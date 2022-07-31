Никополь получит статус города, где проходят боевые действия, решение за Кабмином, - глава РВА
Никополь получит статус находящейся в зоне боевых действий территории в ближайшее время.
Об этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко рассказал в интервью на радио Информатор, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, есть специальная процедура для предоставления городу или громаде статуса территории, где ведутся боевые действия. Решение о присвоении такого статуса принимает Кабинет Министров. Соответствующий пакет документов районная администрация уже передала в областную. Оттуда после утверждения и подписания документы направлены на рассмотрение правительства.
"Вся эта процедура уже прошла. Сейчас мы ждем, когда город Никополь получит статус территории с боевыми действиями", – отметил Евтушенко.
Актуальный перечень громад в зонах боевых действий формирует Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Жители этих громад и переселенцы могут подавать заявления для получения материальной помощи от государства.
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нажаль це не вбереже від обстрілу
Угу. "случайная поездка" на встречу с секретарем СНБО РФ Патрушевым Или шут думает, что все забыли?
Дякувати Богові, що їм не вистачило на це розуму....
Нікопольська територіальна громада з 23го липня вже входить в цей список.
https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-13 Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні
https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu.pdf Станом на 27.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
У тому переліку тільки Нікопольська громада, а оті гатять по Марганцю, Червоногригорівці та іншім громадам, які входять в Нікопольський район
Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко https://www.youtube.com/watch?v=CQE-Js_Pwyc розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор Джерело: