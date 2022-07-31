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Российские "власти" Крыма заявили об атаке с беспилотника штаба ЧФ в Севастополе

севастополь

Во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром прилетел неизвестный объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале "губернатора" Михаила Развожаева.

По его информации, пострадали пять человек.

"Сегодня ранним утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет", - написал он.

Кроме того, сообщается, что работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

Праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота в Севастополе перенесены, местных жителей просят оставаться дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму российские оккупанты призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, - Ташева

беспилотник (3641) Крым (26411) город Севастополь (1761) флот (810)


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Топ комментарии
+44
Коли президентом буде носій української культури.
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31.07.2022 08:08
+34
С празнікам свіньї-безпілотнику респект...
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31.07.2022 07:57
+25
Запустили іранський дрон, а він прилетів назад?
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31.07.2022 08:02
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Зараз у них готові до пусків 32 калібри,це згідно інформації генштабу зсу, от сьогодні і почнуть ,,мстити",а вибух,то скоріш провокація,щоб ,,виправдати" наступні атаки,бо якби той штаб справді атакували зсу,то там би лише одне лайно від кацапні в кульки збирали.
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31.07.2022 11:11 Ответить
Шо рабсеяне, летит, а когда был Крым украинский, ничего не летело, туристы и бизнес. Пока у вас во власти бандиты с ФСБ, не будет вам рабам покоя, овцы будут резаны кремлёвскими оборотнями. А Крым мы заберём и там опять будут отдыхающие со всего Мира.
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31.07.2022 11:15 Ответить
Сподіваюсь не остання. Щось крисчани притихли
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31.07.2022 11:16 Ответить
Хороший подарок руссо-фашистам!жаль поздравление не все козлы-кацапы получили!
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31.07.2022 11:42 Ответить
Что то мне подсказывает что кацапы сами устроили эту провокацию чтобы не проводить парад
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31.07.2022 11:51 Ответить
Пан Барух! Дуже приємно було відчути Ваш сарказм. Я тільки вчусь розмовляти українською, тому, що все життя розмовляв на собачій.
Але ж! За Швейцарії - то не так. Там декілька язиків, але ж нам цього не потрібно. Максимум - братня польська, якщо в Польщі це теж буде відзеркалено.
З повагою.
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31.07.2022 11:53 Ответить
Все там так, бо Швейцарія, це союз держав із різними мовами. Я вас здивую, але навіть слово "Штати" перекладається, як "держави", тому що США, це фактично союз 50 держав.
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31.07.2022 11:58 Ответить
З єдиним центром і федеральним управлінням з Вашингтону, так що це не зовсім 50 держав,
більш схоже на 50 автономних областей.
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31.07.2022 13:15 Ответить
Щє раз повторюю, порівнювати єдину державу Україну із союзом держав Швейцарією некоректно. У них кожен кантон це держава. В жодному кантоні немає "двуязичія".
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31.07.2022 12:05 Ответить
Є. Наприклад, кантон Граубюнден, - там цілих три офіційних мови, - німецька, італійська і ретороманська.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B1%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD Граубюнден - найбагатомовніший кантон Швейцарії. Окрім німецької та італійської (точніше галло-італійської) саме в ньому поширена четверта національна мова Швейцарії - романшська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ретороманська ).

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31.07.2022 13:42 Ответить
Підказка: якщо аргументувати з вашого боку, Швейцарія не підходить. Використовуйте у дискусії Канаду)
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31.07.2022 12:10 Ответить
І Фінляндію.
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31.07.2022 12:11 Ответить
Не здивували, але дуже дякую.
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31.07.2022 12:01 Ответить
Ех, нема знищеної русні...
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31.07.2022 12:39 Ответить
Ну и что ?
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31.07.2022 13:12 Ответить
Кацапи клею нанюхалися, НЛО вижається їм конченим
Коли будемо атакувати вас кацапів. тоді ви це зрозумієте, бо в штабі будуть мертві.
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31.07.2022 13:13 Ответить
Дурня з усих точок зору, але хай бояться та знають що ПВО у них можна обійти.
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31.07.2022 14:01 Ответить
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