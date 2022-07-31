Вывоз зерна из украинских портов должен быть обеспечен военным компонентом, - ОК "Південь"

Вывоз зерна из украинских портов должен быть обеспечен военным контингентом и режимом тишины.

Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам, военным, известна эта схема и ситуация. И, я думаю, это (должен быть. - Ред.) достаточный контингент, который должен быть проинформирован об этой военной операции. Потому что она все равно военная. Хотя она и гарантирована на международном уровне и организована на уровне военно-политического руководства страны, но все равно должна быть обеспечена военным компонентом", - сказала Гуменюк.

Представитель оперативного командования отметила необходимость режима тишины во всем, что касается вывоза зерна.

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По ее убеждению, "разумнее всего, что может быть в этой ситуации, - это тот же режим тишины, о котором мы говорим, поскольку мы знаем о коварстве врага, мы понимаем, что нельзя доверять тем, кому нельзя доверять, кто не соблюдает свои договоренности".

Гуменюк отметила, что ВМС ВС Украины готовы к возможным провокациям со стороны врага.

Также, по ее мнению, в случае вероятных провокаций реакция мирового сообщества должна быть адекватной.

"Надеюсь, что реакция мирового сообщества будет абсолютно адекватной. Здесь невозможно прогнозировать в столь широкой перспективе, но международные договоренности, международные гарантии для того и достигаются, чтобы все мировое сообщество, заинтересованное в урегулировании продовольственного кризиса, было в этом задействовано и задействовано эффективно", - сказала представитель ОК "Південь".