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Италия одобрила четвертый пакет военной помощи для Украины: Резников поблагодарил Герини за поддержку

резніков

Италия передаст Украине технику, материалы и оборудование в рамках четвёртого пакета военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Украины в Twitter.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию и министра обороны Италии Лоренцо Герини за согласование нового пакета военной помощи.

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"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Большое спасибо" - подчеркнул Резников.

Перечень техники, материалов и оборудования, входящего в четвертый пакет военной помощи, не разглашается. Соответствующее решение Министерство обороны Италии приняло на этой неделе.

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Италия (1645) Резников Алексей (1170)


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Отлично. Оружия и снаряги много не бывает.
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31.07.2022 12:00 Ответить
А сколько было зрады у нытиков и надежды у рашистов, когда Драги (премьер Италии) подал в отставку...
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31.07.2022 12:23 Ответить
В них така метода - першими дати свою версію будь-якої події, при цьому не важливо, чи хоч якось вирогідно виглядає версія чи як сова на глобусі, а потомі всі ініші версії і коментарі критикувати в стилі "ви всьо вріоті!". І скажу так, що у розумово відсталих ця метода певним чином успішна.

Так, чисто поржати, хоча раціональне зерно там також є:

https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
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31.07.2022 12:55 Ответить
пару підводних човнів. Для диверсантів, міні. Шоб до бухти севастопольської навідатись.
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31.07.2022 12:54 Ответить
у них якась компанія випускає лінійку DG...
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31.07.2022 12:55 Ответить
DRASS. DG85, 120, 160, 350, 450. На MIL.IN.UA ціла стаття
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31.07.2022 13:03 Ответить
або в оренду пару диверсантів, повторить, так сказать "Джуліо Чезаре"
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31.07.2022 12:56 Ответить
Щиро дякуємо.
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31.07.2022 13:26 Ответить
 
 