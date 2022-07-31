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Новости Агрессия России против Украины Война
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В трех селах под Святогорском продолжаются бои, в лавре находятся сотни украинцев, - ВГА

лавра,святогірська

Город Святогорск оккупирован, но в селах громады ведутся бои. В лавре по состоянию на конец июля остаются около 500 украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил глава Святогорской ВГА Владимир Рыбалкин.

Он отметил, что в трех селах продолжаются бои. Они полностью подконтрольны Украине.

"В лавре сейчас около 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. Через три недели нам удалось вывезти около 150 человек", – рассказал Рыбалкин.

Сейчас приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в лавру. Решаются вопросы дальнейшей эвакуации.

По словам Рыбалкина, в общине осталось примерно 1000 жителей из 2068.

Также читайте: Со Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей, - ГУР

Лавра (421) Донецкая область (9756)


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Топ комментарии
+9
А колись там ховали російських вояків від ЗСУ, та зберігалося зброя Гіркіна.
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31.07.2022 07:34
+6
Ну, навіщо озвучувати на широке коло, де переховуються мешканці?
Ви ж робите їх мішенню та наражаєте їх життя на небезпеку.
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31.07.2022 07:46
+6
українці лише за громадянством а ще попи з погонами фсб.(

уточнення.
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31.07.2022 08:49
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А колись там ховали російських вояків від ЗСУ, та зберігалося зброя Гіркіна.
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31.07.2022 07:34 Ответить
Ну, навіщо озвучувати на широке коло, де переховуються мешканці?
Ви ж робите їх мішенню та наражаєте їх життя на небезпеку.
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31.07.2022 07:46 Ответить
Можна подумать цапи про то не знають
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31.07.2022 08:04 Ответить
Насправді не знають, їх джерела це наші ЗМІ, бо своїх у них немає, а орки на місцях доповідають сам знаєш як. Є ж устав...
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31.07.2022 08:52 Ответить
Щоб жахнули туди!
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31.07.2022 10:24 Ответить
українці лише за громадянством а ще попи з погонами фсб.(

уточнення.
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31.07.2022 08:49 Ответить
При нашесті орди люд в Києві ховався в Десятинній церкві з надією, що їм допоможе Бог. Всі загинули під уламками церкви, яку ординці зруйнували.
Історія повторюється?
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31.07.2022 09:18 Ответить
хтось може й ховався, але явно не всі кияни. Десятинна побудована не на добровольчі пожертви, а зібрані з примусу князем. Відбудована пізніше такими ж "віруючими" попала під зруйнування. І вже не відбудовувалася. московські попи років з кільканадцять тому хотіли відбудувати, але не вийшло.
А Софія Київська - стоїть.
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31.07.2022 09:34 Ответить
У мене є великі сумніви,що ВОНИ хочуть виїхати.Хоча...може ці "ждуни" ВЖЕ і хочуть...
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31.07.2022 10:15 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.07.2022 10:47 Ответить
 
 