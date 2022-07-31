Правительство сохранило льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой, - постановление
Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля продлил действие льготной цены на газ для поставщиков горячей воды до 31 августа 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №839 обнародовано на правительственном портале.
Документом вносятся изменения в постановление от 31 мая 2022 г. №637 о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа производителям тепловой энергии, в соответствии с которыми льготная цена на газ для поставщиков горячей воды будет действовать до 31 августа 2022 года.
Кроме этого, постановлением устанавливается норматив с применением коэффициента 0,1 для получения льгот при использовании газа или электроэнергии для индивидуального отопления.
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а коломойському яким це чином 4,3 млрд грн віддали???
ссуки, як я вам ненавиджу. щоб ти, гетьманцев, і ти, шмигаль, коростою покрились, чиряками, щоб у вас було нєдєржаніє і невставаніє. слово моє липке, слово моє кріпке.
Зеленський поділився невтішним прогнозом щодо обсягу цьогорічного врожаю
Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.
Про це повідомляє голова держави у Twitter.
"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.
Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна та закликав переглянути опубліковане у своєму пості відео.(с)
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelenskyi-podilyvsia-nevtishnym-prohnozom-shchodo-obsiahu-tsohorichnoho-vrozhaiu-430415.html
от так...головне накормить світ.вивозь шо залишилось.а засипать буде нічого
курс долара всі бачили чи не встигли ?
і потім, власний бойлер, я вважаю, це добре. не так залежиш від Ахметова і його розцінок на гарячу воду. якби ще в опаленні не залежати.