Сегодня Россия выпустила по Николаеву около 40 ракет: город становится вторым Мариуполем, - облсовет
Ночью и на рассвете 31 июля россияне выпустили по Николаеву около 40 ракет, это был один из самых масштабных обстрелов с начала вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мой город – Город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем... Около 40 ракет сегодня ночью прилетели по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения", - написала глава облсовета.
Она убеждена, что город целенаправленно убивают, и призывает весь мир не молчать, а кричать об ужасных действиях страны-террориста.
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+37 Oleg Mamont
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в общем, Запад не любит куйла и сочувствует Украине, но вариант, при котором Украина побеждает, а раша разваливается, его не устраивает. А вот противоположный вариант, к сожалению, устраивает и является в конечном итоге ожидаемым. Конечно, при этом надо как-то сохранять лицо, поэтому осуждения (вполне искренние) и поставки какого-то количества оружия.
Если бы союзником Украины был, например, Китай и Китаю была бы стратегически важна победа Украины, то разговор был совершенно, в корне иной. Китаю не надо волноваться, что там думает тупой, жадный и трусливый избиратель, они просто выполняют свою долговременную стратегию, которой у Запада просто нет - им бы ближайшие выборы выиграть
а харків, а нікополь...
А ще одна причина - це здача "зеленими" Херсонської області, звідки валять по Миколаїву. Некомпетентність, корупція, вата при владі і призвела до такої ситуації. Вибачаюся за помилки і емоційність, просто вже не вистачає сил дивитися на це все, коли воно з кожним днем все гірше і гірше, а десь там Боневтік, абдристовичі розважвють придурків "Чернобаївка 20:0, чи Антонівським мостом.
треба знищити чорноморський флот
обстріляти бази в криму
кримський міст як карта ляже
не знаєте як зробить то обращайтесь
я підскажу
за 10 днів від флоту остануться одні ріжки та ніжки
Так что повторение Мариуполя для Харькова весьма возможно.
Люди вибирають собі подібних
Ви ідіоти походу не розумієте що без каральних дій гобліни що раз будуть підіймати ставки і вони дійдуть до застосування ЯЗ розуміючи що їх ніхто ні за що не карає.