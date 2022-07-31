Сообщение о якобы атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе - откровенная провокация, - спикер Одесской ОВА Братчук
Сообщения российских СМИ о якобы украинской атаке штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе распространяются с целью провокации.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что сообщение продолжает практику информационно-психологических операций Российской Федерации.
Ночь в городе и области (Одесской. – Ред.) без воздушной тревоги и обстрелов.
Однако, вероятность ракетных атак – ВЫСОКАЯ. С моря, воздуха и временно оккупированного Крыма.
Сообщение ТАСС о ЯКОБЫ украинской атаке штаба черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация.
Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - заметил Братчук.
Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.
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Чому найбільші кацапські бази не палають ?
Диванний стратег, ти хоч знаєш, на якій відстані від оркостану знаходиться той же Харків та уся Харківщина ? Що таке Град, Смерч, Ураган ? Що таке Искандер, Калібр ? Що таке САУ Піон, ЗРК С-300, що таке ствольна артилерія 152 мм ? Ти вважаєш що Залужний мановінням чарівної палички чи простим наказом може зупинити цю навалу снарядів та ракет ? Задрали вже ці диванні воїни, у яких духу хватає на усе. Зміни Залужного та покажи усім, як захистити мирних людей.
Ольга ********* у шоці...
Позорная провокация чтобы отменить парад
Потому нечем его проводить
И флагман на дне
Олександр Бригинець
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1553637005002768385 3 ч
Вдумайтесь в безглуздість звинувачень: рашисти звинуватили ЗСУ в атаці на штаб Чорноморського флоту РФ І найбезглуздіші, що ми починаємо доводити, що це не ми Маємо право лупити по ворогу всюди і самі виправдання ставлять під сумнів таке право Може, в тому і є рашистський план?