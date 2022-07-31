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Новости Война
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Из Мелитополя выехало 60% горожан, в заброшенные квартиры поселяют россиян из отдаленных регионов, - Федоров

федоров,мелітополь

Оккупанты готовятся к "референдуму" и заселяют в заброшенные квартиры мелитопольцев соотечественников для "картинки" массовости людей в Мелитополе.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мелитопольцы не поддерживают оккупантов и выезжают из города, уже выехало 60% населения. Оккупанты готовятся к "голосованию": создали фейковые избирательные комиссии, захватили типографию, где печатают газеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-4 колонны техники рашистов ежедневно проходят через оккупированный Мелитополь, - мэр Федоров

Один из вариантов "референдума", который рассматривается оккупационными властями, – это онлайн-голосование. К нему оккупанты могут прибегнуть, если не смогут создать необходимую "картинку".

В город привозят россиян из дальних республик России, например из Бурятии, чтобы создать картинку массовости людей в Мелитополе. Их заселяют намеренно в заброшенные квартиры, чтобы показать, что город живет.

Также читайте: Оккупанты заявили о новых правилах выезда через Васильевку, в очереди остается 800 автомобилей, - Федоров

Мелитополь (614) оккупация (10167) Запорожская область (3119) Федоров Иван (468)


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Топ комментарии
+30
А потім тут багато дивуються чому на сході і півдні всі користуються кацапською, от чому !

ці регіони тотально зросійщували починаючи з 22 року а потім голоду 32-33 , продовжують і зараз !

а бидло завозили туди ешелонами
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31.07.2022 09:41
+22
Орда есть орда.
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31.07.2022 09:38
+15
І в 1922 була какая разніца, і в 2019
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31.07.2022 09:43
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Орда есть орда.
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31.07.2022 09:38 Ответить
ну руки развязаны 40% упоротых значит можно ******* по Мелитопогля поквадратно точечно... тем паче онлайн голосование это законно военная цель любое строение здание дом в том числе и жилой..
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31.07.2022 09:59 Ответить
Не мели чушь а если не смогли уехать, не у всех есть возможность и куда ехать?
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31.07.2022 10:28 Ответить
Чомусь особливо "нет возможности" у тих ,то голосував за жопаблок ,януковоща и латентно чекають "руськамир"...
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31.07.2022 12:35 Ответить
у них возможность появляется сразу, как только их долгожданный кацапский "мир" подгоняет автобусы и всех по приказу выводят из дома в автобусы и на рефию.
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31.07.2022 13:19 Ответить
А потім тут багато дивуються чому на сході і півдні всі користуються кацапською, от чому !

ці регіони тотально зросійщували починаючи з 22 року а потім голоду 32-33 , продовжують і зараз !

а бидло завозили туди ешелонами
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31.07.2022 09:41 Ответить
І в 1922 була какая разніца, і в 2019
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31.07.2022 09:43 Ответить
2019 тут ні при чому!

на українців і кацапів Україна поділилася вже в 2004 році.
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31.07.2022 09:47 Ответить
А знаєте хто сформував ідею про таких і не таких українців в тому ж 2004 ?
Подоляк... І він зараз при зеленському українцям мізки расєйщиною промиває.
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31.07.2022 10:15 Ответить
А в 2015-2019 роках Україна поділилась на українців і малоросів: на тих, хто думає головою, і тих, хто "думає" сракою. Одні вмикають мозок, а іншим до вподоби зелена сеча в очі.
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31.07.2022 10:16 Ответить
За інше вбивали, що тоді, що зараз. Не дуркуйте.
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31.07.2022 09:48 Ответить
Спочатку какаяразніца була у 1918, коли умовна більшість повелась на більшовицькі обіцянки халявної панської землі...
От тільки не треба цих казочок що всі були за УНР і більшовики самі прийшли, бо мій дід був 1903 року народження, і все прекрасно пам'ятав як було, і нам переказував
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31.07.2022 09:50 Ответить
Ці події описав Петлюра у своєму творі "Московська воша"
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31.07.2022 12:04 Ответить
У мене сусід був,царство йому небесне,справжній полковник.Сибірякв,військовий з пелюшок,починав із суворовського училища.
Але він з усіх сил намагався розмовляти українською мовою.Виходило трохи смішно,(горобцьі)але ж старався!
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31.07.2022 10:04 Ответить
А західну Україну за твоєю логікою ополячували. У львівському діалекті половина слів польських. Чи польську мову можна, ета другоє?))
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31.07.2022 10:24 Ответить
Обычная , практика , Орков ,
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31.07.2022 09:41 Ответить
Нічого нового. Як завезли в Крим мільйон, завезти 20 тис в Мелітополь жителів РФ які до цього жили в дерев'яних бараках не проблема.
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31.07.2022 09:44 Ответить
Сподіваюсь це ненадовго. Потрібно довести до відома цих бурятів що їх очікує при звільненні міста.
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31.07.2022 09:47 Ответить
Бурятам треба донести,що їх чекає взагалі на землі України-зараз,після війни,і ще на десятиліття,а може й на віка.Їх будуть вбивати без будь-якого жалю.
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31.07.2022 09:50 Ответить
завозять орків на ріхверендуй
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31.07.2022 09:47 Ответить
Краще б розселяли в Херсоні. Обмінний фонд цивільних нам теж не завадить
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31.07.2022 09:47 Ответить
При звільненні міста, на тих понаїхавших можна не вважати !!! Бити й військових і тих !!!
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31.07.2022 09:50 Ответить
І відрізнити їх від українців можна буде по мові.
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31.07.2022 09:53 Ответить
Добре. Коли звільнемо, що будемо робити з цією сволотою? Будемо як завжди гратися в демократичність? Будемо гратися в людинінсть? Будемо гратися з правами людини?
Ні!
Це будете, а ми ні. Не дай Боже побачимо якість правозахисні організації!
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31.07.2022 09:51 Ответить
На Донбасі, після примусової евакуації, буде те ж саме.
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31.07.2022 09:51 Ответить
привозять росіян з дальніх республік Росії, наприклад, з Бурятії,)) Джерело:
.Я карєная мелітополєц , однако . .
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31.07.2022 09:52 Ответить
Яка мерзота ! Оце любителі рускага міра ТАКЕ до нас привели !
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31.07.2022 11:33 Ответить
40% совкодрочерів залишилось? Зараз захопили друкарню, надрукують газету "Правда" і все срср. Совкодрочери пізніше прозріють від бурятів, але то буде вже велике багатонаціональне місто, будуть піонери, комсомольці, весело буде, як раніше.
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31.07.2022 09:58 Ответить
Це все лайно. Головне - лагєря.
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31.07.2022 10:02 Ответить
І не тільки піонерські.
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31.07.2022 10:08 Ответить
среди тех кто не выехал, многие же просто не хотят потерять свои дома
а не то что они рашку поддерживают
не думаю что там много поддерживающих рашку, тем более видя что они творят с февраля

так вроде в дыныры завозили, но их вроде не так много было
ужас, это как надо жить, чтобы переселяться на другой край света где война идет
ну идиоты просто
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31.07.2022 10:11 Ответить
По-перше : вони дійсно ідіоти . А по-друге : якась їхня істота сказала ще в 2014 :"в Донецке в войну , лучше , чем в иркутске в мир . По-любому останусь!".
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31.07.2022 11:36 Ответить
Тупорила у вас якась логiка- тi хто виiхали,виходить самi захотiли "патерять свои дама"??
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31.07.2022 12:43 Ответить
На РабZZee рехверендумы запрещено проводить...вот и пруцца в Украину кукарекать согласно Конституции Украины ...
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31.07.2022 10:12 Ответить
Завезений кацап - це головна зброя Московії.
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31.07.2022 10:14 Ответить
А що, бувають не завезені?
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31.07.2022 10:23 Ответить
Бувають ті, які самі втекли з кацапстану у 2014-2015, коли побачили у що перетворилась їх країна. Але тобі ж різниці немає, правда?
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31.07.2022 10:31 Ответить
То тобі, барану зеленому, коцаби різні.
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31.07.2022 12:58 Ответить
Серп и молот смерть и голод...это рюZZkий мир...концлагерь хуже Освенцима ...по имени ГУЛАГ Сралина...
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31.07.2022 10:20 Ответить
Це зомбі з промитими мозгами, які повірили в пропаганду, типу раіссія пришла навсегда втікати будуть швидше чим приїхали
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31.07.2022 10:20 Ответить
На рабZZee кроме Шариковых и Швондеров никого нет...насэлэние...есть а народа нет от слова совсем...БОМЖатник...
Джо Байден точно сказал..
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31.07.2022 10:27 Ответить
Звільняти Україну не на часі, нехай заселяються ординці (с) зеВалодька
На часі захоплення влади, знищення конституції та прав українців (с) зеДєрьмак
Так! - підтримала (с) зелена погань.
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31.07.2022 10:28 Ответить
Кремлевские твари убили или депортировали всех местных украинцев а на их место завезли орков из далеких росийских ****** которые до конца жизни будут благодарны кремлю что вытащили их из болота. Понятное дело что теперь они будут с пеной у рта топить за разию как дамбаситы сейчас, которых тоже в свое время завезли в Украину и поселили в дома убитых сталином украинцев. Кто то не верил что сталинские времена вернутся.
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31.07.2022 10:36 Ответить
Жеруть черешню, помідори і кажуть ми хатім тут жіть.
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31.07.2022 10:39 Ответить
Ми самі винуваті, що вони там "жеруть черешню, помідори..."
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31.07.2022 12:10 Ответить
Називали нас ніщеброди
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31.07.2022 10:50 Ответить
ШакалЬйо мокшанське, не прилаштовуйтесь, скоро драпати.
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31.07.2022 10:55 Ответить
Ви в цьому впевнені?
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31.07.2022 12:12 Ответить
про що це говорить? Договор в Омані в дії-зелень віддала вже південь черга Миколаєв Одесса і затіяли зернову проблему. залізниць мало суки.
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31.07.2022 11:05 Ответить
Нарід з цим погодився. Якщо нарід цього б не хотів, він би зніс цю зелену погань з української землі
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31.07.2022 12:17 Ответить
паспорта еще себе украинские наштампуют, и благодаря продажной систем, станут гражданами Украины
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31.07.2022 11:25 Ответить
Жах ! Жили Українці мирно , працювали , народжували дітей , будували житло , заводили тварин . А зараз в те житло залазять чорти , брудні , смердючі п'яні чорти ! Я як чую на вулиці , в транспорті , магазині свинособаче хрюкання - хочеться набити рило прорускому недоумку , незалежно від віку і статі .
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31.07.2022 11:31 Ответить
нарешті правильне трактування рівності, і відсутність дискримінації за віком. Якщо падлюка - отримуй, і по фіг на вік чи стасть. А то, оні же дєті. Якщо дитина здатна скоювати дорослі злочини - най і відповідає як доросла.
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31.07.2022 12:37 Ответить
__благодийний фонд видправки Ъурятов на Луну. Без допомоги (санкцII,епт) И.Маска.___
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31.07.2022 11:33 Ответить
ось так і роблять українські міста ватними. Самі винуваті, треба було як мінімум перевірити на вшивість всіх понаїхів, а не давати їм всім паспорта тільки за то, що вони на території України були на 91 рік. Вони потрапили на територію України досить часто в результаті геноциду українців.
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31.07.2022 12:35 Ответить
мер міста якого нема
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31.07.2022 14:09 Ответить
 
 