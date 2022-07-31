Настроения жителей оккупированного Крыма изменились, угроза перенесения войны на полуостров для них уже становится реальностью, - Скибицкий
Главное управление разведки Украины отслеживает общественные настроения в оккупированном Россией Крыму. В настоящее время жители начинают понимать, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства - будь то Киев или Харьков , родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе - это родственники, где братья, сыновья, родители погибли... Угроза перенесения войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", - сказал Скибицкий.
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На одном из участков фронта в течение нескольких дней отмечалась активность российских снайперов. Снайперские позиции были обнаружены и уничтожены с помощью 73-мм безоткатной SPG-9. Донбасс.
https://twitter.com/i/status/1553647784049401859 https://twitter.com/i/status/1553647784049401859
-владімір ільіч-к вам ходокі прішлі
-ханітє ханітє іх к ******* матєгє-оні у мєня ужє тгі фугажкі спіз=ділі
анігдот на ***********
влад владіміч-к вам крисчанє прішлі
-ганітє ганітє іх к ******* матєрє-
дальше багато варіантів.....
OSINT бджоли опублікували дані сестри цього виродка.
Немінова (Арошанова) Ірина Валеріївна, 15.04.1986. Адреса та сама, що в брата: Еліста, мкр. 4, буд. 48, кв.16
Телефон +79897306949 активний у телеграмі.
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30 июл.
109-й и 108-й отдельные горно-штурмовые батальоны остановили российские штурмовые подразделения, атаковавшие украинскую линию обороны
https://twitter.com/i/status/1553292403825590272
Тому жорстокість була та жорстокість буде ще, і набагато більша жорстокість. Вони будуть знущатись над полоненими, будуть катувати, будуть вбивати дітей, знищувати будь-які будинки, палити ліси, поля, вони знищуть все, куди тільки дотягнуться. Тому що Росія не може нас перемогти політично, економічно, інформаційно. Тому що для Росіі терор - єдиний спосіб добитися змін на свою користь військовим шляхом.Зупинити терор можливо тільки одним шляхом - стати більш професійними, щоб використовувати наші сильні якості, і знівелювати сильні якості російських терористів. Є тільки один шлях зупинити терор - вбивати набагато більше росіян, ніж це робилось досі. Все, що відбувається навколо нас треба оцінювати тільки через один вимір - чи сприяє це вбивству російських терористів чи заважає?Ми маємо вимірювати наше життя на кожній ділянці фронту та тилу тим, скільки підтверджених росіян вбито завдяки нашим зусиллям сьогодні.Тільки це і має значення кожного дня, день за днем.
Б А Л А Б О Л Ы и очередная лапша для 73%-х лохов.