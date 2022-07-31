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Новости Война
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Минобороны гарантирует производителям популярность как у Beyonce в случае предоставления оружия Украине: "Проверено HIMARS и Bayraktar"

міноборони

Минобороны Украины креативно призывает производителей оружия к сотрудничеству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт ведомства.

"Вы являетесь производителем современного оружия и хотите, чтобы ваша продукция была такой же безгранично и бессрочно популярной, как Beyonce (американская исполнительница в стиле R&B, актриса, дизайнер. - Ред.)? Предоставьте ее Украине. Успех гарантирован. Проверено HIMARS и Bayraktar" , – говорится в сообщении.

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Минобороны гарантирует производителям популярность как у Beyonce в случае предоставления оружия Украине: Проверено HIMARS и Bayraktar 01

Автор: 

Минобороны (9365) оружие (10224) Байрактар (140) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+37
А Ольху, Нептун и Гром наше МО не хочет прорекламировать своими гавнокреативщиками, которых лучше под Бахмут направить, повоевать немножко?.. Очень много людей у нас занимается ерундой сидя на зарплате из бюджета
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31.07.2022 16:41
+24
Нееее, не хочет. Потому что бубочка ругается. Все перечисленные тобой ракеты были разработаны при Порохе, а для бубочки это не кошерно.
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31.07.2022 17:13
+21
Звісно це не привід радіти війні, але так і є, ми полігон для реклами американської зброї і антиреклами кацапської "армії"
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31.07.2022 16:36
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Звісно це не привід радіти війні, але так і є, ми полігон для реклами американської зброї і антиреклами кацапської "армії"
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31.07.2022 16:36 Ответить
А Ольху, Нептун и Гром наше МО не хочет прорекламировать своими гавнокреативщиками, которых лучше под Бахмут направить, повоевать немножко?.. Очень много людей у нас занимается ерундой сидя на зарплате из бюджета
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31.07.2022 16:41 Ответить
Может на шашлыки на 9 мая?
Если бы ЗЕнелох занимался армией а не ерундой,то и войны не было.
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31.07.2022 16:53 Ответить
Нееее, не хочет. Потому что бубочка ругается. Все перечисленные тобой ракеты были разработаны при Порохе, а для бубочки это не кошерно.
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31.07.2022 17:13 Ответить
Чувак, ты не поверишь - хочет. Но есть несколько но. Серьезных НО.
1. Оружие нужно на вчера. А на изготовление своего оружия нужно месяца два. При этом нужно учитывать возможность прилетов, саботажа и т.д.
2. При этом ихнее оружие дается бесплатно. Т.е. конечно платно, но платить нужно будет не сейчас, а потом. И только после победы. А за комплектующими к нашему оружию нужно платить живыми деньгами.
ЗЫ. Если ты сможешь оплатить изготовление БК на один день работы Ольхи, то прорекламируют не только Ольху, но и тебя лично.
ЗЗЫ. А вообще нужно думать, что пишешь.
-------------------------------------------
Я сейчас тебе скажу одну вещь. В случае переноса боевых действий на територию раши, будут работать именно нашим оружием. А то может прилететь не только от рашистов, но и от американцев. Кстати, кто сказал, что обстрел прифронтовых областей раши уже не ведется нашим оружием?
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31.07.2022 20:07 Ответить
>А на изготовление своего оружия нужно месяца два
чоловіче, ти не цирюльник часом? чи може пиріжки печеш?
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31.07.2022 20:20 Ответить
ти відкіля такий ******** авдвокат взявся,по перше УЖЕ ПРОЙШЛО МАЙЖЕ ПІВРОКУ,по друге бабки є,бо на якусь ***** типа тепличок є 11млрд гривасів,собі на зарплати теж гроші є,а на нашу зброю **** нема,ніхуя не попутав?
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31.07.2022 21:08 Ответить
Міноборони України-респект...
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31.07.2022 16:41 Ответить
за що? за те що немає елементарного,чи за те що вони не можуть євакуювати заводи ОПК для відновлення виробництва нашої зброї,і зробили тим самим ЗСУ повністю залежними від поставок ззовні?
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31.07.2022 16:48 Ответить
Саша постійно "респектує" в коментарях практично до кожної новини, іноді коли навіть і нема за що.
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31.07.2022 17:17 Ответить
І куди їх саме треба було евакуювати , пане військовий експерт ? В яку точку України не долітають кацапські ракети ?
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31.07.2022 17:30 Ответить
в Закарпаття
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31.07.2022 18:05 Ответить
В Закарпаття ракети дістають аж бігом . Хоча Пуйло за весь час війни било туди лише раз .
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31.07.2022 20:09 Ответить
В Польшу, Германию
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31.07.2022 18:19 Ответить
пердло дуркаш,навіть зараз є заводи оборонки які мають підземні цеха,але тобі то складно
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31.07.2022 21:09 Ответить
Вместо твоего респекта посмотри лучше выпуск видео № 280 от Юрия Швеца.
Напомню, МО - это снабжение и логистика для наших славных ВСУ. И не более того. А в нашей армии всеми военными операциями руководит гланокомандующий ВСУ Залужный и целая плеяда молодых и умных генералов.
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31.07.2022 17:24 Ответить
В МО много фашистских агентов. Да и при подготовке к войне и во время войны снабжение и логистику мы видели и видим по тому, что дают военным. Резникова и шайку рекламировать не нужно, с ними всё понятно. И креатив - днище. Не в тему вообще, как и зеленгский-криативщик
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31.07.2022 18:24 Ответить
Тоді нам замість Джей-Зи ще потрібен Ллойд Остін.
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31.07.2022 16:41 Ответить
А Бейонсе не проти використання свого іміджу? Креативник зі своєї кишені заплатить?
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31.07.2022 16:43 Ответить
думаю що позову не буде, красуня посеред найгарніших "хлопців" світу, Хаймарса та Байрактара
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31.07.2022 16:50 Ответить
до речі, F-35 належної реклами ще не має
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31.07.2022 16:45 Ответить
євреї уже давно його так пропіарили,що всі заможні європейські країни на нього або переходять або уже уклали контракти,а нам його все одно *** дадуть
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31.07.2022 16:47 Ответить
так, але війна з талібаном і сірія поруч не стоять
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31.07.2022 16:53 Ответить
вони літають в Іран і срати хотіли на його ППО
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31.07.2022 16:57 Ответить
одна надія на на ЗСУ, оборонпрома України наче не иснувало від слова зовсім, ганьба
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31.07.2022 16:47 Ответить
ця лиса ****** його прикінчила по суті...
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31.07.2022 16:50 Ответить
Мені здається світ не допомагає Україні. Він використовує війну в Україні лиш для реклами своєї зброї. То 6 хаймерсів дали, то 6 цезарів.

6 штук? ріллі? це дійсно військова допомога?

це те, що може переломиті хід війни?

в той час як у кацапів 1000 артилерійських установок.
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31.07.2022 16:52 Ответить
не сци кацап, мы и с рогатками рузькэ убивать будем
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31.07.2022 17:52 Ответить
ну що ж. може, вони дивляться на це ******** шапіто, боневтіка, єрмака, арахамію, стефанишина, гетьманцева, верещук, буданова і думають "бльооо, ну як ти їм щось дай, а вони візьмуть і здадуться" або а рашу це все відправлять.
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31.07.2022 18:10 Ответить
******* своей зрадой.
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31.07.2022 19:00 Ответить
Шкода, що з вітчизняних "виконавців", ми чуємо, тільки Стугна, Корсар і Нептун! Ну да, ще дороги хороші... були.,
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31.07.2022 16:56 Ответить
Як добре, що в центрі не Скумбрія.
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31.07.2022 16:59 Ответить
Дебіли ***…
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31.07.2022 17:00 Ответить
Ось у цьому сутність влади - НЕ ШПИГУНІВ ПОЗБАВЛЯТИСЯ А ПРО ПІАР ДБАТИ!!!
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31.07.2022 17:06 Ответить
Ото ж треба було у своїх виробників за копійки закупляти https://informnapalm.org/ua/chornyj-dyatel/ ЧОРНИЙ ДЯТЕЛ ніякого б і горя не знали, він якраз і "заточений" під нинішні реалії. Вихід з Крима прикривався б на 101%
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31.07.2022 17:13 Ответить
Это уровень дебилизма квартал95. У вас, курва, война или девки с ногами по окопам скочут? Какая, в дупу, Бейонсе,когда тысячи людей убиты?
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31.07.2022 17:33 Ответить
Да не, просто чувак решил изобразить креатив, хочет понравиться американцам, вот и припёр ее сюда. Ну квартал, чего с них возьмёшь..
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31.07.2022 17:57 Ответить
Тєма сісєк нє раскрьіта! Мінусую
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31.07.2022 17:50 Ответить
Краще б Єрмаків та Татарових познімали - найкраща замануха. Поки вони є, ніхто в великих об'ємах нам довіряти зброю не буде.
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31.07.2022 18:21 Ответить
**********
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31.07.2022 18:26 Ответить
Рєзніков, а це що таке???????????????

ПРОДАЖ ЗБРОЇ ЗЕЛ. ВЛАДОЮ.

КОМУ ВІЙНА, А КОМУ.......

Американські інспектори,які прибули з Пентагону,зробили перші перевірки наявності озброєння,що є в розпорядженні МО України і зразу ж виявили великі розбіжності в деяких видах озброєння між даними США і МОУ!!!

Зокрема,виявлена велика розбіжність між кількістю джавелінів і стінгерів,які передали США і які числяться в МОУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Пентагон передав 20% всіх запасів джавелінів і стінгерів,які були у них на складах!!!

Це -десятки тисяч обидвох видів самонавідних ракет.

А в МО України їх фігурує менше 2000

Куди ж заділися джавеліни і стінгери???

Рєзніков не забарився дати офіційну відповідь-лист на запит американських спецслужб.

Від написаного аж волосся дибки встає!!!



Рєзніков написав,що існує поправка 19-19 до українського закону про воєнний бюджет,в якій написано,що дозволяється ,не звертаючи на воєнний стан і воєнні дії в Україні,продавати залишки зброї, яка є в розпорядженні МО

В продажі цих "ЗАЛИШКІВ" фігурує національна воєнна компанія ТЕХІМПЕКС!!!

Отже, з 2021року по 2022рік,коли в Україні йде запекла війна з рашистами,під час воєнних дій було продано такий великий "ЗАЛИШОК" зброї за кордон,що його перелік зайняв 970 сторінок!!!

Постає питання!!!

Якщо були залишки зброї,чому Зеленський і інші члени уряду безперестанку закликали Захід щораз більше передавати зброї???

Чому завжди кричали до істерики,що американці і Європа передають мало зброї,що її не вистачає на фронті???

І в той же час продавали "залишки"???



Наявність залишків зброї не в'яжеться не тільки із режимом воєнного стану, а також із зведеннями з місць бойових дій в Україні!!!

Українські військові регулярно докладають про нестачу воєнної техніки і озброєння, а виявляється, що в МО України є "залишки",які продавались за кордон!!!
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31.07.2022 18:34 Ответить
нє, ну я все допускаю, може, це якась диверсія, але ж я сама бачу, що майже всі відео демонструють роботу Стугни і Ігли, а стінгерів роботу ми не бачили! і дронів-камікадзе майже не бачили!
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31.07.2022 18:35 Ответить
Огромное количество этих средств попало в руки РФ в виде трофеев, или было уничтожено на складах. Стингеров я видел только на видео несколько десятков в виде трофеев. Джавелинов, больше десяти пусковых установок, и наверное за сотню ТПК с ракетами.

Стингеры активно применяют формирования ЛДНР.
Джавелины им не понравились. Применяют Британские "Нлавы", или другие западные гранатомёты (их в Украине собрали настоящую коллекцию).

Дроны камикадзе в ВСУ применяют как своеобразный одноразовый разведовательный беспилотник.
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31.07.2022 19:20 Ответить
Гарне оформлення у зрадофілів. Тільки на правду зовсім не схоже.
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31.07.2022 18:56 Ответить
ну то поясни ******* чому грачів все іглою *******, давай висри нагора "мислю"
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31.07.2022 21:12 Ответить
Потому что на 1 Стингер приходится десять игл и соответственно вероятность что будет произведен выстрел стрелой в 10 раз выше?
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31.07.2022 21:22 Ответить
угугугу ******* знатна,беручи до уваги скільки тих стінгерів дали,одні німаки під тисячу дали а американці ТИСЯЧАМИ давали,і що не знайшлося для того героя-нацгвардійця зайвого стінгера,так і повірив.
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01.08.2022 00:39 Ответить
 
 