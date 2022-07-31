В трех селах под Святогорском продолжаются бои, в лавре находятся сотни украинцев, - ВГА
Город Святогорск оккупирован, но в селах громады ведутся бои. В лавре по состоянию на конец июля остаются около 500 украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил глава Святогорской ВГА Владимир Рыбалкин.
Он отметил, что в трех селах продолжаются бои. Они полностью подконтрольны Украине.
"В лавре сейчас около 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. Через три недели нам удалось вывезти около 150 человек", – рассказал Рыбалкин.
Сейчас приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в лавру. Решаются вопросы дальнейшей эвакуации.
По словам Рыбалкина, в общине осталось примерно 1000 жителей из 2068.
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Ви ж робите їх мішенню та наражаєте їх життя на небезпеку.
уточнення.
Історія повторюється?
А Софія Київська - стоїть.