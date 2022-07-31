Российские "власти" Крыма заявили об атаке с беспилотника штаба ЧФ в Севастополе
Во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром прилетел неизвестный объект.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале "губернатора" Михаила Развожаева.
По его информации, пострадали пять человек.
"Сегодня ранним утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет", - написал он.
Кроме того, сообщается, что работает ФСБ, обстоятельства выясняются.
Праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота в Севастополе перенесены, местных жителей просят оставаться дома.
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Але ж! За Швейцарії - то не так. Там декілька язиків, але ж нам цього не потрібно. Максимум - братня польська, якщо в Польщі це теж буде відзеркалено.
З повагою.
більш схоже на 50 автономних областей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B1%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD Граубюнден - найбагатомовніший кантон Швейцарії. Окрім німецької та італійської (точніше галло-італійської) саме в ньому поширена четверта національна мова Швейцарії - романшська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ретороманська ).
Коли будемо атакувати вас кацапів. тоді ви це зрозумієте, бо в штабі будуть мертві.