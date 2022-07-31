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Новости Агрессия России против Украины Война
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На южном направлении в течение 30 июля уничтожены 33 оккупанта, 2 гаубицы, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 30 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной, но контролируемой силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны, сосредоточенный на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах".

Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Великую Костромку. Разрушенный и сгоревший частный дом. Человеческих потерь нет.

Вечером снова обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра. Без потерь.

9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей. Потери не допущены.

Наша авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.

Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения также присоединились к сокращению сил и запасов врага.

Подтвержденные потери составляют 33 рашиста, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Окончательные потери врага доразведываются".

Николаевская область (2131) Одесская область (3590) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+6
Герой Чеченської Республіки Ічкерія Мадієв: Першу війну у РФ ми виграли, але не довели до кінця, і вони повернулися.
"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.

Джерело:

на Херсонском направлении идет большая переброска войск рф-ии. даже садисты и убийцы ("гвардейцы") из нашего угла Буча-Ирпень-Гостомель прибыли.
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31.07.2022 03:57
+5
борня кацапів на Херсонському напрямку це "преодоление трудностей комсомольцем Петей в пустыне Сахара в ластах"

Київ їх нічому не навчив - знову лізуть без логістики
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31.07.2022 04:04
+3
Є інфа що за 1 день через Дніпро пройшло більше 800 одиниць різної техніки. Я нікого не повчаю, але наступ можливий лише тоді, коли знищується більше, ніж підвозиться. Звичайно 800 техніки кожен день не буде приходити, але навіть ці 800 - це 3 місяця знищення такими темпами. А якщо 4 дні так будет? Рік знищувати будемо? Я сподіваюсь є якийсь план.
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31.07.2022 02:16
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Правила форума Совет форумчан
Є інфа що за 1 день через Дніпро пройшло більше 800 одиниць різної техніки. Я нікого не повчаю, але наступ можливий лише тоді, коли знищується більше, ніж підвозиться. Звичайно 800 техніки кожен день не буде приходити, але навіть ці 800 - це 3 місяця знищення такими темпами. А якщо 4 дні так будет? Рік знищувати будемо? Я сподіваюсь є якийсь план.
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31.07.2022 02:16 Ответить
Русские танки - прикольная нарезка. Наслаждайся https://m.youtube.com/watch?v=2pnCGagrbXA
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31.07.2022 02:20 Ответить
і до чого це? Там нема відповіді що нам робити з теперішньою тактикою з нашого боку і теперішньою з їхнього.
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31.07.2022 02:34 Ответить
путин *****! нацистская армия рашки проиграет 100% проиграет.

Поставь лайк если за.
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31.07.2022 04:44 Ответить
если правда про 800 единиц то такими темпами ***** захватит еще больше
а ура патриотизм тут не то что безполезен а даже вреден
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31.07.2022 08:23 Ответить
восток дєло тонкоє - хто кому глибше нижче спини засодить:

https://**********.com/1165544-568521165544.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РВ: Россия впервые объединила войска Сирии и курдов против Турции

Впервые в истории вооружённые силы САР и курдские формирования провели совместные учения по форсированию водных преград в районе Алеппо, сообщает информационный портал "Русская весна".

https://banki.loans/news/post/rv-vpervye-v-istorii-vs-rf-obedinila-voyska-sar-i-kurdskie-otryady-protiv-turcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Крупные военные сборы и учения дали возможность войскам спецназа и артиллеристов отработать свои навыки, передает solenka.info.

Одновременно прошла тренировка курдских артиллеристов по огневой поддержке действий сирийских войск.

https://www.osnmedia.ru/world/rv-rossiya-obedinila-vojska-sirii-i-kurdov-protiv-turtsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Общественная служба новостей

Стоит отметить, что сирийских танкистов готовили российские военные инструкторы.

https://banki.loans/news/post/rv-vpervye-v-istorii-vs-rf-obedinila-voyska-sar-i-kurdskie-otryady-protiv-turcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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31.07.2022 03:02 Ответить
С одной стороны звучит бодро. Но по сравнению с тем, что рашисты уничтожают и сколько убивают людей на том же юге, статистика не в пользу Украины. На хрена мне эти парадные реляции. Зе-говнокоманзующий уже освободил юг Украины. Только все больше ртом, чем на деле Пи-бол хренов
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31.07.2022 03:44 Ответить
Герой Чеченської Республіки Ічкерія Мадієв: Першу війну у РФ ми виграли, але не довели до кінця, і вони повернулися.
"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.

Джерело:

на Херсонском направлении идет большая переброска войск рф-ии. даже садисты и убийцы ("гвардейцы") из нашего угла Буча-Ирпень-Гостомель прибыли.
показать весь комментарий
31.07.2022 03:57 Ответить
борня кацапів на Херсонському напрямку це "преодоление трудностей комсомольцем Петей в пустыне Сахара в ластах"

Київ їх нічому не навчив - знову лізуть без логістики
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31.07.2022 04:04 Ответить
"Задля того, щоб забезпечити перекидання ДОДАТКОВИХ сил та засобів у "зону відповідаольності" свого угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку, та після ураження Антонівського мосту Силами оборони України противник навів понтонну переправу через р. Дніпро у районі н.п. Львове.

Більше того, водночас у районі Дар'ївки командування військ противника просто ДЕМОНТУВАЛО понтонну переправу через р. Інгулець, бо йому вдалося ВІДНОВИТИ міст поблизу шляхом перекриття ушкоджених ділянок сталевими плитами.

В свою чергу, 28 липня ц.р. противник після проведення інженерних робіт на шлюзі Каховської ГЕС (накрили дорожнє полотно армованими плитами товщиною 160 мм) продовжує перекидати ОВТ у напрямку Веселе - зап. Широка Балка - імовірно Чарівне."(с)

https://uk-ua.facebook.com/ahmenid/posts/pfbid0cpAYK2JZtXvH3ChNJ5wbfxWYDNHtfWeE1eBsgGQPVSpFRceCa3JonwUJg7Wj8go6l?__cft__[0]=AZUgrlFEruNo1Fv-9BuYcoky6pSmOPhL7XD0sl8_ZGAOpCS9sqwfNuTBlkItCOgHdO90QuaV7r39twtS-C3xapNGh0ZV8XsGrqMDLRRI5eDMmPEh5bNfZscEO7mGZLEDgQMGHfztX5Zgy__4f9R4TtRBxSYL-3C3rz3TKwKrTCO5rA&__tn__=%2CO%2CP-R
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31.07.2022 04:26 Ответить
чим більше зайде, тим більше залишиться .... в херсонському черноземі

подивіться роботу Хаймарса - кладе ракети із точно заданою дистанцією між собою
невже хтось сподіваеться на понтони?
ці понтоні наша арта порвала як гондони на Сіверському Дінці
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31.07.2022 06:41 Ответить
они уже переправили технику
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31.07.2022 08:26 Ответить
Без горючки та БК, то рашиським ленд-ліз для ЗСУ 😂
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31.07.2022 12:26 Ответить
кацапи не розуміють:

Не может российская армия, вторая в рейтинге сильнейших армий мира после США, быть скованной в своих действиях армией противника, занимающей всего лишь (!) 22-е место. И украинская территория не может быть во всех местах «линией Маннергейма» (и та была взята), должны быть слабые места
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31.07.2022 04:00 Ответить
Немногочисленное племя Готтов разгромило огромную римскую империю. Тот кто знает историю не ведется на мифы и стереотипы русни.
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31.07.2022 04:47 Ответить
Я бачу - ти такий "ахрєненний знавець історії" що не знаєш навіть, що "готи" пишеться з одним "Т", а не з двома Про те, що "готи" - не "плем"я, а величезне племінне об"єднання, яке колись займало все північне Передкавказзя Крим і все Північне Причорномор"я, а кримська держава готів протистояла нашим предкам, які їх вважали заклятими ворогами - для тебе - "секрет за сімома печатями" І що вони ділилися на "вестготів" та "остготів" теж І що "зенди", "вандали", "лангобарди і ще десятків три племен - це теж ГОТИ!!!
"Дийнега"! З якої "помийниці" вас Подоляк набирає - таких тупих? Чи це у вас - обов"язкова вимога при вербуванні на ботоферму?
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31.07.2022 06:11 Ответить
Сравнительно с римской империей, племена готов били каплей в море.
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31.07.2022 12:20 Ответить
 
 