На Херсонщине ударом HIMARS уничтожен эшелон с вражеской техникой и боеприпасами, ликвидированы 80 военных РФ, - Братчук
Вооруженные силы уничтожили железнодорожный эшелон россиян, прибывший из оккупированного Крыма.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что в ночь с пятницы на субботу, Вооруженные силы Украины высокоточным ударом HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон, перевозивший из оккупированного россиянами Крыма военную технику и боеприпасы на Херсонщину.
Уничтожен поезд с более чем 40 вагонами, прибывший на железнодорожную станцию Брилевка Херсонской области. Предварительно потери живой силы врага составили около 80 человек погибших и 200 раненых.
Об этом также написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", осуществлявшие транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область", - отметил Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чує моє сердце що цим все скінчиться - Путін розгорне над Конче-Заспою свій протиракетний зонтик, та буде захищати ЗЕлену банду, а ми будемо їх виганяти у Парашку Хаймарсами
І зерно грузять ...
Добра підспівка кобзьолу.
"Зараз вас отхаймарят.."
Героям слава!!!
"Дивись - Кобзон по колiях йде."
"А менi здається - вiн на сцені спiває, а ми вже у нього на концертi.."
сподіваюсь солофьєв утішить вдов утішать
Цікаво, а зарплатню він за що отримує?
Слава ЗСУ! Vivat HIMARS!
Ви наша воля,
Ви наша міць та свобода!
Население - 94 553
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid02QhQ1vsKnEhHf76SVtKPm4YF2EusVszDh3X5gfJ6fqzfRcieEbyGZsfrxTeKkUUUxl
приблизительно столько же пропавших без вести
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLl5uawKP5AhWEzosKHQJNBlgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.moscowtimes.ru%2F2022%2F06%2F09%2Fchislo-zhalob-na-propazhu-bez-vesti-rossiiskih-soldat-v-ukraine-previsilo-40-tisyach-a21152&usg=****************************
не считая самоваров
А могили б там взагалі не їхати 24.02
Що скаже баба-хлоп-евакуаторша в Зеленій формі
Піднімаємо кацапАвтопром
80 ладаКалін нових
Константин Машовец
кому інтересно прочитайте
на півдні загрозлива ситуація я б сказав супер загрозлива
і що саме більше бісить що ми нічого не робимо
вірніше робимо но дуже мало
по кримському мосту поїзда без упину їдуть
через Чонгар тоже
а ми все сидимо і ждем поки вони накоплять сили і вдарять
- Холмс, кто нибудь знал с утра, что сегодня ночью разбомбили российский военный состав?Об этом пишут в вечерних газетах.
- Нет, Ватсон.
- Тогда почему же на обед нам подали украинский борщ и горилку?
- Элементарно, Ватсон.
- ??
- Сегодня 31 число.(отхлебывает чай twinings).По обыкновению, в этот день российские военные получают жалованье.
Следовательно, накануне их максимально будут использовать на погрузочно-разгрузочных работах, так как многие из них 1 августа демобилизуются.
Так вот, коллега, большое скопление военной техники и грузчиков было именно в ночь с 30 на 31.А сегодня мы едим борщ, потому что я, сопоставив факты, приказал Берримору приготовить украинские блюда.
- Поразительно..
Якраз недавно ми підказували ЗСУ як воювати))А вони молодці)
підсказували як раз керівництву ЗСУ а то вони буває в ступор заходять
мости вже московіти поремонтували і на повну катушку по їх перевозять все необхідне
нам би повторить удари а ми соплі жуєм
потом будем казать що проспали
https://www.youtube.com/watch?v=Djrl6fu8myo