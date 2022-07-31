Варварское обращение с пленными недопустимо, - посол США Бринк отреагировала на теракт в Оленовке и пытки пленных

США продолжат добиваться ответственности виновных в обстреле следственного изолятора в Оленовке и помогут Украине защититься от ужасающей агрессии Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Обстрел следственного изолятора в Оленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасающей агрессии Москвы", - написала посол США.

Читайте также: США тесно сотрудничают с партнерами, чтобы обеспечить Украину всем, что поможет победить, – посол Бринк

Как сообщалось, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого было уничтожено здание, в котором находились украинские военнопленные.

По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер". Были убиты около 50 пленных украинских защитников.

Читайте также: Красный Крест будет пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке: уже подали запрос на посещение