В результате обстрелов в Донецкой области загорелась пшеница, сгорело 150 га поля, - ГСЧС. ФОТО
Вблизи Белой Горы в Донецкой области в результате российских обстрелов сгорело 150 га поля, пожар потушили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС в телеграме.
"Константиновские спасатели прибыли на вызов о пожаре, который произошел в результате обстрела за пределами с. Белая Гора Краматорского района. Горела пшеница на корню площадью 10 га. До прибытия подразделений огонь уничтожил 150 гектаров поля", - подчеркнули в ведомстве.
Спасатели потушили огонь. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
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