На южном направлении в течение 30 июля уничтожены 33 оккупанта, 2 гаубицы, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 30 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной, но контролируемой силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны, сосредоточенный на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах".
Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Великую Костромку. Разрушенный и сгоревший частный дом. Человеческих потерь нет.
Вечером снова обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра. Без потерь.
9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей. Потери не допущены.
Наша авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.
Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения также присоединились к сокращению сил и запасов врага.
Подтвержденные потери составляют 33 рашиста, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Окончательные потери врага доразведываются".
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а ура патриотизм тут не то что безполезен а даже вреден
https://**********.com/1165544-568521165544.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РВ: Россия впервые объединила войска Сирии и курдов против Турции
Впервые в истории вооружённые силы САР и курдские формирования провели совместные учения по форсированию водных преград в районе Алеппо, сообщает информационный портал "Русская весна".
https://banki.loans/news/post/rv-vpervye-v-istorii-vs-rf-obedinila-voyska-sar-i-kurdskie-otryady-protiv-turcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Крупные военные сборы и учения дали возможность войскам спецназа и артиллеристов отработать свои навыки, передает solenka.info.
Одновременно прошла тренировка курдских артиллеристов по огневой поддержке действий сирийских войск.
https://www.osnmedia.ru/world/rv-rossiya-obedinila-vojska-sirii-i-kurdov-protiv-turtsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Общественная служба новостей
Стоит отметить, что сирийских танкистов готовили российские военные инструкторы.
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"Цілеспрямовано Росія била по мирному населенню (під час війни у Чечні. - Ред.). І нищила мирні будинки, як зараз нищить в Україні. Першу війну ми виграли, але не довели до кінця. Ми дали їм перепочинок, вони набралися сили і повернулися. Недобитими не можна залишати. Вони дуже злопам'ятні. Договорів жодних із нею (РФ. - Ред.) не можна складати, вони не дотримуються договорів. Те, що вони у Чечні творили, повторюють, копіюють (в Україні. - Ред.). Біженців не пропускали, вони шикувалися в колони. А вночі їх бомбили", - нагадує Мадієв.
Джерело:
на Херсонском направлении идет большая переброска войск рф-ии. даже садисты и убийцы ("гвардейцы") из нашего угла Буча-Ирпень-Гостомель прибыли.
Київ їх нічому не навчив - знову лізуть без логістики
Більше того, водночас у районі Дар'ївки командування військ противника просто ДЕМОНТУВАЛО понтонну переправу через р. Інгулець, бо йому вдалося ВІДНОВИТИ міст поблизу шляхом перекриття ушкоджених ділянок сталевими плитами.
В свою чергу, 28 липня ц.р. противник після проведення інженерних робіт на шлюзі Каховської ГЕС (накрили дорожнє полотно армованими плитами товщиною 160 мм) продовжує перекидати ОВТ у напрямку Веселе - зап. Широка Балка - імовірно Чарівне."(с)
https://uk-ua.facebook.com/ahmenid/posts/pfbid0cpAYK2JZtXvH3ChNJ5wbfxWYDNHtfWeE1eBsgGQPVSpFRceCa3JonwUJg7Wj8go6l?__cft__[0]=AZUgrlFEruNo1Fv-9BuYcoky6pSmOPhL7XD0sl8_ZGAOpCS9sqwfNuTBlkItCOgHdO90QuaV7r39twtS-C3xapNGh0ZV8XsGrqMDLRRI5eDMmPEh5bNfZscEO7mGZLEDgQMGHfztX5Zgy__4f9R4TtRBxSYL-3C3rz3TKwKrTCO5rA&__tn__=%2CO%2CP-R
подивіться роботу Хаймарса - кладе ракети із точно заданою дистанцією між собою
невже хтось сподіваеться на понтони?
ці понтоні наша арта порвала як гондони на Сіверському Дінці
Не может российская армия, вторая в рейтинге сильнейших армий мира после США, быть скованной в своих действиях армией противника, занимающей всего лишь (!) 22-е место. И украинская территория не может быть во всех местах «линией Маннергейма» (и та была взята), должны быть слабые места
"Дийнега"! З якої "помийниці" вас Подоляк набирає - таких тупих? Чи це у вас - обов"язкова вимога при вербуванні на ботоферму?