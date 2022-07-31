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Есть риски для латвийского информационного пространства, – спецслужбы Латвии о работе в стране российских журналистов

кордон,латвія

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в стране начинает работать все больше российских медиакомпаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, с 24 февраля в Латвию из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 СМИ. Некоторые из них уже официально приступили к работе из Риги.

Латвийская служба госбезопасности утверждает, что "оценивает происходящее в информационном пространстве в контексте текущей геополитической ситуации и агрессивной войны России в Украине".

"СГБ постоянно оценивает риски, возникающие в результате целенаправленных и систематических усилий России по влиянию на информационное пространство и СМИ. Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски связаны с тем, что деятельность СМИ традиционно была в пользу российских спецслужб. Об этом СГБ проинформировала высшее руководство страны", - сообщает служба.

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Автор: 

Латвия (1337) СМИ (3839)


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Топ комментарии
+25
Ну так, все верно. Это ж Латвия воюет с русней, поэтому и видит риски от "хороших русских". А вот Украина, видимо, с русней не воюет, поэтому поддержанный властью телемарафон - на русском, и там каждый день какой-нибудь "хороший русский" учит Украинцев жить.
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31.07.2022 18:42
+19
а в нас гімно-марафон і ще й інтерв'ю беруть постійно у "хароших рускіх", аж гидко
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31.07.2022 18:37
+14
Латиши-у кацапських свиней вже немає журналістів лише пропагандони яких потрібно повикидати взад в радной свінарнік...
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31.07.2022 18:42
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а в нас гімно-марафон і ще й інтерв'ю беруть постійно у "хароших рускіх", аж гидко
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31.07.2022 18:37 Ответить
Ну так, все верно. Это ж Латвия воюет с русней, поэтому и видит риски от "хороших русских". А вот Украина, видимо, с русней не воюет, поэтому поддержанный властью телемарафон - на русском, и там каждый день какой-нибудь "хороший русский" учит Украинцев жить.
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31.07.2022 18:42 Ответить
Я не русский дикарь ходить с немытой дупой. Это для тебя запах дерьма - родной и любимый, у людей все совсем наоборот. Так как зовут фюрера русни, свинособака?
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31.07.2022 19:38 Ответить
Смотрят это сраный марафон только имбицылы73% или сколько там от них осталось
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31.07.2022 19:16 Ответить
Млять, скажите, чему могут научить опарыши из параши ЛЮДЕЙ? впрочем у нас подобных червей хватает. На Г+Г например. Да вот и групповое фото этих гнид и опрышей украинского разлива.
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31.07.2022 20:13 Ответить
Латиши-у кацапських свиней вже немає журналістів лише пропагандони яких потрібно повикидати взад в радной свінарнік...
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31.07.2022 18:42 Ответить
Ну так випердольте їх усіх, цих журнашлюх , щоб воду не мутили.
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31.07.2022 18:48 Ответить
А кто им разрешит ?
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31.07.2022 19:38 Ответить
Браття латиші! Будьте насторожі! Женіть русню з їхнім "єзиґом", "пушкіними", і "толстоєвскімі", і "балєтом", бо не зоглянетесь, як будете мати на своїй території якусь "народну республіку", а ваші землі проголосять "посконно русскімі".
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31.07.2022 19:04 Ответить
спецслужби Латвії про роботу в країні російських журналістів Джерело:
*********
А причина одна, - у Латвії занадто багато рузкочєлюстних.
От вони і злітаються туди, як мухи на гівно.
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31.07.2022 19:05 Ответить
Сначала засираются мозги людей кацапскими пропагандонами, а потом "путен введи!" Так что только гнать все кацапские медиаресурсы на хрен!
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31.07.2022 19:08 Ответить
Тем более сейчас , после ЗВЕРСТВ УБИЙЦ рашистов и Войны , развязанной шизанутым гебнявым педофилом‼️
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31.07.2022 19:21 Ответить
«У нас такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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31.07.2022 19:28 Ответить
Всю падаль, приехавшую к вам после 24 февраля - гоните ОБРАТНО, домой !!!
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31.07.2022 19:35 Ответить
Так и есть, но важно и собственным гнидам закрыть свои вонючие хлеборезки. Взять Даугавпилсский gorod lv, любителей прорашистских заголовков и руSSофашистской вони и угроз в коментах!
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31.07.2022 20:59 Ответить
Запретить московитско-фашистские медиа и депортировать их распространителей.
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01.08.2022 01:36 Ответить
 
 