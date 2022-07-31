Сегодня Россия выпустила по Николаеву около 40 ракет: город становится вторым Мариуполем, - облсовет

Ночью и на рассвете 31 июля россияне выпустили по Николаеву около 40 ракет, это был один из самых масштабных обстрелов с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мой город – Город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем... Около 40 ракет сегодня ночью прилетели по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения", - написала глава облсовета.

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Она убеждена, что город целенаправленно убивают, и призывает весь мир не молчать, а кричать об ужасных действиях страны-террориста.