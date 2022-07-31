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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Штурм провалился. Под Авдеевкой враг имел частичный успех, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто пятьдесят восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял районы населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжевку, Белополье, Искрисковщину и Ромашково Сумской области. Также провел воздушную разведку БПЛА возле Железного Моста Черниговской области.

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На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Дуванка, Уды, Дементиевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Русские Тишки, Протопоповка, Верхняя Роганка, Коробочкино, Борщевая, Старый Салтов, Русская Лозовая, Слатино и Сосновка. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

На Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Долгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушуваха и Красная Поляна.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звановки, Выемки, Верхнекаменского, Кривой Луки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спорного и Григоровки.

В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, пытался выявить позиции украинских войск, успеха не имел, отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки.

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На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневое, Бахмут, Зайцево, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали украинские воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении противник, имеющимися средствами огневого поражения, совершал обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки.

Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка.

Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Марьинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Новополь, Новоселка, Времовка, Белогорье, Зеленое Поле, Павловка, Ольговское, Угледар, Новоукраинка, Темировка, Степногорск, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Зализнычне, Нестерянка и Малые Щербаки. Штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары возле Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егоровки. Противник осуществил воздушную разведку БПЛА вблизи Степногорска и Мирного.

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага из Славянского на Запорожское направление.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Применяет средства огневого поражения для обстрелов позиций украинских войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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Автор: 

Генштаб ВС (6339) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+32
скільки можна? Забороніть нарешті тому лопуху, що пише тексти, термін "частковий успіх". Реально, коли пишуть, що просто десь про*балі, якось спокійніше сприймається.
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31.07.2022 19:07
+24
Он советует дурацкий новояз убрать. А то уже как у кацапов - "хлопки" и "задымления". Продвинулись, временно закрепились там-то, к чему этот "частичный успех"?
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31.07.2022 19:24
+18
ГШ пише з запізненням а інколи просто не повідомляє про втрату НП ((( Тож як що сьогодні має ЧУ то через пару днів втратимо Авдіївку ---але повідомлення не буде- буде щось типу в районі ідуть бої але по факту НП втрачено ! Ось так ! Краще вже казати правду а не ці опешні завуаьовані повідоплення !
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31.07.2022 19:15
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Правила форума Совет форумчан
Девятый год орки штурмуют Пески.
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31.07.2022 19:02 Ответить
скільки можна? Забороніть нарешті тому лопуху, що пише тексти, термін "частковий успіх". Реально, коли пишуть, що просто десь про*балі, якось спокійніше сприймається.
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31.07.2022 19:07 Ответить
то, что им удалось закрепиться где-то на окраине, не значит, что они контролируют Весь город.....
к вечеру их оттуда могут выбить *****.....
нахрена лезть с советами туда, куда не понимаешь?
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31.07.2022 19:14 Ответить
Он советует дурацкий новояз убрать. А то уже как у кацапов - "хлопки" и "задымления". Продвинулись, временно закрепились там-то, к чему этот "частичный успех"?
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31.07.2022 19:24 Ответить
в любой профессии есть своя терминология, независимо от того, нравится это кому-то, или нет.....
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31.07.2022 19:43 Ответить
Почитай сводки по Луганской обл. - супротивник мав частковий успіх. Чим, цей частковий успіх закінчився - рашисти зайняли всю Луганську область. І, це не зрада України, це дійсність. Яке місто було звільнено у Луганський області? Тому, фашисти і хочуть провести референдум у Херсонський та Запорізьский областях. По меньше слухай арестованного - ця скотиняка ще на початку квітня казала, шо кацапи готують Херсон до здачі ЗСУ. І, шо здали?
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31.07.2022 19:35 Ответить
друг, давай ты лучше сходи в Генеральный штаб, и все это им расскажи.... ОК?
а я уже заранее знаю, что они тебе ответят......., слово в слово.....
не нужно учить профессионалов делать свою работу.....
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31.07.2022 19:53 Ответить
Что? Профессионалы? Профи не теряют 3тыс лучших бойцов окружениях, а только дилетанты и некчемы.
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31.07.2022 20:01 Ответить
та на диванах тут...... куда не плюнь - попадешь либо в Макиавелли, либо в царя Леонида.....
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31.07.2022 20:22 Ответить
так то воно так. Але можна ж новини ГШ подавати якось ну... не знаю... Не розводити паніки, завчасно повідомляючи про відхід, але подавати інфу, яка на той момент уже всім відома (в першу чергу кацапам, адже вони ж самі і захоплюють певну позицію), тож подавати інформацію так, щоб не бути пійманим на очевидній брехні.
Якщо шо, в мене брат під Горлівкою воює, тому кричати все пропало не моє.
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31.07.2022 22:17 Ответить
друг, выдели один час, открой канал Олега Жданова и посмотри..... он выкладывает видео каждый день, по три раза на день..... там он тебе все разжует и в рот положит..... "Зачем делать сложным то, что проще простого?" (с).....
кстати Жданов использует ту же формулу - "частичный успех"..., раз уж дискуссия пошла именно об этом.....
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31.07.2022 22:24 Ответить
Жданов отличается от Абдристовича более связанной речью. И только.
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01.08.2022 01:12 Ответить
Луганская область не взята, смотри карту: https://liveuamap.com/
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31.07.2022 22:09 Ответить
Та да, в Сєверодонецьку і Лисичанську саме так і було...
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31.07.2022 19:47 Ответить
Ну, в кацапів смішніший термін, - "жест доброї волі".
А німці, наприклад, відступ вермахту в своїй пресі описували, як "вирівнювання фронту".
Езопова мова, - вона така.
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31.07.2022 19:20 Ответить
Ви не розумієте, в міністрерство по протекції Володі Боневтіка набрали замами міністра для відосів, а не роботи, адвоката Маляр і корифана єлдака Шарапова, які тільки це і вміють робити - відоси, бруд на нормальну людину і тирити гроші, а ще торгувати зброєю під час війни. Як можуть люди ні дня не служивши в армії зразу стати заступниками міністра? Така ж ситуація в інших відомствах, наприклад у МВС заступник Гогілашвілі чи в СБУ Наумов.
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31.07.2022 19:24 Ответить
те що не служили в арміï-не показник-от у Франціï військовим міністром була Франсуа Пірлі в 2017-2022 роках, жінка, яка ніколи не служила в арміÏ
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31.07.2022 20:43 Ответить
те саме міністри оборони в Бельгіï і Німеччини-відношення до арміï не мали
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31.07.2022 20:51 Ответить
Ви не порівнюйте Францію і Україну, де йде війна. І то посада міністтра, який представляє відомство-політична фігура, а це замів, які мають робити роботу. Чи ми як Франція у блоці НАТО і там захист вірішує НАТО?
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31.07.2022 21:17 Ответить
НАТО також ні при чому. Міністр оборони Фінляндіï Антті Каікконен також відношення до арміï не має
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31.07.2022 21:35 Ответить
связи с фашистами у них были? А у нас были на всех уровнях оманского недоноска
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31.07.2022 21:45 Ответить
Каждый день -- " ... враг имел ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ ... " МНЕ ГРАЖДАНИНУ Украины нельзя знать , ЧТО ЗАХВАТИЛ ВРАГ ??? ( боитесь , что ВРАГ УЗНАЕТ ЧТО он ЗАХВАТИЛ ) Какой ДЕБИЛ придумал ЭТО ??? Насобирали всяких Марьян ..... Одни бл***** " эксперты и советники " !!
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31.07.2022 19:40 Ответить
Підтримую, краще кажіть як є, правду, а не отой "частковий успіх". Заїбали.
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31.07.2022 21:35 Ответить
Авдіївка - це погано...там дуже сильні позиції, якщо примусять їх залишити - буде набагато важче.
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31.07.2022 19:08 Ответить
Сам город орки не заняли .Они его просто пытаются обойти после нескольких неудачных месяцев штурма в лоб .Вот видимо и заняли какое-нибудь село или хутор отсюда и частичный успех под Авдеевкой
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31.07.2022 19:49 Ответить
Я это и имел ввиду - в самой Авдеевке у орков ничего не получается - там сильные позиции - но орки прорвались с востока от Авдеевки и угрозой окружения могут заставить наших оставить сильные позиции в самой Авдеевке.
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31.07.2022 21:31 Ответить
Там дещо гірше сталося - орки вибили наших з півдня в районі вентиляційних шахт Бутівки, на сході якраз вони трохи пролізли, получили звіздюлєй і відкотилися. https://t.me/svarschiki/6653 .
Це на каналі в Некромансера було.
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31.07.2022 23:06 Ответить
Орки згадують про шахту Бутівка позицію. І це дуже ******.
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31.07.2022 23:30 Ответить
ГШ пише з запізненням а інколи просто не повідомляє про втрату НП ((( Тож як що сьогодні має ЧУ то через пару днів втратимо Авдіївку ---але повідомлення не буде- буде щось типу в районі ідуть бої але по факту НП втрачено ! Ось так ! Краще вже казати правду а не ці опешні завуаьовані повідоплення !
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31.07.2022 19:15 Ответить
Без паники, в Авдеевке все норм
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31.07.2022 19:53 Ответить
Вы главное безглуздую гоните оттуда поганой метлой если приедет командовать. А то будет как Лисичанск.
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31.07.2022 20:29 Ответить
Там не тільки проблеми з Авдіївкою.. Продовжуємо "покращувати переговорні позиції на полі бою".
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31.07.2022 19:16 Ответить
все частіше чуємо про частковий успіх
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31.07.2022 19:16 Ответить
Усі незадоволені ходом бойових дій мають чудову нагоду особистим прикладом показати як треба
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31.07.2022 19:32 Ответить
Причому тут задоволення- тут ідеться про права а конкретно право конституційне знати правду -людям влада повинна давати всю правду бо ЛЮДИ наймають цю владу на роботу за свої кошти з податків. Ті хто хоче і має воює а ті хто тут запитує має знати правду має повне право- те що людей тримають за тірпіл і лохів не означає що всі вони такі і ті хто знає свої права має ПРАВО критикувати і робити все що до своїх прав!
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31.07.2022 19:42 Ответить
яке ти право маєш, диван? А чи відомо тобі, що під час дії воєнного стану, конституційні права громадян можуть бути обмежані?
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31.07.2022 19:53 Ответить
Ключове слово можуть.
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31.07.2022 20:04 Ответить
Слухай чорт я військовий і громадянин України і маю юридичну освіту ! Тож знаю що зараз ожна і які права те що люди не знають їх так як і ти то їх біда -це як з законом ти його не знаєш а відповідальності уникнути не можеш . Хочеш зустрітися місто Бориспіль в любий час !
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31.07.2022 20:08 Ответить
А що військовий зараз робить в Борисполі?
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31.07.2022 20:51 Ответить
А ти думає військові всі в окопах ? Чи ти не чув що біля Борисполя було !? Ти тільки сумніви сієш і людей бентежиш може прийдеш у військомат!? Чи адресу дай мені або телефон !?
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31.07.2022 21:03 Ответить
Як наказ дадуть то і в москву поїду !
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31.07.2022 21:11 Ответить
Тобі ж напевно 36 Радченко так ?
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31.07.2022 21:05 Ответить
Може для початку відправити туди на посилення хоча б 1/10 від тієї 700-800 тисячної армії, про яку казали Зєля і Данилів?
70 тисяч достатньо буде, аби відтиснити кацапів від Авдіїївки?
Чи всі 700 тисяч прикривають 4-5 "ймовірних" БТГр кацапів з "ймовірно" білоруського напрямку?
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31.07.2022 19:46 Ответить
Зеля знатный ******** и его 700 тысяч судя по всему на поверку окажутся 70
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31.07.2022 20:10 Ответить
На все своєю їбаною мантрою відповідати будешь таким чином?! ***** сходи, мобілізували під мільйон людей, а толку - *****. І не потрібно задвигати, що в кацапів збрї *****. На фронтах Першої світової, і під більш щільним артелерийським вогнем позиції тримали роками, а не здавали на раз-два.
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31.07.2022 23:34 Ответить
Ну він таким способом думає закінчити війну до кінця року. От тільки ху..ло проти.
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31.07.2022 19:25 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.07.2022 19:21 Ответить
В тактичному плані втрата Авдіївки те саме що втрата Попасної. Катастрофа. Бо це розвал оборони в цьому районі. Кацапи будуть розвивати глибоке охоплення наших позицій, поки ЗСУ просто не відійдуть.
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31.07.2022 19:23 Ответить
Гиркин такой себе эксперт конечно, но он говорит что возле Авдеевки, шанс что возьмут сам город даже говорить не приходится на данный момен
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31.07.2022 19:46 Ответить
Вони біля Авдіївки давним-давно. Від Ясинуватої, а тим більше від Крутої Балки чи Спартака там лічені кілометри. І нічого, зрада не трапилася
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31.07.2022 20:52 Ответить
Насчёт Авдеевки ,то она ещё даже не в красной зоне если верить карте Deep State.Просто видимо орки продвинулись немного севернее ,где они в последнее время пытаются атакуя обойти сам город и какой-нибудь хутор или село заняли .А вот Покровское под Бахмутом судя по той же карте противник уже захватил
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31.07.2022 19:46 Ответить
русские говорят, что захватили шахту на южной окраине Авдеевки. Правда это или нет, я не знаю
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31.07.2022 19:50 Ответить
О захвате этой этой шахты гиркинд еще пару дней назад в своём интервью говорил.А раз так значит эти несколько дней вокруг неё шли бои и наши войска пытались её отбить но судя по всему не получилось
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31.07.2022 20:21 Ответить
Ну Покровское ещё 2 недели назад была новость что занял противни
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31.07.2022 19:51 Ответить
Нет пару дней назад тут же в сводках писалось ,что у противника там частичный успех ,а вчера и на самой карте Покровское оказалось в красной зоне .Я слежу за изменениями на этой карте
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31.07.2022 19:57 Ответить
відгрібають падли, стрілкові бої кожен день, мені чути
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31.07.2022 19:48 Ответить
Третий месяц "эксперты" пи..ят про "масштабное контрнаступление", Херсонский котел, а на деле каждый день у кацапов "частковий успіх" то тут то там. Николаев и Харьков разносят в хлам. А "влада" то гундосики снимает, то зерновыми коридорами занимается.
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31.07.2022 19:53 Ответить
Частковий успіх призводить у підсумку до захоплення села, потім другого, а потім "зненацька" дивуємось оточенню міста і відходу з нього "на більш міцні позиції"!
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31.07.2022 20:06 Ответить
в чисте поле
Причому навіть найтупіший дибіл розуміє, що навіть в руїнах міста набагато легше оборонятись, ніж в степу. Тому завжди постає питання - от нахера вони так подають нам черговий пройоб, коли ж самі розуміють, що ми розуміємо, що вони *******?
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31.07.2022 22:02 Ответить
Арестовича на підкріплення - хай розповість оркам, що їм вже прийшов кінець. Може самоліквідуються від досади.
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31.07.2022 20:22 Ответить
Частичный успех это когда Гитлер штурмовал Бресткую крепость в сентябре 1939 года и положил кучу солдат...но 17 сентября Сралин пришел на помощь...за 5 дней мощные советские гаубицы подавили сопротивление Польши...
Потом был совместный парад соорудили 28 сентября в Брест-Литовске по случаю пабеды...
Но то уже другая история, братства двух негодяев 20 века...
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31.07.2022 20:54 Ответить
В мене одне питання, коли вже ми будем мати успіх на фронті? Я не воюю, аде іноді на останні закидаю донат хлопцям на передову, на дрони та інше.

Те що ми поцілюємо HIMARS по кацапам це дуже добре. Але ми постійно, хоч і повільно втрачаємо свої території.

Якщо у нас справи не такі веселі, як ********** Арестович з Ждановим. То краще сказати правду. Народ потрохи розчаровується та перестає довіряти українському медіапростору, разом з блогерами - "побєдителями".

Щось в мне таке відчуття что найближчим часом ніякого контрнаступу не буде, було би добре якщо Херсонщину звільнемо хоч би до Нового Року. Єдиний адекватний блогер, це дійсно Бутусов. Без шапкозакидання ворога. Інши вже "перемогли" у стрімах нікчемну Рашку по декілька раз.
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31.07.2022 20:56 Ответить
Правильні відчуття.Але роби що можеш і допомагай армії там служать люди і знають що робити в залежності від ситуації-військових гріх судити а владу за жабри потрібно брати !
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31.07.2022 21:09 Ответить
Здесь как в футболе. не атакуешь ты- будет атаковать противник. Можно рассказывать, что чего то не хватает, что бережем людей. Но тогда будет потеря территории и проигрыш. Стояние должно быть не ради стояния, а лишь для того, чтоб накопить резервы и дать пи...ды.
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31.07.2022 21:07 Ответить
Каждый день частичный успех... Вода камень точит
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31.07.2022 23:39 Ответить
Хто бажає може і далі молитися на "генія" Залужного. А от я вважаю що його треба було знімати та віддавати судити військовим трибуналом за здачу півдня без бою. А оскільки цього не зробили - далі була здача Попасної через що обвалився весь фронт нах і була втрачена решта Луганщини. Можна щось там казати що він Київ врятував. Але то все 3.14здьож. Київ врятували армія та тероборона, прості непідготовлені люди що взяли до рук зброю та стихійно пішли зустрічати ворога. Впіймали вже на Оболоні. Залужний повний нуль і ні на що не здатний. Херсон треба давно було відбити але він так довго чухав свої фаберже що рашисти перекинули туди вдвічи більше сил. І тепер той Залужний буде скиглити що йому потрібно ще мільйон мобілізувати та прислати ще 200 HIMARSів та 2000 танків. Так, і Ф-16 кілька сотень. Те, що не розмінували перешийок(що робили також підопічні Залужного за наказом Боневтіка, якого він обожнює) ще не привід втікати аж до Запоріжжя та здавати все без бою забувши з переляку підірвати 2 Антонівські мости та взяти під контроль Каховську ГЕС щор не пустити орків на правий берег. І зараз це чмо дивиться як рашисти лагодять покоцані трошки мости та перекидають техніку далі і нічого не робить. Якщо не зняти бездарного Залужного, який лише вміє відступати, класти людей без толку та котли робити як в Маріуполі та Золотому/Гірському то не те, що південь повернути, а й центр країни не зможемо втримати. Досить робити ідолів з бездарів.
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01.08.2022 00:36 Ответить
Залужного может снять только верховный, а раз не снимает, значит его все устраивает. Плюс они еще смотрят на реакцию военных. Кого вместо него ставить ?
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02.08.2022 00:33 Ответить
Кого угодно. Марченко, Кривоноса, Помоложе есть генералы и постарше. Но этого ссыкуна и бездаря надо снимать с должности и судить военным трибуналом.
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02.08.2022 00:44 Ответить
всё бы хорошо,но эта фраза как то напрягает,,ворог мав частковий успіх"эта ,,зелёная подача информации"ну совсем в ступор приводит!!всё и везде как бы хорошо!!но раз за разом,,ворог мав частковий успіх"такое ощущение что украина как минимум в десять раз больше чем на самом деле!!так вы кацапов гоните??или кацапы таки ,,мают успихи??"зеленские ,подоляки,арестовичи!! не пора ли определиться с формулировками??
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01.08.2022 00:43 Ответить
 
 