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В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС. ФОТО

поле,донеччина,пожежа

Вблизи Белой Горы в Донецкой области в результате российских обстрелов сгорело 150 га поля, пожар потушили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС в телеграме.

"Константиновские спасатели прибыли на вызов о пожаре, который произошел в результате обстрела за пределами с. Белая Гора Краматорского района. Горела пшеница на корню площадью 10 га. До прибытия подразделений огонь уничтожил 150 гектаров поля", - подчеркнули в ведомстве.

Спасатели потушили огонь. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

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В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС 01

В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС 02

В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС 03

обстрел (27351) пожар (5960) урожай (210) Донецкая область (9756) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+8
зеВалодька все одно дає гарантію на постачання пшениці тому що зеГідрант і невтік.
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31.07.2022 12:28
+4
Такими темпами і для себе пшениці бракуватиме, але це нічого, головне щоб африканці не голодували.
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31.07.2022 12:34
+2
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:27
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убирать пшеницу тоже опасно или можно?
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31.07.2022 12:28 Ответить
зеВалодька все одно дає гарантію на постачання пшениці тому що зеГідрант і невтік.
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31.07.2022 12:28 Ответить
Такими темпами і для себе пшениці бракуватиме, але це нічого, головне щоб африканці не голодували.
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31.07.2022 12:34 Ответить
В тому і суть: вже підготувались до втечі ці зрадники, якщо не пройде їх план по встановленню диктатури, от і вижимають все що можуть.
Ворог на керівних посадах і розширює своє представнитство гіперактивно під час війни.
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31.07.2022 13:24 Ответить
Розспамив.
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31.07.2022 12:54 Ответить
Спасибо. Жаль токо, шо мой пост удалили, хотя не понимаю, почему
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01.08.2022 07:40 Ответить
а ****.ла кацапня,по всей Украине гавно своё расскидала,
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31.07.2022 12:47 Ответить
останнє фото демонструє убране поле і спалену солому. В першій не зразу зрозумів - що в ній не так, загорання в окремих ділянках від запальників що впали зверху. Нема суцільного горіння. Нема й трактора з дисковими боронами, що ефективно б міг відрізати горіле від не займаного. Дивна якась боротьба з вогнем, знехотя.
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31.07.2022 13:13 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:27 Ответить
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31.07.2022 13:36 Ответить
ну і куда ***** зєлєна банда вивозить запаси українського зерна минулого врожаю??? де гарантія, що вони весь новий врожай не спалять?
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31.07.2022 14:49 Ответить
Після того як Украіїна погодилась вивезти зерно минулого врожаю,майбутній рашисти будуть палити на корню.А про такий хід їх дій розумні люди попереджали та застерігали,від вивозу зерна.
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31.07.2022 15:17 Ответить
 
 