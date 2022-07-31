Из Мелитополя выехало 60% горожан, в заброшенные квартиры поселяют россиян из отдаленных регионов, - Федоров
Оккупанты готовятся к "референдуму" и заселяют в заброшенные квартиры мелитопольцев соотечественников для "картинки" массовости людей в Мелитополе.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мелитопольцы не поддерживают оккупантов и выезжают из города, уже выехало 60% населения. Оккупанты готовятся к "голосованию": создали фейковые избирательные комиссии, захватили типографию, где печатают газеты.
Один из вариантов "референдума", который рассматривается оккупационными властями, – это онлайн-голосование. К нему оккупанты могут прибегнуть, если не смогут создать необходимую "картинку".
В город привозят россиян из дальних республик России, например из Бурятии, чтобы создать картинку массовости людей в Мелитополе. Их заселяют намеренно в заброшенные квартиры, чтобы показать, что город живет.
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ці регіони тотально зросійщували починаючи з 22 року а потім голоду 32-33 , продовжують і зараз !
а бидло завозили туди ешелонами
на українців і кацапів Україна поділилася вже в 2004 році.
Подоляк... І він зараз при зеленському українцям мізки расєйщиною промиває.
От тільки не треба цих казочок що всі були за УНР і більшовики самі прийшли, бо мій дід був 1903 року народження, і все прекрасно пам'ятав як було, і нам переказував
Але він з усіх сил намагався розмовляти українською мовою.Виходило трохи смішно,(горобцьі)але ж старався!
Ні!
Це будете, а ми ні. Не дай Боже побачимо якість правозахисні організації!
.Я карєная мелітополєц , однако . .
а не то что они рашку поддерживают
не думаю что там много поддерживающих рашку, тем более видя что они творят с февраля
так вроде в дыныры завозили, но их вроде не так много было
ужас, это как надо жить, чтобы переселяться на другой край света где война идет
ну идиоты просто
Джо Байден точно сказал..
На часі захоплення влади, знищення конституції та прав українців (с) зеДєрьмак
Так! - підтримала (с) зелена погань.