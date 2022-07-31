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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 830 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 763 танка и 4 004 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 июля потери личного состава противника составляют около 40 830 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано,

танков - 1763 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 4004 (+9) ед,

артиллерийских систем - 916 (+10) ед,

РСЗО - 259 (+1) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 223 (+1) ед,

вертолетов -190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13) ед,

специальная техника - 80 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 830 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 763 танка и 4 004 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331) ликвидация (3591) уничтожение (7016) техника (1738) потери (4398)


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Топ комментарии
+11
А що там український ВПК і особливо оборонні НДІ? Тихо... А може якось реформувати і почати щось робити, бо темпи знищення кацапні замалі.
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31.07.2022 09:15
+10
А так виходить, що держава дає гроші, а їх "освоює" прокладка - Укроборонпром - щоб годувати зграю "мілованових" та "лещенок". На виході - пшик.
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31.07.2022 09:50
+8
10 артсистем! супер!
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31.07.2022 09:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там український ВПК і особливо оборонні НДІ? Тихо... А може якось реформувати і почати щось робити, бо темпи знищення кацапні замалі.
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31.07.2022 09:15 Ответить
А так виходить, що держава дає гроші, а їх "освоює" прокладка - Укроборонпром - щоб годувати зграю "мілованових" та "лещенок". На виході - пшик.
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31.07.2022 09:50 Ответить
та там чергового кума Єрмака на прізвище Шарапов призначили в укроборонпром, хана закупівлям.
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31.07.2022 09:57 Ответить
Там все по плану- квадратно-гніздовим способон знищили...
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31.07.2022 10:36 Ответить
Так майже ***** йому...
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31.07.2022 11:19 Ответить
Саме основне зараз - снаряди 152 мм.! При Порохі починали ж випускати. Це - архіважливо! Але кроти з ОП - не дадуть...
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31.07.2022 09:43 Ответить
Вітаю броньовані машини з міні ювілеєм! Не зупиняймося!
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31.07.2022 09:54 Ответить
10 артсистем! супер!
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31.07.2022 09:56 Ответить
а де наші понастроєні самальоти? када бум бамбіть? вже пора починати!
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31.07.2022 10:15 Ответить
Надо наступать с целью окружения там, где враг слабее всего, где мало населенных пунктов. в основном села. Стараться окружать не города и села, а территории, где находятся города, села, группировки врага, перерезая все пути снабжения, связи. Главное быстрота продвижения,использование ночного времени, решительность и умение командира принимать нестандартные решения, ставящие противника в тупик. Те, кто здесь рассказывает ,что российскую оборону невозможно пробить без какого-то "сверхоружия", что "война надолго", глубоко ошибаются, а может быть специально "ошибаются". Российская оборона во многом карточный домик,который рассыпится после неожиданного мощного удара, который обязательно будет.
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31.07.2022 11:32 Ответить
Сьогодні арта вродила.
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31.07.2022 12:27 Ответить
Судя по тому, что количество уничтоженной арты увеличилось с единиц за сутки до десятка, подъехали контрбатарейные радары.
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31.07.2022 12:58 Ответить
 
 