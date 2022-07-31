Россия пока не отвечает на требование Украины о возвращении тел погибших в Оленовке, - Верещук

Россия пока не ответила Украине на требование о возвращении тел погибших пленных "азовцев" в Оленовке.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в Кременчуге, где она встречается с переселенцами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О возвращении тел. Как вы знаете, омбудсмен сделал заявление о начале процедуры возвращения тел. Мы, как уполномоченные, тоже сделали свои запросы. Пока ответа от России нет. Призываем все мировое сообщество среагировать на это беспрецедентное преступление", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что эти люди были в неволе, они признаны комбатантами, и Красный Крест четко предоставил данные об их пребывании.

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Чиновник назвала события в Оленовке страшной трагедией и преступлением России против человечества и человечности.

"За это должно быть наказание персональное. Требуем, чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Ведь именно это терроризм. Это международное преступление", - сказала она.