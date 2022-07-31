Египет не отказался от украинского зерна – будет новый контракт, - Торгово-промышленная палата

Египет заключит с Украиной новый контракт на поставку зерна из-за того, что украинская сторона не смогла в марте-апреле этого года выполнить договорные обязательства вследствие блокады портов войсками РФ.

Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире телеканала Hromadske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Медиа распространили информацию о том, что Египет отказался от украинского зерна, но это неправда", – объяснил Непран сложившуюся ситуацию.

По словам самих зернотрейдеров, а также посла Украины в Египте Николая Нагорного, в действительности все не так, утверждает эксперт.

"Египетская сторона официально заверила посла Украины Нагорного, что не отказывается от сотрудничества с Украиной, что они понимают ситуацию с блокированием портов, и Египет в дальнейшем готов работать с Украиной и закупать зерно", - сказал вице-президент ТППУ.

Решение о расторжении предыдущего контракта Непран назвал цивилизованным.

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"Действительно, контракт был заключен. Однако украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно. Вышло так, что в соглашении не был предусмотрен пункт о существовании форс-мажора. Поэтому было принято цивилизованное решение на законодательном уровне – закрыть тот контракт, который нельзя выполнить, и открыть новый, по которому будет осуществлена ​​закупка", – подытожил вице-президент ТППУ.