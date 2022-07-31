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Новости Агрессия России против Украины Война
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Варварское обращение с пленными недопустимо, - посол США Бринк отреагировала на теракт в Оленовке и пытки пленных

оленівка

США продолжат добиваться ответственности виновных в обстреле следственного изолятора в Оленовке и помогут Украине защититься от ужасающей агрессии Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Обстрел следственного изолятора в Оленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасающей агрессии Москвы", - написала посол США.

Читайте также: США тесно сотрудничают с партнерами, чтобы обеспечить Украину всем, что поможет победить, – посол Бринк

Как сообщалось, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого было уничтожено здание, в котором находились украинские военнопленные.

По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".  Были убиты около 50 пленных украинских защитников.

Читайте также: Красный Крест будет пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке: уже подали запрос на посещение

Автор: 

пытки (838) пленные (2143) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+19
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1553364151245963265 30 июл.

Зеленський пропонував провести наступне Євробачення в Маріуполі.
Я пропоную провести наступний з'їзд Слуг Народу в Оленівці - незалежно від того, чи буде вона на той час звільнена, чи ні.
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31.07.2022 19:38
+16
І що нам чи їм легше від того??
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31.07.2022 19:30
+13
підкинь десяток томогавків- доступно пояснемо касабам..
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31.07.2022 19:28
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Правила форума Совет форумчан
підкинь десяток томогавків- доступно пояснемо касабам..
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31.07.2022 19:28 Ответить
І що нам чи їм легше від того??
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31.07.2022 19:30 Ответить
А шо, надо, что бы посол взяла автомат и поехала на фронт мстить за них?
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31.07.2022 20:28 Ответить
це все на що ви здатні, засудити? я вже заї..бався слухати ваші соплі, таке враження, що в світі одні обами керують.
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31.07.2022 19:34 Ответить
Ну если ты ***** совсем слепоглухой, не видишь и не слышишь о тысячах Джавелинов, Стингеров, сотнях 777, десятках Химарсав и другом вооружении на 7 млрд доллароя, то да, тебе остается так и сидеть *********.
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31.07.2022 20:31 Ответить
Господи, хоч Бріджит з нами. А то я щойно була на сторінці зеленської, так там всі балом "ледів і джентельменів" захоплюються.
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31.07.2022 19:38 Ответить
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1553364151245963265 30 июл.

Зеленський пропонував провести наступне Євробачення в Маріуполі.
Я пропоную провести наступний з'їзд Слуг Народу в Оленівці - незалежно від того, чи буде вона на той час звільнена, чи ні.
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31.07.2022 19:38 Ответить
Всерйоз зважати на заяви популіста - невдячна справа...
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31.07.2022 19:45 Ответить
"Просте" запитання - чому проблема полонених "Азову" не була привязана до зернової угоди? В США не знають, що гутеріш лобіює інтреси рф путіна? Нагадати його попередні дії під час війни?

Якось "дивно", що у Байдена короновірус після кризисних подій в Україні. Якось дивно, що заяви Блінкена про необхідність зернової угоди чомусь вже кілька днів не шпальтах ЗМІ в Україні. Якось "дивно", що не має заяви Блінкена про непідтримку визнання рф країну терористом ( тут не все однозно). І все рівно, на ті самі граблі, по чужих правилах.

Таке враження, що як і 24.02 США знову сіло в калюжу. І знову як із Женевою 2021 та сама ситуація.

Шкварити будемо до кінця. А що там із "грою в башки Кремля", здається пу водить США (розвідки) "за ніс"? Не правда? Назвати особи, "дивні" санкції, фінустанови? Непрада? А смерть "Азовців" не факт безпорадності? США не може сформувати свої "правила війни"?

Ви по вуха в лайні.
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31.07.2022 19:42 Ответить
А може ці їхні "правила війни" вже давно сформовані, але нам їх не озвучують, бо вони українському народу не сподобаються...
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31.07.2022 19:46 Ответить
Просте" запитання - чому проблема полонених "Азову" не була привязана до зернової угоди?(c)

Вы уверены, шо этот вопрос следует адресовать США, а не зелено-дерьмаковским переговорщикам?
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31.07.2022 19:51 Ответить
А Ви знаєте повну історію сдачі в полон "Азову"?
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31.07.2022 20:19 Ответить
А вы? Ну поведайте нам, наверное это США сдали их в плен?
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31.07.2022 20:33 Ответить
А які НА ТОЙ МОМЕНТ були інші РЕАЛЬНІ варіанти?
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31.07.2022 21:31 Ответить
1) намагатися домовитись через Ердогана
2) пробувати виміняти їх на те ж зерно
3) посилати туди вертольоти, вночі
4) посилати туди ссо
5) проривати блокаду, з херсона, з моря

і навіть, якщо вирішили все ж здавати їх в полон, то треба було називати це своїми іменами - не вихід, не евакуація, а здача в полон. і обставляти так, щоб прожектори і камери всього світу були прикуті, щоб світ знав ім'я кожного, щоб за їхніми долями стежили реально, а не тримали все в таємниці. оця таємниця тепер і виходить боком.
і зараз забули про тих, що там ще залишаються. а їх тисячі.
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01.08.2022 08:11 Ответить
Если тебе отдать приказ застрелится ,ты его выполнишь?
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31.07.2022 21:38 Ответить
тупо здали
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31.07.2022 21:13 Ответить
Байден - Президент США, Блінкен - Держсекретар США
Яке відношення вони мають до України і на який підставі ви звинувачуєте їх у провалах та прорахунках, яке допустило керівництво України?
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31.07.2022 20:33 Ответить
І будуть надавати все потрібне для захисту... Альо! Нам території наші треба звільняти! А те що в нас було "для захисту" "Будапештський меморандум" у нас відібрав!
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31.07.2022 19:49 Ответить
Наведіть пунк "Будапештського меморандуму", де говориться про зобов'язання надати Україні військову допомогу, у разі агресії проти неї!

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31.07.2022 20:45 Ответить
Штатам треба вже змінити риторику. Не допомагати захиститися від агресії, а забезпечити зброєю, щоб Україна впевнено роз'їбала агресора.
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31.07.2022 19:50 Ответить
За год до вторжения вам ничего этого надо не было.
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31.07.2022 19:52 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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31.07.2022 19:55 Ответить
А, так у вас на государственном телемарафоне - все буряты. Понял тебя, дерьмо зеленое.
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31.07.2022 20:01 Ответить
Зліпи, мордвине притрушений, собі півника з гівна, випий глоду та заграй на балалайці - і воно попустить, якщо не паралізує. ))
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31.07.2022 20:19 Ответить
Оставь эти предложения для руснявой мразоты, которая сидит вокруг Боневтика.
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31.07.2022 20:27 Ответить
Чомусь кожен другий москворотий мокша вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність - і це чудово! ))
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31.07.2022 20:54 Ответить
то старий цензуріон з америки, мови не вивчив, та тут своїх половина мови не знає
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31.07.2022 21:16 Ответить
Наука каже, що це називається не "свої", а "московська діаспора". На щастя, їхні багаторічні розумові вади українців ні до чого не зобов'язують. ))
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31.07.2022 21:26 Ответить
Вы уйдёте за кулисы ,если Украину захватят. Хотите этого ?
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31.07.2022 21:43 Ответить
ДУЖЕ СЛАБКА РЕАКЦІЯ
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31.07.2022 19:53 Ответить
Давайте свою версию, как надо реагировать? Высадить 82 дивизию на Донецк? Корпус морпех на Мариуполь?
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31.07.2022 20:35 Ответить
Друзі - дивіться самі, яке засилля у цій темі коментів від зареестрованих в останні пару-трійку місяців!

І всі незадоволені діями США, хоча вони лідери по об'єму допомоги Україні.

Чи не виглядає це для Вас підозрілим?
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31.07.2022 19:59 Ответить
Бо це їх робота: зпаскудити відносини з США.
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31.07.2022 20:46 Ответить
А как можно испаскудить отношения с США комментами на Цензоре? Сомневаюсь, что у завсегдатаев Цензора есть отношения с США. Немного не тот уровень.
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31.07.2022 20:53 Ответить
Формуванням суспільної думки - це ж так просто!

Тим більше зважаючи на те, що Цензор, без перебільшення, лідер в Українському сегменті інтернет-ЗМІ.
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31.07.2022 22:43 Ответить
Команда єрмака-зеленського, робить все, щоб зіпсувати відносини з союзниками.
В усіх прорахунках українського керівництва, звинувачують союзників.
Але щоб посратися з США, їм потрібна відповідна суспільна думка.
Бо якщо після чергового "вибрику", США припинять поставки зброї, то питання у суспільства, буде не до США, а до Зеленського і компанії.
А от якщо регулярно поливати брудом всіх союзників, то рано чи пізно в суспільстві таки з'явиться негатив до них.
Тому і сидять в інтернеті провокатори!
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31.07.2022 22:53 Ответить
MH17 покарали винних?
Буча, Ірпінь й у іньших містах звірства?
Знесення Маріуполя під 0 ?
Черга велика..... чи доживемо щоб побачити з такою швидкістю домагання покарання для рашистов.
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31.07.2022 20:09 Ответить
У справі МН17 все йде за планом, суд оголосить вирок у вересні. По інших випадках - треба, спочатку, перемогти. Але санкції вже діють.
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31.07.2022 21:38 Ответить
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31.07.2022 20:10 Ответить
суки зелені
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31.07.2022 20:45 Ответить
Как эти субьекты так отожрали свои хари? Они уже челолвеческий облик потеряли.
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31.07.2022 20:56 Ответить
Порошенко продался Пентагону и Госдепу и хочет нас уничтожить.

Ольга *********

2016 год.
Сейчас эта дура поливает грязью всех украинцев подряд...ну за очень большие 10 млн.рублей в год...
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31.07.2022 20:12 Ответить
И что нам с ваших озабоченностей? Где гаранты этого договорняка? Или давайте я возьму в вашем банке пару миллионов и не отдам а вы просто сильно озаботитесь
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31.07.2022 20:15 Ответить
Организатор этого договорняка - Зеленский В.А.
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31.07.2022 20:19 Ответить
РабZZeю не признают спонсором терроризма по двух позициям...слишком много "друзей" у путлера по газу и нефти в странах НАТО и .д.
Вторая позиция...это мощное лобби среди всяких Сильвио Берлускони и прочих Макронов...
В этом оркестре европейских чинуш много всяких нуворишей...получающих мавзолейное бабло...
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31.07.2022 20:21 Ответить
За июль месяц США и Британия полностью содержат за свои средства Украину...по моим подсчётам зелемойским отстегнули 11 ярдов долларов...
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31.07.2022 20:40 Ответить
так тра' щось діяти - чинити покарання. Ембарго на газ та нафту. Повне ембарго на все - повинно бути як з Егіл - московія тотжний терорист
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31.07.2022 21:11 Ответить
Гобліни з цих слів лише поржуть. Бо інакше, а що ви їм зробите?
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31.07.2022 22:09 Ответить
 
 