Варварское обращение с пленными недопустимо, - посол США Бринк отреагировала на теракт в Оленовке и пытки пленных
США продолжат добиваться ответственности виновных в обстреле следственного изолятора в Оленовке и помогут Украине защититься от ужасающей агрессии Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Обстрел следственного изолятора в Оленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасающей агрессии Москвы", - написала посол США.
Как сообщалось, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого было уничтожено здание, в котором находились украинские военнопленные.
По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер". Были убиты около 50 пленных украинских защитников.
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https://twitter.com/saniolli/status/1553364151245963265 30 июл.
Зеленський пропонував провести наступне Євробачення в Маріуполі.
Я пропоную провести наступний з'їзд Слуг Народу в Оленівці - незалежно від того, чи буде вона на той час звільнена, чи ні.
Якось "дивно", що у Байдена короновірус після кризисних подій в Україні. Якось дивно, що заяви Блінкена про необхідність зернової угоди чомусь вже кілька днів не шпальтах ЗМІ в Україні. Якось "дивно", що не має заяви Блінкена про непідтримку визнання рф країну терористом ( тут не все однозно). І все рівно, на ті самі граблі, по чужих правилах.
Таке враження, що як і 24.02 США знову сіло в калюжу. І знову як із Женевою 2021 та сама ситуація.
Шкварити будемо до кінця. А що там із "грою в башки Кремля", здається пу водить США (розвідки) "за ніс"? Не правда? Назвати особи, "дивні" санкції, фінустанови? Непрада? А смерть "Азовців" не факт безпорадності? США не може сформувати свої "правила війни"?
Ви по вуха в лайні.
Вы уверены, шо этот вопрос следует адресовать США, а не зелено-дерьмаковским переговорщикам?
2) пробувати виміняти їх на те ж зерно
3) посилати туди вертольоти, вночі
4) посилати туди ссо
5) проривати блокаду, з херсона, з моря
і навіть, якщо вирішили все ж здавати їх в полон, то треба було називати це своїми іменами - не вихід, не евакуація, а здача в полон. і обставляти так, щоб прожектори і камери всього світу були прикуті, щоб світ знав ім'я кожного, щоб за їхніми долями стежили реально, а не тримали все в таємниці. оця таємниця тепер і виходить боком.
і зараз забули про тих, що там ще залишаються. а їх тисячі.
Яке відношення вони мають до України і на який підставі ви звинувачуєте їх у провалах та прорахунках, яке допустило керівництво України?
І всі незадоволені діями США, хоча вони лідери по об'єму допомоги Україні.
Чи не виглядає це для Вас підозрілим?
Тим більше зважаючи на те, що Цензор, без перебільшення, лідер в Українському сегменті інтернет-ЗМІ.
В усіх прорахунках українського керівництва, звинувачують союзників.
Але щоб посратися з США, їм потрібна відповідна суспільна думка.
Бо якщо після чергового "вибрику", США припинять поставки зброї, то питання у суспільства, буде не до США, а до Зеленського і компанії.
А от якщо регулярно поливати брудом всіх союзників, то рано чи пізно в суспільстві таки з'явиться негатив до них.
Тому і сидять в інтернеті провокатори!
Буча, Ірпінь й у іньших містах звірства?
Знесення Маріуполя під 0 ?
Черга велика..... чи доживемо щоб побачити з такою швидкістю домагання покарання для рашистов.
Ольга *********
2016 год.
Сейчас эта дура поливает грязью всех украинцев подряд...ну за очень большие 10 млн.рублей в год...
Вторая позиция...это мощное лобби среди всяких Сильвио Берлускони и прочих Макронов...
В этом оркестре европейских чинуш много всяких нуворишей...получающих мавзолейное бабло...