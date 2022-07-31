На южном направлении в течение 30 июля уничтожены 33 оккупанта, 2 гаубицы, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 30 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной, но контролируемой силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны, сосредоточенный на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах".

Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Великую Костромку. Разрушенный и сгоревший частный дом. Человеческих потерь нет.

Вечером снова обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра. Без потерь.

9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей. Потери не допущены.

Наша авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.

Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения также присоединились к сокращению сил и запасов врага.

Подтвержденные потери составляют 33 рашиста, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Окончательные потери врага доразведываются".