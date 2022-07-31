На Одесщине в устье Дуная подорвался украинский катер, проход по каналу ограничили, - ОК "Південь"
В Одесской области в устье Быстрое подорвался украинский лоцманский катер, проход по каналу временно ограничен.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В дунайском устье Быстрое вследствие столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны", – говорится в сообщении.
По данным ОК "Південь", пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.
По данным Ukrainian Shipping Magazine, на мине подорвался катер "Орлик".
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