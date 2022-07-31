Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 830 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 763 танка и 4 004 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 июля потери личного состава противника составляют около 40 830 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано,
танков - 1763 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 4004 (+9) ед,
артиллерийских систем - 916 (+10) ед,
РСЗО - 259 (+1) ед,
средства ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов - 223 (+1) ед,
вертолетов -190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),
крылатые ракеты - 174 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13) ед,
специальная техника - 80 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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