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Новости Война
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Больше всего случаев сексуального насилия со стороны российских военных зафиксировано в Киевской, Сумской и Черниговской областях, - Нацполиция

зґвалтування

Национальная полиция расследует 21 уголовное дело по сексуальному насилию со стороны оккупантов. Всего в полицию написали более 50 заявлений, однако эта картина неполная.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Эта тема очень латентна, потому что люди, пережившие сексуальное насилие в условиях оккупации, обычно не хотят об этом говорить, мы ни в коем случае не должны их к этому принуждать.

Деятельность Нацполиции направлена ​​на то, чтобы максимально зафиксировать, расследовать и оказать комплексную помощь пострадавшим от этих преступлений людям", - сообщила она.

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Больше всего фактов сексуального насилия зафиксировали на Киевщине, Сумщине, Черниговщине.

По ее словам, отдельно делами сексуального насилия занимаются Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

Павличенко рассказала, что в начале полномасштабной войны в Украине была создана мобильная полицейская группа для выявления фактов сексуального насилия. Эти группы работают на деоккупированных территориях.

Напомним, факты изнасилований, совершенные российскими военными на территории Украины, расследуются как военные преступления.

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ООН рассматривает более 150 обращений по поводу совершенных россиянами изнасилований во время войны в Украине.

Автор: 

изнасилование (919) Нацполиция (16498) Павличенко Екатерина (20)


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Топ комментарии
+21
та это мы пока еще не знаем, что там в Херсоне творится.......
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31.07.2022 17:13
+14
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych
·
29 лип.
Нагадую:

1918 - Київ. Москалі влаштували масові розстріли і рубання українців на вулицях міста.

5 тисяч українців замучені в самому місті. Деякі жертви були десятки разів пробиті багнетами, порубані шашками і сокирами.
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31.07.2022 17:20
+12
Історію пишуть переможці, от і зараз якщо дати рашистам перемогти, через 100 років будуть розказувати як бурятські чистокровні арійці в Україні нацистів вбивали.
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31.07.2022 17:24
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Правила форума Совет форумчан
та это мы пока еще не знаем, что там в Херсоне творится.......
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31.07.2022 17:13 Ответить
В самому місті не знаю, а по селах це гірше ніж будь де було, але нам вже про це Денисова не розповість
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31.07.2022 17:39 Ответить
И на запорожье с харьковщиной.
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31.07.2022 18:07 Ответить
Тобто де звільнено. Ляп злочинний по змісту
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31.07.2022 17:18 Ответить
соромно за нацпол, більше схоже на звіт горлівської мусарні за сутку(((
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31.07.2022 17:19 Ответить
ключевое слово "зафіксовано". в Херсоне, как и на всем Юге и в Харьвской обл. "фіксатори" не работают.
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31.07.2022 17:20 Ответить
Думаю, коли ЗСУ звільнять від орків південь, ми всі тут ******* від фактів. Від кількості закатованих, страчених і зґвалтованих громадян України.
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31.07.2022 17:24 Ответить
Орки знищують трупи людей
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31.07.2022 17:40 Ответить
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych
·
29 лип.
Нагадую:

1918 - Київ. Москалі влаштували масові розстріли і рубання українців на вулицях міста.

5 тисяч українців замучені в самому місті. Деякі жертви були десятки разів пробиті багнетами, порубані шашками і сокирами.
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31.07.2022 17:20 Ответить
Історію пишуть переможці, от і зараз якщо дати рашистам перемогти, через 100 років будуть розказувати як бурятські чистокровні арійці в Україні нацистів вбивали.
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31.07.2022 17:24 Ответить
Січневий провулок,бвв завалений тупами київської інтелігенції
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31.07.2022 17:33 Ответить
Відомо що явище розповсюджене, допомогу жертвам отримати ніде на окупованих територіях, багато жертв в перші місяці якщо залишались живі просто тікали подалі, при можливості в інші країни. Геніальна була тактика обманювати населення й прохання в перші дні війни залишатись по домівках, дівчата наші найгарніші в світі, окупанти втрачали голову й звіріли.
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31.07.2022 17:21 Ответить
Вся владна сволота,зробила все можливе для реалізації плану!
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31.07.2022 17:35 Ответить
Німці перед обороною Букринського плацдарму, вивезли все місцеве населення,все, на 30 км в тил. Німці нацисти зеколо -ні
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31.07.2022 17:37 Ответить
німці завжди евакуювали населення перед бойовими діями. а совіти - ніколи.
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31.07.2022 17:55 Ответить
Колись німці називали кацапів раніше русішешвайн, унтерменш.Сьогодні кацап -це untertier, нижче тварини, недотварина.
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31.07.2022 17:24 Ответить
подобається, бл......👍
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31.07.2022 17:26 Ответить
Херсон це друга Буча, хоча вже світ та й самі українці про це не взнає так як зелене вигнали з посади Денисову, а ці упирі будуть тепер оберігати рило ху@ла
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31.07.2022 17:30 Ответить
Лизати сраку кацапів,й спонукати львівян бути рюзьгеясікими
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31.07.2022 17:39 Ответить
де була полiцiя коли траплялись цi злочини? я знаю що сумська полiцiя була аж в черкасах?
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31.07.2022 17:37 Ответить
Поліція героїчно ховалася ввд обстрілів
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31.07.2022 17:40 Ответить
Орки знищують трупи людей
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31.07.2022 17:42 Ответить
У нас теж, що військомат що мусарня, коли саме здриснули не відомо, але на 7 ранку 24.02. коли люди прийшли за зброєю їх нікого вже не було, то це факт.
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31.07.2022 17:45 Ответить
А нацполіцію тепер звільнять так само, як ідіоти зеленського звільнили Денісову?
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31.07.2022 17:40 Ответить
Потому что на севере Украины были в основном срочники. И именно это определяет глубинное разложение рабссейско-монгольской расы. Расы, созданной искусственно путем насилия над мокшанами монголами из Золотой Орды. Эта раса не может называться русскими. Они могут называться инцеситами, или (для кого это слово сложно) внебрачными детьми насилия над норманами татаро-монгольскими воинами.
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31.07.2022 17:40 Ответить
срочнікі чи не срочнікі, рашисти в основному всі такі(
це раби, які живуть у постійному приниженні і насильстві, завжди, скрізь і від усіх
в них немає ніяких цінностей, нічого людського
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31.07.2022 17:58 Ответить
Россине массово уже трындят, что зеленая банда уволила Денисову за вранье об изнасилованиях. А тут вон оно как.
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31.07.2022 17:44 Ответить
Денисова з розмов з потерпілими видно уявляла масштаби злочинів, тому відразу говорила про масові зґвалтування, але влада не хотіла це чути, підключились медіакурви (УПячка лідер) і все. Рашисти - лапочки, Денисову нах. А виявилось, що все так і є, далі фактів буде ще більше.
Цікаво що влада буде вигадувати тоді.
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31.07.2022 18:38 Ответить
Бо в Маріуполі ми не знаємо скільки?
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31.07.2022 17:53 Ответить
А Денисову звинуватили в брехні,коли вона говорила про згвалтування окупантів . Уроди і тут брехали,бо птрібно було поставити свого лубинця,такого ж ватника як і більшість слуг
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31.07.2022 19:13 Ответить
 
 