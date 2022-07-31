В Болгарии взорвался и загорелся склад боеприпасов для стран Африки. Возможно, из-за действий агентов РФ (обновлено)
Под Карнобатом на складе боеприпасов компании "ЭМКО" раздался взрыв и разгорелся пожар. Ранее подобное уже происходило на других складах этой фирмы. В предварительных взрывах официально подозреваются агенты российской военной разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BNR.
Инцидент произошел 31 июля, около 4 часов утра. Пожар на территории склада ликвидирован оперативными службами. Потерпевших вследствие взрыва нет.
Место взрыва ограждено, туда не будут пропускать никого следующие трое суток. Эксперты и правоохранители начнут осмотр склада, где произошел взрыв, не раньше чем через сутки. Ведь сохраняется риск детонации уцелевших боеприпасов от высоких температур.
Владелец компании Эмилиан Гебрев пояснил, что на складе хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены.
"Это боеприпасы, сделанные для наших африканских клиентов. По той или иной причине у заказчиков не было достаточных средств, чтобы полностью профинансировать проект, и эта продукция осталась у нас от невыполненных договоров", - пояснил он.
"Радио Свобода" пишет, что одна из основных версий происшествия - вмешательство извне, поскольку компания Гебрева уже подвергалась подобным действиям, в которых болгарские власти официально подозревают агентов российской военной разведки.
"Речь не идет ни о какой человеческой ошибке, потому что человеческой ошибки не бывает. В 4:00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что было внутри, никто не может сказать. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но там, в принципе, были боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты товар не получила, и что мы с ним делаем, мы его храним", - отметил Гебрев.
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Про це повідомляє місцеве видання https://bnr.bg/post/101684230/vzriv-v-sklad-za-**********-krai-karnobat-nama-postradali BNR .
Зазначається, що внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано.
Місце інциденту було обстежено безпілотником, територія буде закритка протягом 72 годин.
Згідно зі словами власника складу Еміліана Гебрева, там зберігалися застарілі **********, які були замовлені компаніями, але не були оплачені.
Варто зазначити, що болгарська прокуратура звинувачує трьох офіцерів російської військової частини 29155 в отруєнні Гебрева у січні 2020 року та видала ордери на їхній арешт. Правоохоронці мають записи з камер відеоспостереження, на якому один із кілерів, ймовірно, мазав отруту на дверні ручки автомобілів Гебрева, його сина та старшого менеджера в гаражі біля їхніх офісів у столиці Болгарії Софії.
Незаконтрактовані **********, що можна купити, та одразу отримати.
Кацапам таке зовсім не потрібне!
ищите тех кому это выгодно (классика)
тут занадто багато й совкового скотобидла, яке допомагає росіянам безкоштовно, з ідеолоічних міркувань
тут приблизно як у Харкові - нейтральної середини немає, суспільство вкрай полярізовано - яскраві русофоби проти яскравих русофілів
русофіли посипались, русофоби стали перемагати
а от попередній премьер Бойко Борисов працював ще озоронцем Тодора Живкова, але вся його імперія посипалась нещодавно - за два місяця до початку активної фащи війни з нами
На мою думку непотрібним стає сплачений товар.