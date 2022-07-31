Больше всего случаев сексуального насилия со стороны российских военных зафиксировано в Киевской, Сумской и Черниговской областях, - Нацполиция

Национальная полиция расследует 21 уголовное дело по сексуальному насилию со стороны оккупантов. Всего в полицию написали более 50 заявлений, однако эта картина неполная.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Эта тема очень латентна, потому что люди, пережившие сексуальное насилие в условиях оккупации, обычно не хотят об этом говорить, мы ни в коем случае не должны их к этому принуждать.

Деятельность Нацполиции направлена ​​на то, чтобы максимально зафиксировать, расследовать и оказать комплексную помощь пострадавшим от этих преступлений людям", - сообщила она.

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Больше всего фактов сексуального насилия зафиксировали на Киевщине, Сумщине, Черниговщине.

По ее словам, отдельно делами сексуального насилия занимаются Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

Павличенко рассказала, что в начале полномасштабной войны в Украине была создана мобильная полицейская группа для выявления фактов сексуального насилия. Эти группы работают на деоккупированных территориях.

Напомним, факты изнасилований, совершенные российскими военными на территории Украины, расследуются как военные преступления.

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ООН рассматривает более 150 обращений по поводу совершенных россиянами изнасилований во время войны в Украине.