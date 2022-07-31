В Болгарии взорвался и загорелся склад боеприпасов для стран Африки. Возможно, из-за действий агентов РФ (обновлено)

Под Карнобатом на складе боеприпасов компании "ЭМКО" раздался взрыв и разгорелся пожар. Ранее подобное уже происходило на других складах этой фирмы. В предварительных взрывах официально подозреваются агенты российской военной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BNR.

Инцидент произошел 31 июля, около 4 часов утра. Пожар на территории склада ликвидирован оперативными службами. Потерпевших вследствие взрыва нет.

Место взрыва ограждено, туда не будут пропускать никого следующие трое суток. Эксперты и правоохранители начнут осмотр склада, где произошел взрыв, не раньше чем через сутки. Ведь сохраняется риск детонации уцелевших боеприпасов от высоких температур.

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Владелец компании Эмилиан Гебрев пояснил, что на складе хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены.

"Это боеприпасы, сделанные для наших африканских клиентов. По той или иной причине у заказчиков не было достаточных средств, чтобы полностью профинансировать проект, и эта продукция осталась у нас от невыполненных договоров", - пояснил он.

"Радио Свобода" пишет, что одна из основных версий происшествия - вмешательство извне, поскольку компания Гебрева уже подвергалась подобным действиям, в которых болгарские власти официально подозревают агентов российской военной разведки.

"Речь не идет ни о какой человеческой ошибке, потому что человеческой ошибки не бывает. В 4:00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что было внутри, никто не может сказать. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но там, в принципе, были боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты товар не получила, и что мы с ним делаем, мы его храним", - отметил Гебрев.

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