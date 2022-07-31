Российская сторона пока не предоставила доступ представителям Красного Креста в колонию в Оленовке
Представителей Красного Креста пока не допускают в Оленовку.
Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу представительства Красного Креста в Украине.
"Мы решительно осуждаем недавнее нападение на колонию для военнопленных в Оленовке. Мы сразу пригласили доступ к Оленовке и военнопленным, предлагая свою помощь. Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным", - говорится в сообщении.
Также в сообщении представители Международного комитета Красного Креста подчеркнули, что предоставление доступа к военнопленным является обязательством сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями.
Ранее специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко рассказал, что в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.
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там ще ж багато наших десь в полоні
піду на їх сторінки, понаписую
ООН - повністю непотрібна організація, даремно витрачені гроші платників податків.
Червоний хрест - взагалі іньша специфіка.
Оце страшно уявити, що їм довелось витерпіти перед смертю.
І я вже сумніваюсь, що вони зробили правильний вибір обравши полон замість останньої битви.
Можливо згадували зезидента і свій вибір.
московиты этот порог перешли еще в 90-х, когда плешивого ****** по трупам мирняка к власти приводили...... им давно уже все *****......
ця ліволіберальна дурня: "мовляв, дикарям треба дати любов, дати освіту і вони стануть людьми", дзюзькі, таке щось хиба в самому ранньому дитинстві може спрацювати а може і не спрацювати, якщо любові в середині люди не мають то хоч укакайся, це як розум - свій не вложиш, а технології вони приймуть і примінять проти дарителів.
Зверніть увагу на стан тіл загиблих українців. Очевидно, що вони голодували і з них знущалися
ну вот же, казалось бы, замечательный шанс показать всему миру насколько они подлые, эти укропы.... пригласить ООН, американцев, немцев и показать им - смотрите, кому вы оружие даете!
но что-то, уже в который раз, опять не сростается......
может потому, что рыло в пушку?
И про нападение на Украину тоже ни слова, там про "конфликт в Украине"
С тем же успехом можно было написать "гражданская война"
При цьому слід наголосити, що ефект від такої політики провокування розправ над полоненими був мінімальним, якщо взагалі був.
Жорстокі розправи над німецькими полоненими у Феодосії, Керчі та Євпаторії у січні 1942 року не завадили німцям взяти 170 тисяч полонених під час розгрому Кримського фронту у травні 1942 року. А в ході операції "Цитадель" у липні 1943 року в полон потрапили понад 50 тисяч червоноармійців.
https://graniru.org/War/m.285597.html
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засуджуємо....
запросили доступ..
не було задоволено...
Ми не припинимо шукати доступу
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досі "грають вар"ята"..(
з рашкою такі методи НЕ ПРАЦЮТЬ