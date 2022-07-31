Режим Лукашенко, поддерживающий российскую агрессию против Украины, стал более авторитарным, - британская разведка

Заявления Лукашенко о необходимости принятия требований Кремля по Киеву свидетельствуют об усилении давления Путина на самопровозглашенного президента Беларуси.

Об этом говорится в отчете на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам экспертов, 28 июля 2022 г. Россия выпустила по меньшей мере 20 ракет по Украине с территории Беларуси. Россия продолжает использовать белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по поводу украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования России по прекращению войны.

Его режим стал более авторитарным после принятия изменений в Уголовный кодекс относительно применения смертной казни к осужденным за "подготовку террористических актов". Безосновательные обвинения Лукашенко Запада в замыслах по отношению к Беларуси и Украине свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России, говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"