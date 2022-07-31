На Херсонщине ударом HIMARS уничтожен эшелон с вражеской техникой и боеприпасами, ликвидированы 80 военных РФ, - Братчук

Вооруженные силы уничтожили железнодорожный эшелон россиян, прибывший из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что в ночь с пятницы на субботу, Вооруженные силы Украины высокоточным ударом HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон, перевозивший из оккупированного россиянами Крыма военную технику и боеприпасы на Херсонщину.

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Уничтожен поезд с более чем 40 вагонами, прибывший на железнодорожную станцию ​​Брилевка Херсонской области. Предварительно потери живой силы врага составили около 80 человек погибших и 200 раненых.

Об этом также написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", осуществлявшие транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область", - отметил Геращенко.

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