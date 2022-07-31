Чубаров о якобы атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ: Россиянам следует приготовиться к взрывам жилых домов, аналогичным тем, которые устроила ФСБ РФ в 1999 году
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает, что после событий вокруг штаба Черноморского флота России в Севастополе россиянам следует приготовиться к провокациям со стороны ФСБ.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По сообщению российского гаулейтера оккупированного Севастополя Развожаева, "штаб Черноморского флота РФ" атакован беспилотником, который упал и взорвался в его внутреннем дворе. При этом утверждается, что "погибших нет", но, мол, ранены 5 сотрудников штаба. Сообщается также, что российскими оккупантами в Севастополе отменены все запланированные на сегодня "праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота", - написал Чубаров.
По его словам, не исключается, что "атака" устроена самими российскими оккупантами как удобная причина для отмены мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, "праздничность" которых выглядела бы сомнительной после уничтожения в апреле 2022 года Вооруженными силами Украины крупнейшего флагманского военного корабля флота России "Москва", а также для дальнейшей эскалации боевых действий России против Украины.
В этом случае российскому обществу следует приготовиться к серии взрывов жилых домов в городах России, аналогичным тем, которые были устроены ФСБ РФ в сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске, отметил Чубаров.
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https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiyanam-prividilos-shcho-ukrajinci-atakuvali-shtab-chornomorskogo-flotu-v-sevastopoli-gulyannya-do-dnya-vmf-skasuvali-31072022-463531 Атака на штаб чорноморського флоту була потрібна росіянам, тому що:
1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено, або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап'ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей воєнних в місті.
2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через жопорукість військових, які не змогли захистити найзахищеніше місце Севастополі - дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.
3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине, що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України, вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.
Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях.
В. Денисенко
https://www.dsnews.ua/ukr/world/navishcho-rosiji-ataka-na-shtab-chornomorskogo-flotu-31072022-463538
бо путя на крові свого народа прийшов, його кров"ю правив, то і здихатиме кров"ю
рашисти убивали своїх не дивлячись, не роздумуючи і без жалю. "Курськ", Беслан, Норд-Ост, рязанський цукор, "Зимова вишня", афганістан, чечня, друга світова, фінська. баби ще нарожають.