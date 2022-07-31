Есть риски для латвийского информационного пространства, – спецслужбы Латвии о работе в стране российских журналистов

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в стране начинает работать все больше российских медиакомпаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, с 24 февраля в Латвию из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 СМИ. Некоторые из них уже официально приступили к работе из Риги.

Латвийская служба госбезопасности утверждает, что "оценивает происходящее в информационном пространстве в контексте текущей геополитической ситуации и агрессивной войны России в Украине".

"СГБ постоянно оценивает риски, возникающие в результате целенаправленных и систематических усилий России по влиянию на информационное пространство и СМИ. Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски связаны с тем, что деятельность СМИ традиционно была в пользу российских спецслужб. Об этом СГБ проинформировала высшее руководство страны", - сообщает служба.

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