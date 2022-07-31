Папа Римский Франциск о войне в Украине: "Единственной рациональной вещью, которую следует сделать, было бы остановиться и вести переговоры"

Папа Римский Франциск заверил, что постоянно молится о народе Украины, страдающем от военной агрессии, пожелав, чтобы мудрость вдохновила конкретные шаги к миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

После молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 31 июля, папа Франциск напомнил о том, что накануне вернулся из Апостольского путешествия в Канаду. И хотя подробнее об этом намерен поговорить позже, во время общей аудиенции, он использовал возможность поблагодарить всех причастных к организации и проведению этого "покаянного паломничества", начиная от гражданской власти, руководителей коренных народов и епископов. Отдельную благодарность он также выразил тем, кто сопровождал его молитвами.

"Также и во время путешествия я никогда не переставал молиться о многострадальном украинском народе, испытывающем агрессию, прося у Бога освободить его от бича войны. Если объективно посмотреть на действительность, принимая во внимание вред, который каждый день война наносит этому народу, но также и всему миру, единственной рациональной вещью, которую следует сделать, было бы остановиться и вести переговоры. Пусть мудрость вдохновит конкретные шаги мира", - добавил Франциск.

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