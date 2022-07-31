Российские "власти" Крыма заявили об атаке с беспилотника штаба ЧФ в Севастополе

Во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром прилетел неизвестный объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале "губернатора" Михаила Развожаева.

По его информации, пострадали пять человек.

"Сегодня ранним утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет", - написал он.

Кроме того, сообщается, что работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

Праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота в Севастополе перенесены, местных жителей просят оставаться дома.

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