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Новости Война
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Папа Римский Франциск о войне в Украине: "Единственной рациональной вещью, которую следует сделать, было бы остановиться и вести переговоры"

франциск

Папа Римский Франциск заверил, что постоянно молится о народе Украины, страдающем от военной агрессии, пожелав, чтобы мудрость вдохновила конкретные шаги к миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

После молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 31 июля, папа Франциск напомнил о том, что накануне вернулся из Апостольского путешествия в Канаду. И хотя подробнее об этом намерен поговорить позже, во время общей аудиенции, он использовал возможность поблагодарить всех причастных к организации и проведению этого "покаянного паломничества", начиная от гражданской власти, руководителей коренных народов и епископов. Отдельную благодарность он также выразил тем, кто сопровождал его молитвами.

"Также и во время путешествия я никогда не переставал молиться о многострадальном украинском народе, испытывающем агрессию, прося у Бога освободить его от бича войны. Если объективно посмотреть на действительность, принимая во внимание вред, который каждый день война наносит этому народу, но также и всему миру, единственной рациональной вещью, которую следует сделать, было бы остановиться и вести переговоры. Пусть мудрость вдохновит конкретные шаги мира", - добавил Франциск.

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Топ комментарии
+65
Іди на
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31.07.2022 15:41
+64
Пусть этот Иуда, лучше расскажет
- сколько бабла Путлер держит в банке Ватикана?
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31.07.2022 15:42
+58
Папа Римський Франциск, йди за курсом воєнного корабля
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31.07.2022 15:42
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на пап римських навмисне найтупіших обирають чи це вони просто грають таку роль?
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31.07.2022 22:14 Ответить
Ещё один беспомощный, безмозглый, старый идиот.
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31.07.2022 22:16 Ответить
До речі - з якого дива у нас його називають "папа"? Адже в перекладі це означає батько. Так і називати - батько римський
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31.07.2022 22:17 Ответить
З крокодилом, який намагається відхопити вам ногу, не домовляються. ©
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31.07.2022 22:19 Ответить
Нічого дивного... Він же німець, а це - майже діагноз.
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31.07.2022 23:23 Ответить
Він аргентинець
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01.08.2022 01:03 Ответить
Деменція?
Альцгеймер?
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01.08.2022 00:59 Ответить
це не деменція, а перевірка вашого ставлення до подальших маневрів кремля
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01.08.2022 08:28 Ответить
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