Италия одобрила четвертый пакет военной помощи для Украины: Резников поблагодарил Герини за поддержку
Италия передаст Украине технику, материалы и оборудование в рамках четвёртого пакета военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Украины в Twitter.
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию и министра обороны Италии Лоренцо Герини за согласование нового пакета военной помощи.
"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Большое спасибо" - подчеркнул Резников.
Перечень техники, материалов и оборудования, входящего в четвертый пакет военной помощи, не разглашается. Соответствующее решение Министерство обороны Италии приняло на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, чисто поржати, хоча раціональне зерно там також є:
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №3