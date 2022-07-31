Россия заявила, что допустит экспертов ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке

Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Оленовке после требований Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале пишет минобороны РФ.

Российское ведомство утверждает, что это делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Оленовке". Это непризнанная версия событий, украинская сторона отрицает, что наносила любой удар по лагерю военнопленных.

Киев ранее потребовал от Москвы допустить на этот объект представителей этих организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. На сегодняшний день известно о гибели 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.