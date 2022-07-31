Российская сторона пока не предоставила доступ представителям Красного Креста в колонию в Оленовке

Представителей Красного Креста пока не допускают в Оленовку.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу представительства Красного Креста в Украине.

"Мы решительно осуждаем недавнее нападение на колонию для военнопленных в Оленовке. Мы сразу пригласили доступ к Оленовке и военнопленным, предлагая свою помощь. Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным", - говорится в сообщении.

Также в сообщении представители Международного комитета Красного Креста подчеркнули, что предоставление доступа к военнопленным является обязательством сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями.

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Ранее специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко рассказал, что в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.