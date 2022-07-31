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Египет не отказался от украинского зерна – будет новый контракт, - Торгово-промышленная палата

египет

Египет заключит с Украиной новый контракт на поставку зерна из-за того, что украинская сторона не смогла в марте-апреле этого года выполнить договорные обязательства вследствие блокады портов войсками РФ.

Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире телеканала Hromadske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Медиа распространили информацию о том, что Египет отказался от украинского зерна, но это неправда", – объяснил Непран сложившуюся ситуацию.

По словам самих зернотрейдеров, а также посла Украины в Египте Николая Нагорного, в действительности все не так, утверждает эксперт.

"Египетская сторона официально заверила посла Украины Нагорного, что не отказывается от сотрудничества с Украиной, что они понимают ситуацию с блокированием портов, и Египет в дальнейшем готов работать с Украиной и закупать зерно", - сказал вице-президент ТППУ.

Решение о расторжении предыдущего контракта Непран назвал цивилизованным.

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"Действительно, контракт был заключен. Однако украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно. Вышло так, что в соглашении не был предусмотрен пункт о существовании форс-мажора. Поэтому было принято цивилизованное решение на законодательном уровне – закрыть тот контракт, который нельзя выполнить, и открыть новый, по которому будет осуществлена ​​закупка", – подытожил вице-президент ТППУ.

Автор: 

Египет (772) зерно (1070) ТПП (11)


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Топ комментарии
+7
єгиптобандерівці
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31.07.2022 21:46
+6
а рашка уже свистела на всех своих говносми... аж подпрыгивала от радости... тварь брехливая !!!
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31.07.2022 21:47
+6
осталось меньше двух лет , и Петр Алексеевич снова получит гетьманскую булаву !
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31.07.2022 21:49
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єгиптобандерівці
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31.07.2022 21:46 Ответить
а рашка уже свистела на всех своих говносми... аж подпрыгивала от радости... тварь брехливая !!!
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31.07.2022 21:47 Ответить
короче всралися? жерти нема шо?
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31.07.2022 21:48 Ответить
доставайте фараона з саркофага нехай нашле на кацапів якесь прокляття.
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31.07.2022 21:57 Ответить
Вони давно прокляті. Скільки народів скільки століть їх проклинало
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31.07.2022 22:03 Ответить
осталось меньше двух лет , и Петр Алексеевич снова получит гетьманскую булаву !
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31.07.2022 21:49 Ответить
Та, ні. Хіба, смоктати в рудого.
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31.07.2022 21:53 Ответить
Не все так просто. Есть мнение что египтяне разорвали старый контракт и хотят заключить новый контракт по бросовым ценам на зерно. ПНХ. Жрите песок.
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31.07.2022 21:53 Ответить
Вадатурський збирався у Туреччину, щоб вирішувати питання з зерном

«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
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31.07.2022 21:56 Ответить
Бабки і війна-вибухова суміш.
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31.07.2022 21:59 Ответить
Перша угоду на вивіз зерна до Єгипту підписана "Нібулоном". Вадатурського вбили, хто буде розпоряджатися його зерном? Догадатися неважко. Ось і вся відповідь на случайну ракету прямо в спальню шановної людини, Героя України.
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31.07.2022 22:26 Ответить
нехай касаби вам два танкера щей привезуть
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31.07.2022 22:22 Ответить
як-то не було передбачено форс-мажорних обставин? в своєму розумі, хто укладав? єрмак на колінці укладав? навіть сраний кредит в банку взяти на довбаний міксер то все завжди було прописано і форс-мажор також. А тут міжнародний контракт і не прописали? в країні де війна 8 років.
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31.07.2022 23:27 Ответить
+5
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01.08.2022 00:25 Ответить
Ще кілька століть назад Єгипет був найбільшим в світі поставщиком зерна, а сьогодні .....!
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23.10.2022 19:30 Ответить
 
 