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Новости Война
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Чубаров о якобы атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ: Россиянам следует приготовиться к взрывам жилых домов, аналогичным тем, которые устроила ФСБ РФ в 1999 году

чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает, что после событий вокруг штаба Черноморского флота России в Севастополе россиянам следует приготовиться к провокациям со стороны ФСБ.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению российского гаулейтера оккупированного Севастополя Развожаева, "штаб Черноморского флота РФ" атакован беспилотником, который упал и взорвался в его внутреннем дворе. При этом утверждается, что "погибших нет", но, мол, ранены 5 сотрудников штаба. Сообщается также, что российскими оккупантами в Севастополе отменены все запланированные на сегодня "праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота", - написал Чубаров.

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По его словам, не исключается, что "атака" устроена самими российскими оккупантами как удобная причина для отмены мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, "праздничность" которых выглядела бы сомнительной после уничтожения в апреле 2022 года Вооруженными силами Украины крупнейшего флагманского военного корабля флота России "Москва", а также для дальнейшей эскалации боевых действий России против Украины.

В этом случае российскому обществу следует приготовиться к серии взрывов жилых домов в городах России, аналогичным тем, которые были устроены ФСБ РФ в сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске, отметил Чубаров.

Автор: 

россия (95683) город Севастополь (1761) ФСБ (1939) Чубаров Рефат (942)


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Топ комментарии
+18
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31.07.2022 16:39
+16
Само-собою! Тільки тоді будинки підривали "чеченские терраристы", а зараз буде "бамбить НАТО руками украинских фашистов"
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31.07.2022 16:42
+12
росії і правда на часі згадати що таке РЯЗАНСКІЙ САХАР.

бо путя на крові свого народа прийшов, його кров"ю правив, то і здихатиме кров"ю
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31.07.2022 16:51
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чекаю з нетерпінням побільше провокацій масштабних і різних
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31.07.2022 16:38 Ответить
Відео підриву https://t.me/operativnoZSU/34525 У Херсоні підірвали авто з двома колаборантами, один загинув - ЗМІ В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", за даними розвідки, один з них загинув. Сталася подія 27 липня, відео було оприлюднено сьогодні. Підрив автомобіля так званої "поліції" в Херсоні - це справа рук руху спротиву. https://t.me/operativnoZSU
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31.07.2022 16:50 Ответить
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31.07.2022 16:39 Ответить
XYU-52
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31.07.2022 17:01 Ответить
XYU-iLO-52
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31.07.2022 17:36 Ответить
Само-собою! Тільки тоді будинки підривали "чеченские терраристы", а зараз буде "бамбить НАТО руками украинских фашистов"
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31.07.2022 16:42 Ответить
Треба більше провокацій ***** на своїй території
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31.07.2022 16:42 Ответить
Це уже реальність від терористів ***** після Оленівки та і усієї України !!!
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31.07.2022 16:43 Ответить
Українці татарського походження щось знають ))) вирішили заздалегіть відвести від себе підозру ))) молодці !
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31.07.2022 16:43 Ответить
Навіщо Росії атака на штаб Чорноморського флоту

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiyanam-prividilos-shcho-ukrajinci-atakuvali-shtab-chornomorskogo-flotu-v-sevastopoli-gulyannya-do-dnya-vmf-skasuvali-31072022-463531 Атака на штаб чорноморського флоту була потрібна росіянам, тому що:

1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено, або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап'ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей воєнних в місті.

2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через жопорукість військових, які не змогли захистити найзахищеніше місце Севастополі - дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.

3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине, що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України, вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.

Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях.
В. Денисенко
https://www.dsnews.ua/ukr/world/navishcho-rosiji-ataka-na-shtab-chornomorskogo-flotu-31072022-463538
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31.07.2022 16:51 Ответить
росії і правда на часі згадати що таке РЯЗАНСКІЙ САХАР.

бо путя на крові свого народа прийшов, його кров"ю правив, то і здихатиме кров"ю
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31.07.2022 16:51 Ответить
Как это дом взорвали в четверг а сообщили про это, за три дня в понедельник (шириновский) https://www.youtube.com/watch?v=lAqI8yjp0Go
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31.07.2022 16:54 Ответить
пам`ятаю..."зімняя вішня" в кємірава....кацапи живцем спалили 30 дітей....
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31.07.2022 17:20 Ответить
Правильно все сказав, Рефат!
рашисти убивали своїх не дивлячись, не роздумуючи і без жалю. "Курськ", Беслан, Норд-Ост, рязанський цукор, "Зимова вишня", афганістан, чечня, друга світова, фінська. баби ще нарожають.
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31.07.2022 16:58 Ответить
а хіба хто проти, то нехай підривають усі, ото буде бавовна
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31.07.2022 16:59 Ответить
Пан Рефат,ваши слова да богу в уши,пусть так и будет!
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31.07.2022 17:16 Ответить
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31.07.2022 17:22 Ответить
Чому не може це робити Україна?Кричать,що помстимося,все чекаємо.Потрібно порахувати всі знищенні міста+1,і відутюжити рашу,окремо закатувати.Якщо світ зібрався ліквідувати цих потвор,то треба вже бомбити їх міста,а толерантність засунути так,щоб не достати.
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31.07.2022 17:24 Ответить
Так, і перші будинки злетять в повітря в місті-ваті Севастополі. Але ніхто їм не винен, вони самі позвали терориста і вбивцю. Думаю злетить будинок зрадників, де впроживають сім'ї цих зрадників, що перейшли на бік Капіції, які себе називають офіцерами москальського загарбницького флоту.
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31.07.2022 17:25 Ответить
взрывы нужны были для впихивания Хйла во власть. теперь они в общем то бесполезны, при диктатуре кривосмотрящее население можно расстреливать пачками без проблем и свидетелей, ну или удобрять украинский чернозем. так что взрывы теперь должны быть исключительно в зданиях фсб-гебни-кремлядей-склады-казармы-пути-замки-особняки и т.п. потому что альтернативы нет.
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31.07.2022 17:26 Ответить
Я же говорю, смело пуляйте по Крыму. Не вы, так сами буряты обстреляют. Зеленый пацифизм не поможет никак.
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31.07.2022 17:32 Ответить
На рабZZee 😂ничего не хлопки...то Гексоген оказался мукой в Рязани...а дома на Мацкве взорвал Борис Немцов и Анна Политковская с Валерией Новодворской..куда ни пойди..одни враги Раб👣ZZeи...
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31.07.2022 17:34 Ответить
Чубаров, наше общее мнение такое: чем больше каZZапы сами себя уничтожат, тем нам работы меньше. Результат должен быть один- население каZZапии ноль целых хрен десятых. А для достижения этой священной цели все средства хороши, включая все виды ОМП.
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31.07.2022 18:10 Ответить
Та ця "атака" - це феесбешна затія, щоб прикрити небажання ***** летіти в Севас. Якби хто хотів знищити морячків лаптєстану - бив би по штабу в час пік заходу їх на службу.
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31.07.2022 18:26 Ответить
Морское дно ему бетоном.
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31.07.2022 23:46 Ответить
Потомственные кретины.
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31.07.2022 23:47 Ответить
 
 