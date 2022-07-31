Никополь получит статус города, где проходят боевые действия, решение за Кабмином, - глава РВА

Никополь получит статус находящейся в зоне боевых действий территории в ближайшее время.

Об этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко рассказал в интервью на радио Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть специальная процедура для предоставления городу или громаде статуса территории, где ведутся боевые действия. Решение о присвоении такого статуса принимает Кабинет Министров. Соответствующий пакет документов районная администрация уже передала в областную. Оттуда после утверждения и подписания документы направлены на рассмотрение правительства.

"Вся эта процедура уже прошла. Сейчас мы ждем, когда город Никополь получит статус территории с боевыми действиями", – отметил Евтушенко.

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Актуальный перечень громад в зонах боевых действий формирует Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Жители этих громад и переселенцы могут подавать заявления для получения материальной помощи от государства.