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Новости Война
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На Одесщине в устье Дуная подорвался украинский катер, проход по каналу ограничили, - ОК "Південь"

судно

В Одесской области в устье Быстрое подорвался украинский лоцманский катер, проход по каналу временно ограничен.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В дунайском устье Быстрое вследствие столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

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По данным Ukrainian Shipping Magazine, на мине подорвался катер "Орлик".

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взрыв (6775) Дунай (92) корабль (2042) судоходство (28)


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Кацапські диверсанти замінували єдиний беспечний канал для транспортування зерна - чудове "виконання" зернової угоди...
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31.07.2022 19:09 Ответить
Дякуємо , зе ! дякуємо !
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31.07.2022 19:14 Ответить
..і от ніхто не здогадається, кому це потрібно..
кацапи - рак цивілізації, якщо не оперувати на ранній стадії, метастази проникнуть скрізь і наслідки для Цивілізації будуть жахливі
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31.07.2022 19:13 Ответить
Значит рашисты заминировали Дунай там где впадает в черное море. И это могло еще быть когда змеиный остров был оккупирован он вблизи Вилково (Одесской обл) всего 35 км до острова вот скорее всего успели во время своего ухода (жест доброй воли ) наделать пакостей.
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31.07.2022 19:16 Ответить
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31.07.2022 19:30 Ответить
звільнити форватер -- негрів уже ломає без нашого зерна
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31.07.2022 19:39 Ответить
Ламає? От нехай і розміновують фарватер. В них же вистачає "флоту", щоб сотні тисяч "мігрантів" через Середземне море переправляти? Хоча останнім часом вони надають перевагу "самальотам аерофлота"...
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31.07.2022 19:56 Ответить
 
 