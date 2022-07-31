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Новости Война Российская агрессия
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Российская сторона пока не предоставила доступ представителям Красного Креста в колонию в Оленовке

хрест,червоний

Представителей Красного Креста пока не допускают в Оленовку.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу представительства Красного Креста в Украине.

"Мы решительно осуждаем недавнее нападение на колонию для военнопленных в Оленовке. Мы сразу пригласили доступ к Оленовке и военнопленным, предлагая свою помощь. Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным", - говорится в сообщении.

Также в сообщении представители Международного комитета Красного Креста подчеркнули, что предоставление доступа к военнопленным является обязательством сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями.

Также читайте: Россия заявила, что допустит экспертов ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке

Ранее специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко рассказал, что в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

армия РФ (19365) Красный Крест (441)


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Топ комментарии
+21
Поки все не зачистять, нікого не пустять!
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31.07.2022 11:34
+14
Ну якщо і пустять, то що далі? Це безсенсові організації. Може засудять ще більше, на словах...
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31.07.2022 11:33
+13
и не допустят... ЛИЧНО ***** ПРИКАЗАЛ УНИЧТОЖИТЬ опять начнут ******* про обстрел Украиной Оленивки сравняют ***** весь населенный пункт под фундамент....а потом приберут бульдозерами сравняютв ноль.... траву покрасят цветочки в колесах шинах высадят дорожки по могилках асфальтом новым укатают.... назовут пропаГАНДОНОВ своих и проституированных и Красный Крест...у ********** Большой опыт перекладывать на кого то свою вину.... расстрел Поляков под Смоленском потом убийство Качинского и всей считтай власти Польши.. им *****... это если бы Шойгу ***** Димона Лаврушу в кипящее масло засунуть живьем..... о было бы что послушать ОР и караул!!!! ...и про права пленных и особый их типа статус.. с ******* надо поступать как с ******* и одно правило--это НИКАКИХ к ним ПРАВ....
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31.07.2022 11:53
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Правила форума Совет форумчан
давайте, активніше
там ще ж багато наших десь в полоні
піду на їх сторінки, понаписую
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31.07.2022 11:30 Ответить
и не допустят... ЛИЧНО ***** ПРИКАЗАЛ УНИЧТОЖИТЬ опять начнут ******* про обстрел Украиной Оленивки сравняют ***** весь населенный пункт под фундамент....а потом приберут бульдозерами сравняютв ноль.... траву покрасят цветочки в колесах шинах высадят дорожки по могилках асфальтом новым укатают.... назовут пропаГАНДОНОВ своих и проституированных и Красный Крест...у ********** Большой опыт перекладывать на кого то свою вину.... расстрел Поляков под Смоленском потом убийство Качинского и всей считтай власти Польши.. им *****... это если бы Шойгу ***** Димона Лаврушу в кипящее масло засунуть живьем..... о было бы что послушать ОР и караул!!!! ...и про права пленных и особый их типа статус.. с ******* надо поступать как с ******* и одно правило--это НИКАКИХ к ним ПРАВ....
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31.07.2022 11:53 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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31.07.2022 12:38 Ответить
Ну якщо і пустять, то що далі? Це безсенсові організації. Може засудять ще більше, на словах...
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31.07.2022 11:33 Ответить
не можуть навіть засудити, бо росія все ще досі в оон і це означає що оон не засуджує дії росії, бо в оон можуть бути тільки миролюбиві країни.
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31.07.2022 12:45 Ответить
Поки все не зачистять, нікого не пустять!
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31.07.2022 11:34 Ответить
А толку їм туди їхати?
ООН - повністю непотрібна організація, даремно витрачені гроші платників податків.
Червоний хрест - взагалі іньша специфіка.
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31.07.2022 11:38 Ответить
Пока все осколки из тел всех погибших не поизвлекают?
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31.07.2022 11:39 Ответить
Нет. Пока не заменят тела и не уничтожат следы пыток.
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31.07.2022 14:46 Ответить
кресту и оону нужно было чухаться активнее намного раньше. а теперь то что? а нихрена.
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31.07.2022 11:36 Ответить
Вони думали що кацапня їх допустить туди і все покажуть.
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31.07.2022 11:41 Ответить
Еще не зачистили место преступления и не напихали осколков от химарса в тела убитых
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31.07.2022 11:43 Ответить
Кацапи напевно знущались з наших полонених, як вони вміють.
Оце страшно уявити, що їм довелось витерпіти перед смертю.
І я вже сумніваюсь, що вони зробили правильний вибір обравши полон замість останньої битви.
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31.07.2022 11:44 Ответить
Так повірили найвеличнішому який брав під особистий контроль гарантії ООН і хреста по негайному обміну!
Можливо згадували зезидента і свій вибір.
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31.07.2022 14:50 Ответить
Боюсь что это не последний и не самый дерзкий теракт совершенный рашистами. Кремлевский нацистский режим уже вошел игру и в кураж от безнаказанности, и думает что еще можно совершить чтобя Запад опять умылся и ничего не смог сделать кроме озабоченности.
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31.07.2022 11:47 Ответить
говорят, тяжело убить первого...., а дальше идет как по маслу......
московиты этот порог перешли еще в 90-х, когда плешивого ****** по трупам мирняка к власти приводили...... им давно уже все *****......
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31.07.2022 12:05 Ответить
та де, вони це перейшли вже багато століть тому, коли вперший раз залили Київ кров"ю, ось тоді і перешли, це ми все панькаємося, брати, кров християнська, ще якась дурня соплива.
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31.07.2022 12:47 Ответить
я имел ввиду период, когда русские, наконец-то, стали "хорошими", "демократичными" и "правильными"......
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31.07.2022 13:06 Ответить
а так цього ніколи не було. петро перший теж робив вигляд що русскіє прагнуть стати прогресивними європейцями і європейці йому допомогали і політично і грошіма і порадою і що?
ця ліволіберальна дурня: "мовляв, дикарям треба дати любов, дати освіту і вони стануть людьми", дзюзькі, таке щось хиба в самому ранньому дитинстві може спрацювати а може і не спрацювати, якщо любові в середині люди не мають то хоч укакайся, це як розум - свій не вложиш, а технології вони приймуть і примінять проти дарителів.
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31.07.2022 13:10 Ответить
А кто это вещал? Официальная пропаганда ссср,а в Украине те,кто были и остаються "расеянами", а это - диагноз!
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31.07.2022 14:54 Ответить
***** терактами проверял реакцию Запада. Реакция одна - опять озабоченность и громкие выперды, созыв импотентной ООН с ветом от кацапов, результатов - ноль. ***** увидел это и пошел дальше. И переть он будет до тех пор,пока не получит в рыло и не умоется кровавыми соплями.
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31.07.2022 12:49 Ответить
напишіть цим ледарам, хабарникам і русофілам все, що про них думаєте в їх твітер https://twitter.com/ICRC_ua https://twitter.com/ICRC_ua

Зверніть увагу на стан тіл загиблих українців. Очевидно, що вони голодували і з них знущалися



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31.07.2022 11:55 Ответить
Когда кацапы договорятся с этими крестами и оонам (о финансисовании),тогда и пустят,а эти продажные в очередной раз "озаботятся и осудят"!
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31.07.2022 11:57 Ответить
не, рашисты интересные ребята - "ааааа! подлые укропы стриляли! 8 лет бамбас!"
ну вот же, казалось бы, замечательный шанс показать всему миру насколько они подлые, эти укропы.... пригласить ООН, американцев, немцев и показать им - смотрите, кому вы оружие даете!
но что-то, уже в который раз, опять не сростается......
может потому, что рыло в пушку?
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31.07.2022 11:58 Ответить
Вообще-то в постах красного креста ни слова про рф нет, там опять про "все стороны"
И про нападение на Украину тоже ни слова, там про "конфликт в Украине"
С тем же успехом можно было написать "гражданская война"
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31.07.2022 12:02 Ответить
Это было и так понятно.., когда в плен сдавались!!И так было ясно, что их там ожидает!Страшнейшие пытки, издевательства, казни!!Или наши думали иначе??А Крест-ваще для них никто.., равно, как и ООНушка
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31.07.2022 12:03 Ответить
Крест и оон два кента канторных,извиваются как папа римский ,за рашу лямку тянут ,ублюдоны и вы ссыти ВСУ,бо за мазаные по уши с путяй.
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31.07.2022 12:23 Ответить
бо то лівакі самі, тому така срака.
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31.07.2022 12:49 Ответить
...Заохочуючи розстріли полонених, командування Червоної Армії розраховувало на те, що німці відповідатимуть тим самим. Випадків, коли червоноармійців карали за вбивство полонених практично не було. Покарання могло бути лише тоді, коли хтось із червоноармійців, поспішивши, ліквідував важливoго "язика" ще до допиту.

При цьому слід наголосити, що ефект від такої політики провокування розправ над полоненими був мінімальним, якщо взагалі був.

Жорстокі розправи над німецькими полоненими у Феодосії, Керчі та Євпаторії у січні 1942 року не завадили німцям взяти 170 тисяч полонених під час розгрому Кримського фронту у травні 1942 року. А в ході операції "Цитадель" у липні 1943 року в полон потрапили понад 50 тисяч червоноармійців.

https://graniru.org/War/m.285597.html
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31.07.2022 12:58 Ответить
"Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. Ми одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Відомо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених"

----------------------------

засуджуємо....
запросили доступ..
не було задоволено...

Ми не припинимо шукати доступу

-------------------------------------------
досі "грають вар"ята"..(

з рашкою такі методи НЕ ПРАЦЮТЬ
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31.07.2022 13:02 Ответить
Я просто нагадаю, що наказ здатися у полон Азовцям надав особисто верховний гімнокомандуючий - Ze.
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31.07.2022 13:09 Ответить
Ну і .., то під які гарантії Боневтік дав наказ здаватися нашим захисникам?
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31.07.2022 13:17 Ответить
Під гарантїї свого "особистого контролю", яки за тиждень зникли з марафону і чергових гундосиків зезидента!
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31.07.2022 14:58 Ответить
а там одинх лише азовців ще більше 2000(((
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31.07.2022 14:07 Ответить
друзі, треба щось робити, треба писати на всіх їх сторінках, у буданова, у нового омбудсмена, у червоного хреста, гутеррішу треба писати, ну не можна ж так сидіти і чекати!
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31.07.2022 16:51 Ответить
ясно що всі докази хочуть прибрати
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31.07.2022 19:21 Ответить
 
 