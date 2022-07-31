Сообщение о якобы атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе - откровенная провокация, - спикер Одесской ОВА Братчук

Сообщения российских СМИ о якобы украинской атаке штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе распространяются с целью провокации.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что сообщение продолжает практику информационно-психологических операций Российской Федерации.

Ночь в городе и области (Одесской. – Ред.) без воздушной тревоги и обстрелов.

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Однако, вероятность ракетных атак – ВЫСОКАЯ. С моря, воздуха и временно оккупированного Крыма.

Сообщение ТАСС о ЯКОБЫ украинской атаке штаба черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация.

Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - заметил Братчук.

Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

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