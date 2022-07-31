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Новости Война
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Россия пока не отвечает на требование Украины о возвращении тел погибших в Оленовке, - Верещук

оленівка

Россия пока не ответила Украине на требование о возвращении тел погибших пленных "азовцев" в Оленовке.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в Кременчуге, где она встречается с переселенцами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О возвращении тел. Как вы знаете, омбудсмен сделал заявление о начале процедуры возвращения тел. Мы, как уполномоченные, тоже сделали свои запросы. Пока ответа от России нет. Призываем все мировое сообщество среагировать на это беспрецедентное преступление", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что эти люди были в неволе, они признаны комбатантами, и Красный Крест четко предоставил данные об их пребывании.

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Чиновник назвала события в Оленовке страшной трагедией и преступлением России против человечества и человечности.

"За это должно быть наказание персональное. Требуем, чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Ведь именно это терроризм. Это международное преступление", - сказала она.

Автор: 

россия (95683) пленные (2143) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+37
"Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть що хочете. А зараз прошу бути відповідальними і не заважати" верещук про перемови про обмін полонених Азову

"Заспокойтеся та не заважайте" верещук про звинувачення Спартц

Не заважати чому? Розмінуванню Чонгару? Здачі Херсону? Здачі Маріуполя? Чому регіоналка, що отримувала нагороди від януковича і хвалила путіна, взагалі представляє Украіїну в цих питаннях?
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31.07.2022 18:37
+32
Верещук, тобі краще помовячати і десь разом із абдристовичем і арахамією сидіти за парашею пару місяців без звука. Це ж ти разом з Боневтіком розмінувала Чонгар, результатом чого був і Маріуполь.
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31.07.2022 18:34
+23
о, знов Верещук. наче ж її від цього діла відсторонили, сказали, ГУР буде займатись. Так ви ВСІ займайтесь, ВСІ. що ви сидите??? там ще наших 2000 тільки азовців, що з ними????????????
ви їх віддали на поталу, відповідайте!
їдьте туди самі, беріть ООН, беріть Червоний Хрест, Захист прав людини, журналістів, Абрамовича свого, грюкайте в двері, робіть скандал!!!!!!!!!!!!!

боже, як я вас ненавиджу, ссук. друзі, підіть хтось до неї на сторінку, заставте її ворушитися!
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31.07.2022 18:40
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Верещук, тобі краще помовячати і десь разом із абдристовичем і арахамією сидіти за парашею пару місяців без звука. Це ж ти разом з Боневтіком розмінувала Чонгар, результатом чого був і Маріуполь.
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31.07.2022 18:34 Ответить
"Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть що хочете. А зараз прошу бути відповідальними і не заважати" верещук про перемови про обмін полонених Азову

"Заспокойтеся та не заважайте" верещук про звинувачення Спартц

Не заважати чому? Розмінуванню Чонгару? Здачі Херсону? Здачі Маріуполя? Чому регіоналка, що отримувала нагороди від януковича і хвалила путіна, взагалі представляє Украіїну в цих питаннях?
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31.07.2022 18:37 Ответить
Ярослав, тисну вашу руку. Де її логово, давайте підемо туди і кинемо їй цю гранату.
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31.07.2022 18:42 Ответить
Потвора.
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31.07.2022 18:38 Ответить
Зелена потвора .
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31.07.2022 19:16 Ответить
І хтось за це понесе відповідальність? Та х#р там.
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31.07.2022 18:40 Ответить
73% відповідатимуть хіба що власними стражданнями . Та й то лише частина з них . Інша частина ржатиме з них . " Зебіли , сер . " - як сказав би Берімор .
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31.07.2022 19:22 Ответить
тут вже немає з чого ржати, а щодо 73% можливо що їх нарисувала виборча комісія, ну бо якщо 73% українців було за "какая_разніца", хто ж зараз тоді воює, хто партизанить навіть на "традиційно ватному" Півдні? а може ні Південь ні Схід ніколи і не були традиційно ватними, може нас всіх обманули блохєри експєрди, змі, фабрики тролів? ну бо не співпадає. 73% за країну-актрису німецького кіно?! я більше в це не вірю.
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01.08.2022 00:46 Ответить
о, знов Верещук. наче ж її від цього діла відсторонили, сказали, ГУР буде займатись. Так ви ВСІ займайтесь, ВСІ. що ви сидите??? там ще наших 2000 тільки азовців, що з ними????????????
ви їх віддали на поталу, відповідайте!
їдьте туди самі, беріть ООН, беріть Червоний Хрест, Захист прав людини, журналістів, Абрамовича свого, грюкайте в двері, робіть скандал!!!!!!!!!!!!!

боже, як я вас ненавиджу, ссук. друзі, підіть хтось до неї на сторінку, заставте її ворушитися!
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31.07.2022 18:40 Ответить
"Моє життя в п'ятьох фотографіях.
Я думала, що гірше твоєї смерті вже нічого не може бути. Я думала, що гірше, ніж в квітні, вже не буде. Але я навіть уявити не могла, що найгірше - це пережити твою смерть; пережити смерть майже всіх твоїх друзів; пережити ці всі катування живих людей, чоловіків, жінок, старих людей і маленьких дітей; пережити масову страту тих, хто разом з тобою мене захищав; пережити кожну новину про смерті в результаті вибухів; пережити кожну новину про 200-го воїна - і жити тепер з цим...
Я тепер знаю, як це, коли помирає душа. Це коли ти ззовні живеш, робиш все як завжди, але всередині ти мертва. От просто мертва.
Сьогодні дочка загиблого героя азовця сказала мені, що скоро приїде її рідний дядько, і вони будуть дурачитися і бавитися. Її дядько - це рідний брат тата.
А він не приїде. Бо він вчора згорів в Оленівці. Дівчинка про це не знає, бо вона ще не оговталася від втрати тата.
І я сиджу поряд з її мамою, і в нас "німа сцена". Як жити далі?.. це не просто пафосне запитання, це дійсно моє запитання, як мені тепер жити далі???...
Я сьогодні бачила фотографію відрубаних рук і голови українського військового, які насадили на якісь кілки чи паркан. Ще бачила відео з чітким підписом "катування і звірства над нашим полоненим", де в живу людину встомили патика в спину, він, бідний, повзе, а вони знущаються, щось там говорять.
Їх катували весь цей час. Їх продовжують катувати. Поки я їм, сплю, гуляю з дитиною, йду до магазину - їм відрізають статеві органи, відрубають руки і голови, встромляють патики в спини і знущаються над живими людьми.
Як з цим жити?...
Вони відрізають їм все, не тільки яйця. А повністю все. "Щоб не плодилися" підписують так відео.
Як з цим жити?...
Не дивитися? - легше всього забути, не дивитися, не чути і не знати. Тільки це не мій метод.
Я не можу їх врятувати. Я нічого не змогла зробити. Я не знаю, кому писати, яким макронам з байденами, щоб їх врятували. Мене не читають найвпливовіші люди. Але це вже не важливо...
Їх же можна було врятувати. Але ж дипломатія... Світова дипломатія...
Будь ласка, прошу, поясніть мені хтось, хто точно на цьому знається, хтось з відповідною бездоганною освітою: чому Ггазький Суд досі не розпочав над країною-катом судове розслідування? Чому ми досі збираємо докази, а не подаємо на них до суду??? Я не розумію, поясніть, будь ласка!!!
На це мала би бути якась вагома, людяна, причина, бо дипломатичні причини не можуть виправдати цих всіх катувань, знущань, гвалтувань, вбивств.
Ці всі люди, наші військові, вони не загинули - вони вбиті!!! Це різні речі."

Тамара Яніна

p.s. в програмі Суспільного після страти в Оленівці дуркував лисий з Кварталу.
Не волонтерив, не допомагав, не висловлював співчуття ...
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31.07.2022 18:43 Ответить
Мстить. Вечно. Убивать кацапню везде и всеми доступными способами. На продажную прорашисткую шоблу при власти, которая блеет "всех достанем" надежды нет. Этим должны заниматься люди от народа, которые "в теме". Создать свой, народный Моссад. И каждой кацапской твари воздать по заслугам. Иначе справедливости и возмездия украинский народ не дождется никогда.
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31.07.2022 19:20 Ответить
і кожній тварі, яка продається, яка "сочуствує", яка тягне сюди харошіх русскіх, яка дрочить на довбаний совок!
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01.08.2022 00:50 Ответить
як казав мій друг: Підорша!
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31.07.2022 18:45 Ответить
боюсь тел мы не увидим никогда ибо тела это доказательства против Рашки... спрошу так кто помнит кому выдали и как тела сбитого Боинга в 2014 году... вот вот а тела с Мариуполя... они умные стали после Ирпеня Бучи Гостомеля...
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31.07.2022 18:48 Ответить
були б вони розумні, вже давно би навчилися жити без війн, а вони ховають свої страшні злочини ще за більш страшними. Колись ця піраміда впаде їм на голови.
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01.08.2022 00:51 Ответить
Це очевидно , експерти криміналісти досить точно встановлять причини загибелі , вибух всередині відділять від " украина нанєсла удар хаймарспми па сваим пленним" і інше лайно фашистів , тому роботи у нквд зараз невпроворот, але ж це не 100 років назад , сьогодні замісти сліди не вийде
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31.07.2022 18:51 Ответить
Замісти сліди допоможуть зелені покидбки при владі .
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31.07.2022 19:25 Ответить
Тіл? вони мали живими вернутись *****....Ти з твоїм Боневтіком несети всю вину за їх страту рашофашистами...
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31.07.2022 18:53 Ответить
Вчора г.командуючий сказав, що відповідальність за визволення військовополонених несуть ООН та Червоний хрест, а наші діячі вже вмили руки.
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31.07.2022 18:58 Ответить
Вчора прослухала Т.Черновола, так от він сказав, що гарантій ні Міжнародний Червоний Хрест, ні ООН не давали. У Червоного Хреста була лише посередницька функція, про яку звернулося керівництво України ( за пос.нижче з 53:13) а Гуттеріш поїхав до москви за власною ініціативою, де йому пу відмовив. https://www.youtube.com/watch?v=YiMwoFmTTUc Тарас Чорновіл 🔴 Оленівка ( більш детально див. з 48:17)
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31.07.2022 20:07 Ответить
ну тоді треба йти до зеленського, до цієї ж Верещук і з них запитувати. хай самі тепер їдуть в Оленівку, зчиняють там галас, транслюють на весь світ.
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01.08.2022 07:56 Ответить
там їх ще 2000 залишилось, не менше. не кажучи вже про інших
там ще в Ізоляції 1000 сидить, про яких зекоманда радісно забула, віддавши Цемаха
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31.07.2022 19:09 Ответить
Тільки вони ? А чому не ти, наприклад ? Як можна гарантувати недоторканість військовополонених, які фізично знаходяться у орків ? От розкажи-як ? Тільки-надіятись, що вони до обміну будуть поводитись з нашими хлопцями, як усі країни поводяться з полоненими. А орки виявилися брехливими мерзенними тваринами, яким закони війни не писані. За страту має відповідати ***** разом з виконавцями. А у вас тут усюди зелена зрада. Одночасно радієте, скільки наші поклали орків, розфігачити їх баз, техніки, вимагаєте це робити в рази більше і при цьому обурюєтеся, що перемовини про обмін полонених йдуть повільно. Якщо дуже розумні-йдіть на місце Верещук та Залужного-подивимося, як ви це зробите краще.
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31.07.2022 20:08 Ответить
Я готовий. Це моє реальне прізвище та ім'я. Готовий зайнятися питанням обміну полоненими.

До речі: фонарний стовп краще впорається з будь-якою задачею, ніж верещук. І при цьому буде ще корисним, бо даватиме світло, на відміну від вересучки, яка не справиться навіть з задачею обісратися, бо занадто тупа і взагалі кончена бичка.
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31.07.2022 20:57 Ответить
я от пішла вчора на сторінки Червоного Хреста і вимагала там, щоб вони їхали в Оленівку і ВИМАГАЛИ допуск. я піднімала це питання, де тільки могла, заохочувала інших піднімати. не розумію, чому всі вже забули про живих полонених, і обговорюють сербію, тайвань і що завгодно, і тільки не полонених!
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01.08.2022 07:59 Ответить
Коли вже ця брехлива потвора закриє свій рот,адже крім шкоди для ЗСУ і в цілому державі--нічого не зробила. Невже народ ," такий мудрий" вибрав собі в керманичі ВСІХ такий базік,брехунів і продажнихістот
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31.07.2022 18:53 Ответить
ні, ми їх не обирали, тепер після того що сталося не вірю що й зеленського обрали, навіть по приколу. Бо якщо би більшість були би за какая_разнціа не було б кому захищати країну. Ну бо на фіга її захищати? яка-різниця кому податки сплачувати нє? а виявилося що для більшості різниця є і вона огромна.
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01.08.2022 00:54 Ответить
Вже азовців та інших військових вивела з Маріуполя в полон і ніхто не заважав визволяти, але про все вже забула і взялась ще з більшою приттю евакуйовувати Донбас, побачимо, що буде далі...
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31.07.2022 18:55 Ответить
Верещук, ты в Парашу съезди и договорись там посередине. Только там и оставайся...
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31.07.2022 18:59 Ответить
і побільше своїх товаришів з собою візьми
хоча ні, вам не в парашу, вам на лаву підсудних. на нари вам.
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31.07.2022 19:11 Ответить
сколько лет спустя совок признал расстрел поляков в Катыни? Через полвека Да и Хатынь выбрали среди всех саженных нацистами сел и деревней, чтобы сбить с толку Катынь - Хатынь. Вот и все
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31.07.2022 19:24 Ответить
У мене дві версії, вона дурна, або пришелепкувата? Зараз в Оленівку їдуть ООН і Червоний Хрест. Вони розтин трупів робити будуть, що в них за осколки? Яка передача трупів? До перевірки, не віддадуть. Треба вимагати, щоб українські фахівці були присутні, а не займатися нісенітницею.
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31.07.2022 19:28 Ответить
потраплять до полону ще й українські фахівці, треба забирати у рашкі саме цінне що вона має тут, можливість через місцевих корупціонерів і совкодрочерів гадити нам в усіх галузях життя.
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01.08.2022 00:58 Ответить
Щоб ти здохла ФСБешна **** скажена!!!
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31.07.2022 19:32 Ответить
Ага, за видачу тіл вона переймається! А за видачу живих "Азовців" ота зараза не переймається?!!!
Пропоную оту курву обміняти на наших "Азовців"!
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31.07.2022 19:38 Ответить
та кому вона треба. путлер нічого не дасть за всю обісцяну зекоманду. хіба може за єрмака шо-нібудь.
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31.07.2022 20:06 Ответить
але він багато дасть щоб це лайно залишилося тут і при владі, а так-то так навіщо йому ці злодюжки і зрадники свого народу там?
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01.08.2022 00:59 Ответить
Назовите хоть одну должность на которой Верещук не обоср…сь.
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31.07.2022 19:54 Ответить
Коли доходить до обміну тілами, то Верещучка тут, як тут.. А з обмінами живими чи організацією евакуаційних коридорів, про її ефективність краще не говорити. Кожен евакуаційний коридор ім. Верещучки закінчувався купою вбитих, поранених і пограбованих людей, але їй на посаді хоч би що.
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31.07.2022 20:11 Ответить
команда беумних далі буде...
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01.08.2022 09:02 Ответить
Згадалось, що Верещук називала здачу в полон "гуманітарною операцією з евакуації" з Азовсталі. Той же Тарас Чорновіл сказав, що якщо про полонених постійно згадується у ЗМІ, з ними поводяться інкакше. А тут про полонених навіть не згадують і всім наказали не згадувати, ніби їх немає. А ми навіть не здогадуємося, що там роблять з нашими полоненими і чим ця тиша для них обертається, скільки їх вже залишилося в живих! Від нас ховають цифри наших втрат, скільки вбитих, поранених, полонених, зниклих безвісти, щоб "не дратувати суспільство".
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01.08.2022 09:24 Ответить
 
 