ять років і розказуватu нам що Америка мало робuть для захисту Україні.
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31.07.2022 08:44 Ответить
Не можу слухати цього клоуна 🤡.
Що воно там знов за маячню *******?
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31.07.2022 07:12 Ответить
це тест на адекватність такий... Хто може- той мазохіст, придурок або їхнє схрещення.
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31.07.2022 11:11 Ответить
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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31.07.2022 07:34 Ответить
А вони відключать газ "свабодному міру". От і все "прізнание".
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31.07.2022 08:05 Ответить
Світу уже якби *****... Що там русня відключе,цю зиму перемучаться,а наступної русня тулятиме газ китайцям по собівартості ну може ще індусам
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31.07.2022 16:41 Ответить
за&бав вже
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31.07.2022 09:49 Ответить
Не корчіть розумників, ви так говорите як не добиті рашисти, ватники дибільні. А кому з українців щось не подобається, ідіть і покажіть самі як потрібно керувати, хейтери блін.
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31.07.2022 14:07 Ответить
ще раз, ********* завалив,він усього навсього політик а не царьок як твоє ***** тому хай звикає,не убуде
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31.07.2022 16:43 Ответить
Я тут о написав, що Конгрес випадку відмови Деждепу оголосити лаптєстан спонсором терористів - прийматиме Закон США.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !

"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".
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31.07.2022 18:33 Ответить
 
 