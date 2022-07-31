Италия одобрила четвертый пакет военной помощи для Украины: Резников поблагодарил Герини за поддержку

Италия передаст Украине технику, материалы и оборудование в рамках четвёртого пакета военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Украины в Twitter.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию и министра обороны Италии Лоренцо Герини за согласование нового пакета военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщение о якобы атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе - откровенная провокация, - спикер Одесской ОВА Братчук

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Большое спасибо" - подчеркнул Резников.

Перечень техники, материалов и оборудования, входящего в четвертый пакет военной помощи, не разглашается. Соответствующее решение Министерство обороны Италии приняло на этой неделе.

Также смотрите: Комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II передан Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко. ФОТОрепортаж