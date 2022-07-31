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Новости Война Российская агрессия
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На Херсонщине ударом HIMARS уничтожен эшелон с вражеской техникой и боеприпасами, ликвидированы 80 военных РФ, - Братчук

himars,хімарс

Вооруженные силы уничтожили железнодорожный эшелон россиян, прибывший из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что в ночь с пятницы на субботу, Вооруженные силы Украины высокоточным ударом HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон, перевозивший из оккупированного россиянами Крыма военную технику и боеприпасы на Херсонщину.

Читайте также: Авиация Украины нанесла удары по опорным пунктам оккупантов, - ОК "Південь"

Уничтожен поезд с более чем 40 вагонами, прибывший на железнодорожную станцию ​​Брилевка Херсонской области. Предварительно потери живой силы врага составили около 80 человек погибших и 200 раненых.

Об этом также написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", осуществлявшие транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область", - отметил Геращенко.

Читайте также: Благодаря западному оружию Украина снова может переломить ход войны, - The Washington Post

Автор: 

Крым (26411) уничтожение (7023) потери (4398) Геращенко Антон (1438) Братчук Сергей (107) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+91
От це діло ! Животворящий Хаймарс чітко, точно і безупинно відправляє московитів до пекла . Працює , як вогняна швейна машинка .
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31.07.2022 17:57
+82

а тепер на додаток, бюстгалтер на голові!
Хіба з такими "головами" можна хоч щось робити вправно?
Тітька вона і в африці тітька)
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31.07.2022 17:58
+72
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31.07.2022 18:02
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31.07.2022 18:08 Ответить
100% Cotton
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31.07.2022 18:09 Ответить
непогано було б повторити все це з ЗЕлупою та його бандою - Агрохімією, Стефанчуком, Ермаком, Татаровим, Тімченко, Портновим...
чує моє сердце що цим все скінчиться - Путін розгорне над Конче-Заспою свій протиракетний зонтик, та буде захищати ЗЕлену банду, а ми будемо їх виганяти у Парашку Хаймарсами
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31.07.2022 18:11 Ответить
Скажи наркотикам ні!
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31.07.2022 19:11 Ответить
Да что за херню ты несешь,черт тебя подери ,хрюсского Ифана Пдрсффа?
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31.07.2022 19:37 Ответить
🤔У пості дуже не вистачає спеціалістів по відсутності контрнаступу, а також спеціалістів "чого Хімарси чекають і не луплять по екскаватору інженерних військ".
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31.07.2022 18:11 Ответить
плотный сигаретный дым от заведенных гусеничных диванов обычно начинает клубиться к 21.00, смешиваясь с ароматом акционного кофе Ambassador, купленного в АТБ.
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31.07.2022 18:31 Ответить
+100500!
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31.07.2022 20:24 Ответить
Этот поезд в агнеееее, нам некуда больше спешить!
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31.07.2022 18:12 Ответить
Украина правильно делает что бьет по скоплению оккупантов таким образом уничтожая большое количество живой силы и техники. А то некоторые говорят видели несколько рашистов а где хаймерсы? Украина не будет тратить ракеты на пару рашистов если можно одной убить множество .
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31.07.2022 18:12 Ответить
Яка вкуснятіна!
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31.07.2022 18:13 Ответить
загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці" -- щас козломордые взвоют на весь мир, что укр нацисты убили ни в чем не повинных гражданских
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31.07.2022 18:16 Ответить
Пусть воют. Весь их говномир, это Эритрея, Зимбабве и Севкорея.
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31.07.2022 18:17 Ответить
Тепловоз, який везе під час війни ешелон з військовим майном чи технікою - військова ціль!
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31.07.2022 20:50 Ответить
В Одесі вибухи, обстрілюють.
І зерно грузять ...
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31.07.2022 18:16 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!! Так тримати!
Добра підспівка кобзьолу.
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31.07.2022 18:17 Ответить
Ну вот это уже очень жирная новость за последнее время. Вот это да! Чтож браво HIMARS !!!
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31.07.2022 18:19 Ответить
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31.07.2022 18:30 Ответить
Ну да это я писал. Но сегодняшний новость поднял настроение. Слава ВСУ и воинам.
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31.07.2022 18:52 Ответить
Героям слава!
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31.07.2022 18:55 Ответить
машинисты РЖД в <******трауре.
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31.07.2022 18:23 Ответить
Их профессия на Юге Украины начинает приравниваться к танкистам)
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31.07.2022 20:14 Ответить
Я так розумію - спрацювали тактично вірно - першим снарядом розбили тепловоз, а потім (коли вагони склалися у "малу кучу") накрили рештою пакету!
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31.07.2022 20:52 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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31.07.2022 18:27 Ответить
А с платформы говорят:
"Зараз вас отхаймарят.."
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31.07.2022 18:29 Ответить
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31.07.2022 22:00 Ответить
Рюзгє воєнньій ішьілон іді накуй!
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31.07.2022 18:32 Ответить
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31.07.2022 20:22 Ответить
Скинь картинку чтобы полностью было видно)
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31.07.2022 21:16 Ответить
Будем надеяться, что другие работники расейскай ЖД шевельнут извилиной на жопе. Хотя, если извилина на жопе, хай идут на концерт..
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31.07.2022 18:34 Ответить
молодцы уже и по эшелонам работать начали...
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31.07.2022 18:35 Ответить
Кожна мамка дохлого асвабадітєля на рабсєє отримає по пів мішка цибулі
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31.07.2022 18:36 Ответить
Головне пильно гледіти, а то ще гнилої цибулі підсунуть!
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31.07.2022 18:47 Ответить
Так и сыночек был так себе
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31.07.2022 22:08 Ответить
Якій "асвабадітєль" - така цибуля))
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31.07.2022 22:22 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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31.07.2022 18:36 Ответить
Ша! Уже никто никуда не едет
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31.07.2022 18:38 Ответить
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31.07.2022 18:39 Ответить
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31.07.2022 18:39 Ответить
цікаво де той морячьок зараз, падло хворе
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31.07.2022 18:44 Ответить
Сдох. Был сюжет про него. Он каждый год так наряжался и с флагом по пляжам севаса ходил. Видел его в 9м или 10м году. Подумал что какой-то юродивы. А нет, это их герой местный как все говорили.
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31.07.2022 18:58 Ответить
Він взагалі на підарка змахував
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31.07.2022 19:22 Ответить
Зараз у нього насичена культурна і оздоровча програма: відвідування концертів хіру апєксандрова, виступів кобздона, лікувально-профілактичне виварювання у котлі зі смолою, а також регулярні втіхи із суккубами...
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31.07.2022 19:37 Ответить
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01.08.2022 00:21 Ответить
это называется "накрылись брылём".
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31.07.2022 18:42 Ответить
яка гарна новина, дай боже кожного дня так і трохи частіше
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31.07.2022 18:43 Ответить
Машиніст один одному:
"Дивись - Кобзон по колiях йде."
"А менi здається - вiн на сцені спiває, а ми вже у нього на концертi.."
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31.07.2022 18:43 Ответить
Приехали, а на перроне поезд встречает захерченко с цветами и хор александрова радостно подпевает.
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31.07.2022 18:44 Ответить
+80 жигулів поїдуть по расєї, у автотаза бум виробництва
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31.07.2022 18:46 Ответить
Плюс 200 Жигулей-инвалидок.
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31.07.2022 22:10 Ответить
Дохлий мацкаль-це дуже добре
сподіваюсь солофьєв утішить вдов утішать
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31.07.2022 18:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CjgUO9FRUgo
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31.07.2022 18:49 Ответить
Хірашенко, як завжди, в темі.
Цікаво, а зарплатню він за що отримує?
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31.07.2022 18:58 Ответить
Чудовий вилов, нічого додати... 👍
Слава ЗСУ! Vivat HIMARS!
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31.07.2022 19:01 Ответить
Ешелон бавовни з селітрою 😆👍
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31.07.2022 19:03 Ответить
Єрмак *опу рве.
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31.07.2022 19:21 Ответить
ЗСУ - Ви наша правда,
Ви наша воля,
Ви наша міць та свобода!
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31.07.2022 19:05 Ответить
Михайловск - город в Ставропольском крае. Город-спутник Ставрополя.

Население - 94 553
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid02QhQ1vsKnEhHf76SVtKPm4YF2EusVszDh3X5gfJ6fqzfRcieEbyGZsfrxTeKkUUUxl

приблизительно столько же пропавших без вести
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLl5uawKP5AhWEzosKHQJNBlgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.moscowtimes.ru%2F2022%2F06%2F09%2Fchislo-zhalob-na-propazhu-bez-vesti-rossiiskih-soldat-v-ukraine-previsilo-40-tisyach-a21152&usg=****************************

не считая самоваров
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31.07.2022 19:06 Ответить
А московтайм.ру - що то за русурс? Глянув новинну стрічку і є питання : чого його не закривають як "ехо мацкви"?
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31.07.2022 20:07 Ответить
фигегознает, я как-то не пытался в сортах иг говносайтов разбираться, это первое, что выпало в гугле по запросу.
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31.07.2022 23:01 Ответить
Не знаю..Я не знаю, когда будет указ о льготах по инвалидности.Нет, вам военную пенсию не дадут. Да, как все пойдете в 75 лет на пенсию.Не кричите тут, я вас туда не посылала.Пишите министру за свои ноги, у на обеденный перерыв.
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31.07.2022 20:12 Ответить
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31.07.2022 19:07 Ответить
ха ха это кацапы так пробили коридор смерти в Крым
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31.07.2022 22:31 Ответить
А їхали то по Чонгару

А могили б там взагалі не їхати 24.02
Що скаже баба-хлоп-евакуаторша в Зеленій формі
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31.07.2022 19:13 Ответить
а техніка? Т-14?
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31.07.2022 19:14 Ответить
****** справи

Піднімаємо кацапАвтопром

80 ладаКалін нових
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31.07.2022 19:24 Ответить
Дякую хлопці!Щоб були живі і здорові!
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31.07.2022 19:25 Ответить
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31.07.2022 19:26 Ответить
Накінець добра новина ,Слава ЗСУ !
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31.07.2022 19:40 Ответить
Над югом Украины сгущается тьма: зачем Россия накапливает силы

Константин Машовец

кому інтересно прочитайте
на півдні загрозлива ситуація я б сказав супер загрозлива
і що саме більше бісить що ми нічого не робимо
вірніше робимо но дуже мало
по кримському мосту поїзда без упину їдуть
через Чонгар тоже
а ми все сидимо і ждем поки вони накоплять сили і вдарять
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31.07.2022 19:40 Ответить
https://youtube.com/shorts/8mVPgo_Z8Fs?feature=share
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31.07.2022 19:46 Ответить
Боже, хай би це було не перебільшення....
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31.07.2022 19:53 Ответить
Когда рвется состав с боеприпасами уже никакие преувеличения не нужны)
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31.07.2022 21:14 Ответить
Якраз недавно ми підказували ЗСУ як воювати))А вони молодці))Так і тримати: спочатку новини "все пропало" ,а через день-два "їм всім пілотка")
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31.07.2022 19:55 Ответить
Ватсон читает вечернюю газету.
- Холмс, кто нибудь знал с утра, что сегодня ночью разбомбили российский военный состав?Об этом пишут в вечерних газетах.
- Нет, Ватсон.
- Тогда почему же на обед нам подали украинский борщ и горилку?
- Элементарно, Ватсон.
- ??
- Сегодня 31 число.(отхлебывает чай twinings).По обыкновению, в этот день российские военные получают жалованье.
Следовательно, накануне их максимально будут использовать на погрузочно-разгрузочных работах, так как многие из них 1 августа демобилизуются.
Так вот, коллега, большое скопление военной техники и грузчиков было именно в ночь с 30 на 31.А сегодня мы едим борщ, потому что я, сопоставив факты, приказал Берримору приготовить украинские блюда.
- Поразительно..
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31.07.2022 20:03 Ответить
Это хорошо, это хорошо....
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31.07.2022 20:06 Ответить
сднём вмф!)) хрюк вашу медь..
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31.07.2022 20:08 Ответить


Якраз недавно ми підказували ЗСУ як воювати))А вони молодці)

підсказували як раз керівництву ЗСУ а то вони буває в ступор заходять
мости вже московіти поремонтували і на повну катушку по їх перевозять все необхідне
нам би повторить удари а ми соплі жуєм
потом будем казать що проспали
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31.07.2022 20:10 Ответить
Молодцы,красавцы.вот это вжарили,спасибо вам хлопцы! Новость, от радости просто дух захватывает ,утилизировали быдло кацапское мастерски!! Слава ВСУ !
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31.07.2022 20:18 Ответить
Поезд прямой дорогой в ад, велкам оркс!
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31.07.2022 21:12 Ответить
Поезд-безумец. Black Sabbath
https://www.youtube.com/watch?v=Djrl6fu8myo
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31.07.2022 22:33 Ответить
Дякую! Послухав, і знову почуваюсь юним.
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01.08.2022 00:35 Ответить
Теперь у автоваза резко подскочат объемы продаж .
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31.07.2022 21:27 Ответить
Хорошо бы, но хотелось бы слышать это не от "советника". Нередко инфа от них не подтверждалась...
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31.07.2022 21:53 Ответить
Шановні пасажири, наступна станція пі💤дєц
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31.07.2022 22:04 Ответить
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