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В Болгарии взорвался и загорелся склад боеприпасов для стран Африки. Возможно, из-за действий агентов РФ (обновлено)

болгарія

Под Карнобатом на складе боеприпасов компании "ЭМКО" раздался взрыв и разгорелся пожар. Ранее подобное уже происходило на других складах этой фирмы. В предварительных взрывах официально подозреваются агенты российской военной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BNR.

Инцидент произошел 31 июля, около 4 часов утра. Пожар на территории склада ликвидирован оперативными службами. Потерпевших вследствие взрыва нет.

Место взрыва ограждено, туда не будут пропускать никого следующие трое суток. Эксперты и правоохранители начнут осмотр склада, где произошел взрыв, не раньше чем через сутки. Ведь сохраняется риск детонации уцелевших боеприпасов от высоких температур.

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Владелец компании Эмилиан Гебрев пояснил, что на складе хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не были оплачены.

"Это боеприпасы, сделанные для наших африканских клиентов. По той или иной причине у заказчиков не было достаточных средств, чтобы полностью профинансировать проект, и эта продукция осталась у нас от невыполненных договоров", - пояснил он.

"Радио Свобода" пишет, что одна из основных версий происшествия - вмешательство извне, поскольку компания Гебрева уже подвергалась подобным действиям, в которых болгарские власти официально подозревают агентов российской военной разведки.

"Речь не идет ни о какой человеческой ошибке, потому что человеческой ошибки не бывает. В 4:00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что было внутри, никто не может сказать. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но там, в принципе, были боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты товар не получила, и что мы с ним делаем, мы его храним", - отметил Гебрев.

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Автор: 

боеприпасы (2345) Болгария (656) взрыв (6771)


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Топ комментарии
+52
100% щось русня накоїла...
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31.07.2022 17:23
+22
Чиї вуха стирчать з залишків складу, всім добре відомо.
Незаконтрактовані **********, що можна купити, та одразу отримати.
Кацапам таке зовсім не потрібне!
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31.07.2022 17:25
+21
Доки кацапи лазять по світу,доти нищутимуть все,й вся. Кацапи сифіліс людства
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31.07.2022 17:28
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100% щось русня накоїла...
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31.07.2022 17:23 Ответить
скоріше кацапьо!!
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31.07.2022 17:26 Ответить
Що,так що так- виб...ядки
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31.07.2022 17:30 Ответить
Петров і Баширов. Шпілі-вілі...
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31.07.2022 18:47 Ответить
У Болгарії стався вибух на складі *********** торговця зброєю, якого раніше отруїли росіяни

Про це повідомляє місцеве видання https://bnr.bg/post/101684230/vzriv-v-sklad-za-**********-krai-karnobat-nama-postradali BNR .

Зазначається, що внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано.
Місце інциденту було обстежено безпілотником, територія буде закритка протягом 72 годин.

Згідно зі словами власника складу Еміліана Гебрева, там зберігалися застарілі **********, які були замовлені компаніями, але не були оплачені.

Варто зазначити, що болгарська прокуратура звинувачує трьох офіцерів російської військової частини 29155 в отруєнні Гебрева у січні 2020 року та видала ордери на їхній арешт. Правоохоронці мають записи з камер відеоспостереження, на якому один із кілерів, ймовірно, мазав отруту на дверні ручки автомобілів Гебрева, його сина та старшого менеджера в гаражі біля їхніх офісів у столиці Болгарії Софії.
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31.07.2022 20:04 Ответить
https://youtube.com/shorts/gWLfPO4pUR4?feature=share https://youtube.com/shorts/gWLfPO4pUR4?feature=share
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31.07.2022 17:24 Ответить
Чиї вуха стирчать з залишків складу, всім добре відомо.
Незаконтрактовані **********, що можна купити, та одразу отримати.
Кацапам таке зовсім не потрібне!
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31.07.2022 17:25 Ответить
Ага, сам вибухнув...
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31.07.2022 17:25 Ответить
Хто ж це зробив, де там зараз петров та баширов?
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31.07.2022 17:26 Ответить
на шпіль поїхали
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31.07.2022 17:29 Ответить
атдихают в балгаріі, кажуть там зараз кацапья - тьма!!
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31.07.2022 17:29 Ответить
От побачите - москалі скажуть, що це Зорян і Шкіряк
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31.07.2022 18:02 Ответить
Кацапье в словаре дошли до буквы "б".
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31.07.2022 17:27 Ответить
Порошенко? 🤔 Зебіли ж повірять!
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31.07.2022 17:27 Ответить
Наитупейший строил дороги, когда его Запад целый год предупреждал о неминуемом вторжении русни. И ты очень красиво рассказывал о провокациях Запада.
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31.07.2022 18:00 Ответить
Штани в тебе г.в.ом смердять... Знову тобі Порошенко туди наклав.
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31.07.2022 18:01 Ответить
та ні! там в голові смердить!
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31.07.2022 20:19 Ответить
Нова влада не побудувала ні одного сховища,саботуючи рішення,яке було прийняте ще при Пороху
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31.07.2022 18:45 Ответить
а де треба було зберігати, ти їх бачило, ти хоч уявляєш про що ти говориш, чи аби перднути? шашличкі на майскіє пожрало?
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31.07.2022 19:40 Ответить
Наверняка козломордая кацапня к этому приложила свои руки. Что-бы болгары не передали ВСУ эти совковые боеприпасы.
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31.07.2022 17:28 Ответить
Доки кацапи лазять по світу,доти нищутимуть все,й вся. Кацапи сифіліс людства
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31.07.2022 17:28 Ответить
такие склады (как впрочем и самые обыкновенные) никогда просто так не ... самоуничтожаются)))
ищите тех кому это выгодно (классика)
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31.07.2022 17:29 Ответить
Немає жодних сумнівів що це зробили кацапські свині....
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31.07.2022 17:29 Ответить
Напевно, агентура: залякування Європи подібними нєожіданностямі і прінуждєнії дружіть проти України...
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31.07.2022 17:30 Ответить
Плять, суки... Только сегодня говорил, чтобы они не устроили такую же дрянь со складами в Колбасне...
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31.07.2022 17:33 Ответить
в Болгарії достаньо регулярно взриваються склади з боезапасом, наскільки я пам'ятаю це почалося у 2014-му році, одночасно з вторгненням Парашки у Крим
тут занадто багато й совкового скотобидла, яке допомагає росіянам безкоштовно, з ідеолоічних міркувань
тут приблизно як у Харкові - нейтральної середини немає, суспільство вкрай полярізовано - яскраві русофоби проти яскравих русофілів
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31.07.2022 17:36 Ответить
але хочу додати - що завдяки нової владі (Кирил Петков) якийсь тектонічний пласт зрушився
русофіли посипались, русофоби стали перемагати
а от попередній премьер Бойко Борисов працював ще озоронцем Тодора Живкова, але вся його імперія посипалась нещодавно - за два місяця до початку активної фащи війни з нами
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31.07.2022 17:41 Ответить
то робота Петрова з Бошировим 100%
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31.07.2022 17:40 Ответить
Російська диверсійна операція на території країни, яка є членом НАТО. Може НАТО під виглядом "іхтамнєтов" почне те ж саме робити на території РФ?.. Нє-нє-нє, нізззя. Путін образиться...
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31.07.2022 17:40 Ответить
в мирной Болгарии завод по производству боеприпасов, бизнес. в воюющей Украине с 14 года "бизнес" исключительно с зерном, углем, нефтегазом и т.п. мирныйплан (Хйла).
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31.07.2022 17:58 Ответить
не тринди! з 2019! ти , з хворої на здорову не перекидуй!
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31.07.2022 20:21 Ответить
4 ранку?!...
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31.07.2022 18:16 Ответить
Кацапи перестраховуються щоб Україна не отримала радянську зброю, агентура у Богарії у кацапів мабуть надвелика.
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31.07.2022 18:37 Ответить
Думаю, що ********** розікрали і розпродали а порожні склади підірвали і запалили, та заборонили туди лазити, щоб усе надійно "вигоріло". Дай, Боже, щоб ці ********** потрапили до ЗСУ!
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31.07.2022 18:44 Ответить
"... там були **********, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, ми його там зберігали"

На мою думку непотрібним стає сплачений товар.
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31.07.2022 18:53 Ответить
Порошенко????
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31.07.2022 20:17 Ответить
онм верят))
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31.07.2022 20:33 Ответить
а вчора-позавчора Болгарія Україні нічого не обіцяла часом??
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31.07.2022 20:46 Ответить
Шукайте кому вигідно це. Москалі по світу зброю шукають, наші підривають їхні склади на сході. Накладені санкції на продаж зброї. Вибухи ліквідовують нестачі. Думайте самі.
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31.07.2022 21:39 Ответить
Отомстили за 70 дипломатов. Следует ожидать и худшего. Взялись за Балканы твари!
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01.08.2022 05:36 Ответить
 
 