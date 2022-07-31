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Новости Тарифы ЖКХ
2 052 29

Правительство сохранило льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой, - постановление

газ

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля продлил действие льготной цены на газ для поставщиков горячей воды до 31 августа 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №839 обнародовано на правительственном портале.

Документом вносятся изменения в постановление от 31 мая 2022 г. №637 о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа производителям тепловой энергии, в соответствии с которыми льготная цена на газ для поставщиков горячей воды будет действовать до 31 августа 2022 года.

Кроме этого, постановлением устанавливается норматив с применением коэффициента 0,1 для получения льгот при использовании газа или электроэнергии для индивидуального отопления.

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Автор: 

тарифы (1884) цены (2290)


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Топ комментарии
+19
падаєм в ноги, кланяємось, б'ємось лобом об підлогу.
а коломойському яким це чином 4,3 млрд грн віддали???
ссуки, як я вам ненавиджу. щоб ти, гетьманцев, і ти, шмигаль, коростою покрились, чиряками, щоб у вас було нєдєржаніє і невставаніє. слово моє липке, слово моє кріпке.
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31.07.2022 20:02
+14
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31.07.2022 20:07
+8
Все як у кацапів. 73%дебілів, ви це зробили разом.
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31.07.2022 20:48
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Правила форума Совет форумчан
падаєм в ноги, кланяємось, б'ємось лобом об підлогу.
а коломойському яким це чином 4,3 млрд грн віддали???
ссуки, як я вам ненавиджу. щоб ти, гетьманцев, і ти, шмигаль, коростою покрились, чиряками, щоб у вас було нєдєржаніє і невставаніє. слово моє липке, слово моє кріпке.
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31.07.2022 20:02 Ответить
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31.07.2022 20:07 Ответить
А у кого это горячая вода до 31 августа?
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31.07.2022 20:08 Ответить
У нас сьогодні мали б дати, проте пишуть, що вже до 31 серпня не буде. Так і до опалювального досидимось. Київтеплоенерго наче язики у сраку повставляли, сидять й не відповідають взагалі ніде.
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31.07.2022 20:13 Ответить
у меня горячей воды лет 15ть нету если не больше
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31.07.2022 20:18 Ответить
В Івано-Франківську і в багатьох інших містах гарячої води немає уже кілька років за винятком кількох днів у рік.
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31.07.2022 20:31 Ответить
Цю корупційну херню вже давно проходили ще на початку олігархізації, коли дорогий закордонний газ купляли за державні (тобто за наші) гроші і за пільговою ціною продавали олігархам, які дорого продавали його за кордон через офшори. На наступному майдані стоятимуть шибениці навіть для клоунів.
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31.07.2022 20:12 Ответить
Ото люди заживуть, розбагатіють, але якщо серйозно, то тарифи підвищуються кожного місяця негласно і спробуй щось комусь доказати, а папір все витримає.
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31.07.2022 20:18 Ответить
+ 100000%. У мене пенсія 1850 гривень. Тепер я заживу. І так живе більшість пенсіонерів в Україні.
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31.07.2022 20:32 Ответить
А чому у тебе в Італії українська пенсія?
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31.07.2022 21:57 Ответить
В Україні вже давно нема такої пенсії.вже більше двох.
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31.07.2022 23:41 Ответить
ну шо ж будем хлюпатись тепленькою
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31.07.2022 20:23 Ответить
газ газом, а хліб хлібом

Зеленський поділився невтішним прогнозом щодо обсягу цьогорічного врожаю
Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.
Про це повідомляє голова держави у Twitter.
"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.
Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна та закликав переглянути опубліковане у своєму пості відео.(с)
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zelenskyi-podilyvsia-nevtishnym-prohnozom-shchodo-obsiahu-tsohorichnoho-vrozhaiu-430415.html
от так...головне накормить світ.вивозь шо залишилось.а засипать буде нічого
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31.07.2022 20:26 Ответить
Бабушки сидели полуголодные, но тарифы с потолка платили и говорили - лишь бы не было войны...
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31.07.2022 20:34 Ответить
Самая гениальная идея Зеленского или кого-то там - запретить табло с курсами валют. Жиза....
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31.07.2022 20:42 Ответить
Все як у кацапів. 73%дебілів, ви це зробили разом.
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31.07.2022 20:48 Ответить
Шмигаля і Гетьманцева.
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01.08.2022 07:50 Ответить
Значить воду вимкнуть, або буде текти ледь тепла.
курс долара всі бачили чи не встигли ?
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31.07.2022 20:47 Ответить
Вимкнуть? Її з 14.05 і не вмикали. Годують "завтраками", дозвонитися київтеплоенерго не реально, 1553 і інше не працює. В нашій країні без власного бойлера нема чого робити. Дивно тільки, а на хіба нам такі чиновники? Якщо всі наші питання їм абсолютно по ***, і ми маємо всі наші проблеми вирішувать самостійно? Я вже точно знаю, що на наступних виборах в київраду голосуватиму за Порви Бюлетенєва. Бо не бачу смислу садить собі на шию власноруч чергову абізяну, що не пропрацювала ані дня, але в свої 27 вже пнеться керувати містом.
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31.07.2022 21:02 Ответить
Станіслав, ну що ви. За Європейську Солідарність треба голосувати, це єдина нормальна партія, там всі пристойні люди.
і потім, власний бойлер, я вважаю, це добре. не так залежиш від Ахметова і його розцінок на гарячу воду. якби ще в опаленні не залежати.
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01.08.2022 07:53 Ответить
Заборонити бойлери і нав*язувати теплу водичку під виглядом гарячої і постанова Педалі зі смотрящімі - брав не брав, але плати, бо на весь будинок подається.
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31.07.2022 21:16 Ответить
А хто тобі забороняє бойлєр у власній квартирі? Перекриваєш кран гарячої, і у тебе споживання - на 0 грн в міс.
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31.07.2022 21:55 Ответить
У нас в будинку у 60-70% квартир заборгованість за комунальні. Думаю, що гаряча вода буде не скоро.
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31.07.2022 21:53 Ответить
То може треба не відрубати па савєцкі воду всім, а стягувать борги з боржників через суд? Дуже прикольно, коли ти платиш за комуналку і завжди платив, і відчуваєш себе останнім лохом, бо ті, хто не платить, не мають абсолютно жодних проблем, і їм вже двічі наша щедра і добра країна пробачала цей борг.
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31.07.2022 22:23 Ответить
Ви зможете назвати тих людей якім пробачили боги за комуналку.
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31.07.2022 23:52 Ответить
Благодійники ви наші!
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31.07.2022 23:46 Ответить
борги за комуналку.
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31.07.2022 23:53 Ответить
зелені комуністи
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01.08.2022 09:04 Ответить
 
 