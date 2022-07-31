Минобороны гарантирует производителям популярность как у Beyonce в случае предоставления оружия Украине: "Проверено HIMARS и Bayraktar"

Минобороны Украины креативно призывает производителей оружия к сотрудничеству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт ведомства.

"Вы являетесь производителем современного оружия и хотите, чтобы ваша продукция была такой же безгранично и бессрочно популярной, как Beyonce (американская исполнительница в стиле R&B, актриса, дизайнер. - Ред.)? Предоставьте ее Украине. Успех гарантирован. Проверено HIMARS и Bayraktar" , – говорится в сообщении.

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