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Россия заявила, что допустит экспертов ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке

оленівка

Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Оленовке после требований Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале пишет минобороны РФ.

Российское ведомство утверждает, что это делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Оленовке". Это непризнанная версия событий, украинская сторона отрицает, что наносила любой удар по лагерю военнопленных.

Киев ранее потребовал от Москвы допустить на этот объект представителей этих организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. На сегодняшний день известно о гибели 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

ООН (4178) Красный Крест (441) Донецкая область (9756) Азов (795) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+30
Це нікчеме ООН зі своєю порожньою балаканиною, і цей міжнародний червоний хрест не зробили нічого для безпеки полонених, і зараз від них не буде ніякого толку.
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31.07.2022 01:40
+22
чому не буде - відпрацюють свої 13 срібників що отримали від кацапні і підтвердять їхню версію , почитайте коментарі цих оонівських ікспєрдів що ЗСУ кацапів розстрілювали (( що іще потрібно ?
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31.07.2022 01:50
+18
Просто сюр... Даже Оруэлл такого не в силе был допустить. В центре Европы самая грубая и наглая оккупация со времен Второй Мировой... И организации, представляющие международное сообщество, просят у свихнувшихся маньяков разрешения приехать на захваченные земли убедиться было ли преступление илм нет...
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31.07.2022 02:38
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Це нікчеме ООН зі своєю порожньою балаканиною, і цей міжнародний червоний хрест не зробили нічого для безпеки полонених, і зараз від них не буде ніякого толку.
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31.07.2022 01:40 Ответить
Характер пошкоджень колонії з українськими полоненими в Оленівці (Донецька область) вказує на те, що по ній вдарили точно не системою HIMARS.
Швидше за все, це була російська термобарична зброя!!
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31.07.2022 05:24 Ответить
чому не буде - відпрацюють свої 13 срібників що отримали від кацапні і підтвердять їхню версію , почитайте коментарі цих оонівських ікспєрдів що ЗСУ кацапів розстрілювали (( що іще потрібно ?
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31.07.2022 01:50 Ответить
У них всюди свої люди. Вже ранок, а Дєрьмак не сидить, хоча ФБР натолягає. Зєлі позор.
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31.07.2022 06:32 Ответить
UN can fuck themselves those russian cock suckers!
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31.07.2022 01:52 Ответить
Рашка надіється підробити удар Хаймарсу?
Чи гадає просто підкупити та залякати експертів?
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31.07.2022 01:55 Ответить
в твиттере уже есть фото якобы хаймарса. и какой смысл запускать "экспертов" через три дня после преступления?
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31.07.2022 02:01 Ответить
Ага видели. ********** показывают обломки ракет... задержите дыхание... с Антоновского моста. Вот те же самые фото с асфальта, даже не меняли и не пририсовывали ничего
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31.07.2022 02:40 Ответить
Бачив фото "уламків" ,які обвинувачувана сторона -наросія нафабрикувала і викладує щоб себе відмазати , і от деякі уламки повністтю Іржаві !!!
Тужаться і не можут навіть якісно збрехати.
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31.07.2022 03:07 Ответить
Роашка має надію що зголосяться приїхати тільки куплені , бо за бало й чорту повірять ... А інші просто не повірять що їх там не прихлопне "ТІПА ЗСУ "
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31.07.2022 02:10 Ответить
Точка в Оленівці вже пристріляна. Тепер можна і експертів накрити і знов обвинувати Україну у обстрілах
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31.07.2022 09:31 Ответить
For UN & Swiss Red Cross bitches, it'll be just another sex tour but with a wartime flavor this time.
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31.07.2022 02:05 Ответить
Ще хтось не зрозумів хто такі рашапіди?Як дали дозвіл так і заберуть, просто обісране ООН і такий же Червоний хрест поки зберуться то забудуть чого збиралися.
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31.07.2022 02:36 Ответить
Просто сюр... Даже Оруэлл такого не в силе был допустить. В центре Европы самая грубая и наглая оккупация со времен Второй Мировой... И организации, представляющие международное сообщество, просят у свихнувшихся маньяков разрешения приехать на захваченные земли убедиться было ли преступление илм нет...
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31.07.2022 02:38 Ответить
Можно, конечно, вьігнать наросию с ООН, но тогда она долги не погасит, придется бюджет резать, а там много людей на зарплате, много кумовьев...
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31.07.2022 03:15 Ответить
через месяц. не раньше
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31.07.2022 03:45 Ответить
Якого ху...дожніка на нашій території хтось щось про щось запитує у рашки?
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31.07.2022 04:12 Ответить
Яким х...м воно тут?
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31.07.2022 04:14 Ответить
ООН - організація-кастрат...
Толку з неї ніякого. Ложать на її рішення всі, на кого вона кладе.
Виявлять "стурбованість"?
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31.07.2022 05:03 Ответить
Амеріканський Інстітут Вивчення Війни (ISW) вчора написав, що " Україна та Росія звинувачують одна одну в нападі, і наявні візуальні докази, здається, підтверджують твердження України більше, ніж російські…Спонсороване Кремлем інформаційне видання «РИА Новости» опублікувало відео слідчого ізолятора, на яких видно збитки від пожежі, але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS…Ми будемо оновлювати нашу оцінку як більше інформації стає доступною».

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-29

"...Ukraine and Russia are blaming each other for the attack and available visual evidence appears to support the Ukrainian claim more than the Russian… Kremlin-sponsored news outlet "RIA Novosti" published videos of the detention center, which showed fire damage but not the sort of damage that a HIMARS strike would likely have caused." "…We will update our assessment as more information becomes available."
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31.07.2022 05:05 Ответить
Вони це сьогодні півторили кілька разів , Задовбали вже , maybe Ukraine did it or maybe rasha did it, ідіоти .
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31.07.2022 07:47 Ответить
Необхідно повертати з полону ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!

Чому про це мовчить офіційний Київ Президент Зеленський і його оточення, МЗС України?!

Пояснення такої поведінки влади може свідчити про те, що існують домовленності з Росією про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя має залишатися в заручниках Росії.
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31.07.2022 06:47 Ответить
я теж вважаю, що потрібно кричати і горлати про тих полонених, хто ще живий, їх же там ще багато, що з ними!
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31.07.2022 07:41 Ответить
Тому що Зечму пох на те все, невже не зрозуміло.
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31.07.2022 07:57 Ответить
ООН и Красный Крест купленные парашей марионетки. Они напишут все, что им скажет параша. Потому параша сразу дала согласие.
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31.07.2022 07:00 Ответить
Вот тобі гарантії ООН полоненим захисникам Маріуполя в вигляді Будапештського меморандуму!
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31.07.2022 08:17 Ответить
После того как на месте преступления вовсю работают свинособаки, когда то там приедет ООН. За это время они успеют там организовать видимость что пленные жили в пятизвёздночном отеле. Внутри взорванный Хаймарсом аппарат со слалкой ватой, а на улице сгоревший фургончик со сладкой ватой, и качели. Следователи не дураки, они понимают что за такое время, они едут уже на киношный павильон. Просто картинка на ********. И рашку ни в чём не обвинят.
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31.07.2022 08:24 Ответить
Очікується приліт діспєчєра Карлоса на чотирьох кілометровому винищувачі.
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31.07.2022 08:50 Ответить
Мерзавец Юрий Швец говорит, что это сделали дружки Ермака и Зеленского из Вагнера. И говорит, что скорее всего подвезут туда осколки наших снарядов.
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31.07.2022 08:58 Ответить
"Якщо будуть вбити захисники Азовсталі,
то з росіянами не буде жодних перемовин" (с) Зеленський В О.
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31.07.2022 09:36 Ответить
Спустя неделю разрешить, ехать три дня будут, потом месяц эксперты будут мусолить факты, фото, пробы--- итд и ТП! Накуй эта оперетка?
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31.07.2022 09:43 Ответить
Пусть эти два прикацапленных импотента-Красный крест и ООН,захватят с собой еще одного слепого кацапского прихвостня-ОБСЕ.Будут ему поводырями.
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31.07.2022 10:20 Ответить
і Зе найвеличнішого харанта всьому!
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31.07.2022 10:43 Ответить
Россияне взорвали барак с пленными изнутри: Maxar опубликовала спутниковые снимки колонии в Еленовке
Анализ спутниковых снимков Maxar колонии в Еленовке подтверждает, что массовое убийство украинских военнопленных "Азова" совершили россияне.
Журналисты опубликовали новое доказательство того, что трагедия в Еленовке, где в колонии россиянами были убиты украинские военнопленные полка "Азов", является терактом и военным преступлением российской армии. Это можно понять по спутниковым снимкам тюрьмы, которые были сделаны до и сразу после трагедии. Журналист американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер также опубликовал спутники оккупированной Еленовки и заявил, что по делу массового убийства украинских военнопленных появляется все больше доказательств того, что это преступление совершили именно россияне. Фотографии со спутника компании Maxar в своем телеграм-канале также публикует команда журналистов Bihus.Info, которые расследуют военные преступления российской армии на территории Украины. При анализе снимков хорошо видно, что из большого комплекса построек колонии пострадало только одно, в котором находились военнопленные "Азова".
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31.07.2022 11:30 Ответить
 
 