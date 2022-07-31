РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Война Российская агрессия
3 735 12

Никополь получит статус города, где проходят боевые действия, решение за Кабмином, - глава РВА

нікополь

Никополь получит статус находящейся в зоне боевых действий территории в ближайшее время.

Об этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко рассказал в интервью на радио Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть специальная процедура для предоставления городу или громаде статуса территории, где ведутся боевые действия. Решение о присвоении такого статуса принимает Кабинет Министров. Соответствующий пакет документов районная администрация уже передала в областную. Оттуда после утверждения и подписания документы направлены на рассмотрение правительства.

"Вся эта процедура уже прошла. Сейчас мы ждем, когда город Никополь получит статус территории с боевыми действиями", – отметил Евтушенко.

Читайте также: Россияне отчаялись захватить Никополь и перешли к тактике террора, - Евтушенко

Актуальный перечень громад в зонах боевых действий формирует Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Жители этих громад и переселенцы могут подавать заявления для получения материальной помощи от государства.

Автор: 

Кабмин (14029) обстрел (27366) Евтушенков Владимир (7) артиллерия (636) Никополь (1036) Днепропетровская область (3997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
так воно і є.Зараз в Цензорі 20 новин про дії рашистських військ,і одна-про два удари з повітря по опорних пунктах.В Крим не стріляємо,в росію теж.Південь не відвойовуємо..Треба вже Арестовичу знову нагадати що армія путіна видихається,а то народ бентежитись почне....
показать весь комментарий
31.07.2022 17:27
+4
Це що, тепер бойові дії будуть проводити за рішенням кабміну, і там де кабмін дозволить?
показать весь комментарий
31.07.2022 17:13
+1
це важливо мабудь з точки зору відшкодування громаді порушеного житла?
нажаль це не вбереже від обстрілу
показать весь комментарий
31.07.2022 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це важливо мабудь з точки зору відшкодування громаді порушеного житла?
нажаль це не вбереже від обстрілу
показать весь комментарий
31.07.2022 17:09 Ответить
Чимось би прикрити иого
показать весь комментарий
31.07.2022 17:10 Ответить
Це що, тепер бойові дії будуть проводити за рішенням кабміну, і там де кабмін дозволить?
показать весь комментарий
31.07.2022 17:13 Ответить
так воно і є.Зараз в Цензорі 20 новин про дії рашистських військ,і одна-про два удари з повітря по опорних пунктах.В Крим не стріляємо,в росію теж.Південь не відвойовуємо..Треба вже Арестовичу знову нагадати що армія путіна видихається,а то народ бентежитись почне....
показать весь комментарий
31.07.2022 17:27 Ответить
а есть чем хвалиться? Опять рассказать байку про освобождение Херсона и в 101 раз про Антоновский мост? Когда в 2018-2019 годах говорили, что Зеленский дерьмо с малороским душком, не слушали, а теперь чего хотите. Ох не зря клоун в Оман летал... Эта зеленая вошь уже тогда нам всем хамила - Зеленский об Омане: Я не обязан о частной поездке говорить.
Угу. "случайная поездка" на встречу с секретарем СНБО РФ Патрушевым Или шут думает, что все забыли?

показать весь комментарий
31.07.2022 18:00 Ответить
якщо я правильно розумію,то рашке надо було не лізти з Беларусі на Київ,два напрямки-південь та схід, і зараз би вони вже були б під Винницею та Черкасами...
показать весь комментарий
31.07.2022 17:18 Ответить
Достатньо було півдня і території Сумщини.
Дякувати Богові, що їм не вистачило на це розуму....
показать весь комментарий
31.07.2022 18:26 Ответить
Экономить надо на всем...на пенсиях и прочих пособиях...даже кремлевский чувак дЕрмак получает зарплату за счет налогоплательщиков США и Британии...не говоря о прочих слугах дЕрмака...
показать весь комментарий
31.07.2022 17:27 Ответить
чи цензор тупить, чи голова РВА.
Нікопольська територіальна громада з 23го липня вже входить в цей список.

https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-13 Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні

https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu.pdf Станом на 27.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
показать весь комментарий
31.07.2022 18:15 Ответить
Євген Євтушенко - голова Нікопольської Районної ВА
У тому переліку тільки Нікопольська громада, а оті гатять по Марганцю, Червоногригорівці та іншім громадам, які входять в Нікопольський район
показать весь комментарий
31.07.2022 18:28 Ответить
и? перечитай еще раз заголовок.речь идет о Никополе который уде в списке с 27,07

Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко https://www.youtube.com/watch?v=CQE-Js_Pwyc розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор Джерело:
показать весь комментарий
01.08.2022 00:08 Ответить
Це що ще за дичина, який пакет документів, вИ там з глузду з'їхали, ПАДЛА, а усім іншим містам по яким летять ракети, сприяти швидшому наближиню бойових дій, щоб отримати кошти.
показать весь комментарий
31.07.2022 18:19 Ответить
 
 