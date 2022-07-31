Правительство сохранило льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой, - постановление

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля продлил действие льготной цены на газ для поставщиков горячей воды до 31 августа 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №839 обнародовано на правительственном портале.

Документом вносятся изменения в постановление от 31 мая 2022 г. №637 о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа производителям тепловой энергии, в соответствии с которыми льготная цена на газ для поставщиков горячей воды будет действовать до 31 августа 2022 года.

Кроме этого, постановлением устанавливается норматив с применением коэффициента 0,1 для получения льгот при использовании газа или электроэнергии для индивидуального отопления.

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