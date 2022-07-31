Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Штурм провалился. Под Авдеевкой враг имел частичный успех, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сто пятьдесят восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял районы населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжевку, Белополье, Искрисковщину и Ромашково Сумской области. Также провел воздушную разведку БПЛА возле Железного Моста Черниговской области.
На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Дуванка, Уды, Дементиевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Русские Тишки, Протопоповка, Верхняя Роганка, Коробочкино, Борщевая, Старый Салтов, Русская Лозовая, Слатино и Сосновка. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.
На Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Долгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушуваха и Красная Поляна.
На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звановки, Выемки, Верхнекаменского, Кривой Луки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спорного и Григоровки.
В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, пытался выявить позиции украинских войск, успеха не имел, отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневое, Бахмут, Зайцево, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.
Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали украинские воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.
На Авдеевском направлении противник, имеющимися средствами огневого поражения, совершал обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки.
Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка.
Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.
На Новопавловском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Марьинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Новополь, Новоселка, Времовка, Белогорье, Зеленое Поле, Павловка, Ольговское, Угледар, Новоукраинка, Темировка, Степногорск, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Зализнычне, Нестерянка и Малые Щербаки. Штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары возле Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егоровки. Противник осуществил воздушную разведку БПЛА вблизи Степногорска и Мирного.
Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага из Славянского на Запорожское направление.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Применяет средства огневого поражения для обстрелов позиций украинских войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.
Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.
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к вечеру их оттуда могут выбить *****.....
нахрена лезть с советами туда, куда не понимаешь?
а я уже заранее знаю, что они тебе ответят......., слово в слово.....
не нужно учить профессионалов делать свою работу.....
Якщо шо, в мене брат під Горлівкою воює, тому кричати все пропало не моє.
кстати Жданов использует ту же формулу - "частичный успех"..., раз уж дискуссия пошла именно об этом.....
А німці, наприклад, відступ вермахту в своїй пресі описували, як "вирівнювання фронту".
Езопова мова, - вона така.
Це на каналі в Некромансера було.
70 тисяч достатньо буде, аби відтиснити кацапів від Авдіїївки?
Чи всі 700 тисяч прикривають 4-5 "ймовірних" БТГр кацапів з "ймовірно" білоруського напрямку?
Причому навіть найтупіший дибіл розуміє, що навіть в руїнах міста набагато легше оборонятись, ніж в степу. Тому завжди постає питання - от нахера вони так подають нам черговий пройоб, коли ж самі розуміють, що ми розуміємо, що вони *******?
Потом был совместный парад соорудили 28 сентября в Брест-Литовске по случаю пабеды...
Но то уже другая история, братства двух негодяев 20 века...
Те що ми поцілюємо HIMARS по кацапам це дуже добре. Але ми постійно, хоч і повільно втрачаємо свої території.
Якщо у нас справи не такі веселі, як ********** Арестович з Ждановим. То краще сказати правду. Народ потрохи розчаровується та перестає довіряти українському медіапростору, разом з блогерами - "побєдителями".
Щось в мне таке відчуття что найближчим часом ніякого контрнаступу не буде, було би добре якщо Херсонщину звільнемо хоч би до Нового Року. Єдиний адекватний блогер, це дійсно Бутусов. Без шапкозакидання ворога. Інши вже "перемогли" у стрімах нікчемну Рашку по декілька раз.