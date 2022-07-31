Настроения жителей оккупированного Крыма изменились, угроза перенесения войны на полуостров для них уже становится реальностью, - Скибицкий

Главное управление разведки Украины отслеживает общественные настроения в оккупированном Россией Крыму. В настоящее время жители начинают понимать, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства - будь то Киев или Харьков , родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе - это родственники, где братья, сыновья, родители погибли... Угроза перенесения войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", - сказал Скибицкий.

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