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Новости Война Российская агрессия
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Режим Лукашенко, поддерживающий российскую агрессию против Украины, стал более авторитарным, - британская разведка

лукашенко

Заявления Лукашенко о необходимости принятия требований Кремля по Киеву свидетельствуют об усилении давления Путина на самопровозглашенного президента Беларуси.

Об этом говорится в отчете на странице Министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам экспертов, 28 июля 2022 г. Россия выпустила по меньшей мере 20 ракет по Украине с территории Беларуси. Россия продолжает использовать белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по поводу украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования России по прекращению войны.

Его режим стал более авторитарным после принятия изменений в Уголовный кодекс относительно применения смертной казни к осужденным за "подготовку террористических актов". Безосновательные обвинения Лукашенко Запада в замыслах по отношению к Беларуси и Украине свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России, говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

Беларусь (7900) Великобритания (4983) Лукашенко Александр (3613) внешняя разведка (378)


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Топ комментарии
+10
Для таких висновків не треба служити у британській розвідці
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31.07.2022 09:04
+10
Відкрили "таємницю"! Та Лука перед Кремлем уже всю Білорусь розіклав, спідницю задер і ноги їй розвів!
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31.07.2022 09:11
+9
сOLEGа

@VragUdverey

·

https://twitter.com/VragUdverey/status/1553246572347068416 30 июл.

Соглашусь наверное, что Украина это Окраина. Окраина цивилизации . Потому что дальше на восток , здравого смысла не существует!
Украина - это форпост цивилизации !
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31.07.2022 09:09
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Для таких висновків не треба служити у британській розвідці
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31.07.2022 09:04 Ответить
Хватит уже показывать и цитировать эту путинскую обезьянку
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31.07.2022 09:09 Ответить
сOLEGа

@VragUdverey

·

https://twitter.com/VragUdverey/status/1553246572347068416 30 июл.

Соглашусь наверное, что Украина это Окраина. Окраина цивилизации . Потому что дальше на восток , здравого смысла не существует!
Украина - это форпост цивилизации !
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31.07.2022 09:09 Ответить
Я вже писав не раз: "Ми - "фронтир", "черкаси-порубіжники" ! Просто змінився ворог і напрямок Раніше стояли проти півдня - лицем до Дикого Поля, а зараз - на північ і схід - лицем до "дикунів ХХІ століття"
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31.07.2022 09:14 Ответить
Відкрили "таємницю"! Та Лука перед Кремлем уже всю Білорусь розіклав, спідницю задер і ноги їй розвів!
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31.07.2022 09:11 Ответить
Це відбулося в 2020. Просто зараз почали помічати. До 2020 було те саме (я так нагадаю що Білорусь завжди була членом тайожного союзу, ОДКБ і т д). До 2020 Лукашенко "намагався" зійти з цього курсу, але як виявилося в 2020 це веде 1) до війни в Білорусі і нападу на неї РФ 2) заміщення режиму Лукашенка, а можливо і його вбивства 3) Закінчення економічних зв'язків з РФ 4) Перейменування Білої Росії (це значить західної росії в мовних термінах, відносно чого західної думаю зрозуміло) на Литву, а "білорусів" на литвинів і БЧБ. Ну от і до такого сценарію таракан виявився не готовий. Так що на даний момент РБ це частина Союзної держави всероССов.
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31.07.2022 09:27 Ответить
И заметьте, народец этому совершенно не сопротивлялся.
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31.07.2022 10:07 Ответить
Народец - кизяк. Завистливые и трусливые людишки.
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31.07.2022 11:22 Ответить
...Навіть якщо припустити (сьогодні таке припущення вже не здасться абсурдним!), що ті лукашенківські референдуми були таким самим фейком, як наші, "проведені" навесні 2014-го під автоматами армії РФ у Криму й на Донбасі, то й тоді годі не визнати - про умонастрої білоруського суспільства 1990-х вони таки дещо кажуть: найближча аналогія тут (якщо вже шукати за аналогіями!) - не "Україна", з її УПА та дисидентським рухом в анамнезі й трьома Майданами (1990, 2004, 2013-2014) за вже-нефіктивну незалежність, - а "Донбас": ОРДіЛО.
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко
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31.07.2022 11:24 Ответить
Це класичний приклад того, про що казав колись Геббельс: "Дайте мені в руки засоби масової інформації, радіо та кіно, і я за покоління перетворю будь-який народ у стадо свиней!"
Нагадать жителі якої республіки СРСР майже поголовно відмовилися від власної мови? Хто з матюками переключає канал телевізора, коли вона починає звідти звучать? На чиїй кіностудії знімалися повально фільми що прославляли Сталіна, ЧК, ОГПУ, НКВС та КГБ і Радянську владу взагалі?
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31.07.2022 11:47 Ответить
Щось типу стала ще трошки більше фашистською хунтою? "Британські вчені"...
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31.07.2022 09:21 Ответить
бульбонавт давно і своє я втратив і бульбарусь у неволю загнав
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31.07.2022 09:23 Ответить
нада його підірвать. детонатор до динаміка телефона, позвонив і гудбай
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31.07.2022 09:25 Ответить
Сыкливые терпилы ********** с любовью выращивали многие года этого морального урода.
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31.07.2022 09:31 Ответить
а деж завзятии білоруськии народ якии так хотів Тихановську
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31.07.2022 09:37 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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31.07.2022 11:37 Ответить
лозунги в неі були на Захід
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31.07.2022 12:02 Ответить
БУЛЬБАШИ!
Ракеты у россиян закончатся, бронетехникаи артиллерия закончаться, и тогда вы начнёте выгребать!
По полной!
За всё - за наши разрушенные города, за наших детей и женщин.
Только потом не плачте, что вы не знали, ничего не могли сделать ...
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31.07.2022 09:48 Ответить
Да, и ещё: в памяти наших детей и внуков вы на все времена будете *******-терпилами.

Они будут хорошо помнить, из-за кого в 2022 году они днями сидели в холодных подвалах и погребах.
Мы им расскажем...
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31.07.2022 10:00 Ответить
Я живу в белоруской губернии и склонен признать, что это не терпильство. Очень много аборигенов действительно поддерживают свинарник. Не надо думать, что в белоруссии народец мучается и терпит ненавистную власть. Нет. Народец слегка брюзжит, но полностью поддерживает гауляйтера, потому что это ставленник кремля. А перед свинарником аборигены белорусской губернии трепещут в раболепном благоговении. Это я вам как местных говорю.
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31.07.2022 10:16 Ответить
Вот жеж... А я было порадовался за вас, что эмигрировали, видя вас под английским флагом. Помнил ваш ник под беларуским
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31.07.2022 10:43 Ответить
А у нас "шкандаль" стався! У перші дні після нападу - коли кацапи рвалися на Київ по "Королевецькій трасі і вже минали Ніжин, у одному з пологових будинків Ічнянщини жінка дитину народила І медпрацівниця-"ватниця" зробила запис у меддокументах з даними дитини "Вбив" запис : "область - ГОМЕЛЬСЬКА"!!!
Ну - про "мрії" Луки - "підім"ять" під себе Чернігівщину - нам давно відомо Правда - "очкур" у нього слабуватий для цього!
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31.07.2022 11:35 Ответить
В реале председатель радгоспу предавно пуздро северокорейское, а вот то что народ там тоже самое--- чуть странно, но упали они давно под Московию! Считаю, что навсегда.
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31.07.2022 10:16 Ответить
Дурбело картопляне...
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31.07.2022 10:38 Ответить
А отут вже доречно й спитати - а в нас?
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31.07.2022 11:00 Ответить
Дійсно, як вище було зазначено, ми внукам і правнукам будемо розповідати які ви білоруси нікчемні підараси. Не ступить нога кацапа і бульбаша на Українську землю більше ніколи.
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31.07.2022 12:19 Ответить
Камергеры редко наслаждаются природою.
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31.07.2022 12:39 Ответить
Рад за Украину. Мобрезерв ещё большой. Качество, судя по всему, средненькое. Но для победы над безголовыми безрукими должно хватить.
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31.07.2022 15:18 Ответить
 
 