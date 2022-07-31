Из Мелитополя выехало 60% горожан, в заброшенные квартиры поселяют россиян из отдаленных регионов, - Федоров

Оккупанты готовятся к "референдуму" и заселяют в заброшенные квартиры мелитопольцев соотечественников для "картинки" массовости людей в Мелитополе.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мелитопольцы не поддерживают оккупантов и выезжают из города, уже выехало 60% населения. Оккупанты готовятся к "голосованию": создали фейковые избирательные комиссии, захватили типографию, где печатают газеты.

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Один из вариантов "референдума", который рассматривается оккупационными властями, – это онлайн-голосование. К нему оккупанты могут прибегнуть, если не смогут создать необходимую "картинку".

В город привозят россиян из дальних республик России, например из Бурятии, чтобы создать картинку массовости людей в Мелитополе. Их заселяют намеренно в заброшенные квартиры, чтобы показать, что город живет.

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