Чубаров о якобы атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ: Россиянам следует приготовиться к взрывам жилых домов, аналогичным тем, которые устроила ФСБ РФ в 1999 году

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает, что после событий вокруг штаба Черноморского флота России в Севастополе россиянам следует приготовиться к провокациям со стороны ФСБ.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению российского гаулейтера оккупированного Севастополя Развожаева, "штаб Черноморского флота РФ" атакован беспилотником, который упал и взорвался в его внутреннем дворе. При этом утверждается, что "погибших нет", но, мол, ранены 5 сотрудников штаба. Сообщается также, что российскими оккупантами в Севастополе отменены все запланированные на сегодня "праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота", - написал Чубаров.

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По его словам, не исключается, что "атака" устроена самими российскими оккупантами как удобная причина для отмены мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, "праздничность" которых выглядела бы сомнительной после уничтожения в апреле 2022 года Вооруженными силами Украины крупнейшего флагманского военного корабля флота России "Москва", а также для дальнейшей эскалации боевых действий России против Украины.

В этом случае российскому обществу следует приготовиться к серии взрывов жилых домов в городах России, аналогичным тем, которые были устроены ФСБ РФ в сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске, отметил Чубаров.