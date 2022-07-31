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Новости Война
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Вывоз зерна из украинских портов должен быть обеспечен военным компонентом, - ОК "Південь"

зерно

Вывоз зерна из украинских портов должен быть обеспечен военным контингентом и режимом тишины.

Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам, военным, известна эта схема и ситуация. И, я думаю, это (должен быть. - Ред.) достаточный контингент, который должен быть проинформирован об этой военной операции. Потому что она все равно военная. Хотя она и гарантирована на международном уровне и организована на уровне военно-политического руководства страны, но все равно должна быть обеспечена военным компонентом", - сказала Гуменюк.

Представитель оперативного командования отметила необходимость режима тишины во всем, что касается вывоза зерна.

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По ее убеждению, "разумнее всего, что может быть в этой ситуации, - это тот же режим тишины, о котором мы говорим, поскольку мы знаем о коварстве врага, мы понимаем, что нельзя доверять тем, кому нельзя доверять, кто не соблюдает свои договоренности".

Гуменюк отметила, что ВМС ВС Украины готовы к возможным провокациям со стороны врага.

Также, по ее мнению, в случае вероятных провокаций реакция мирового сообщества должна быть адекватной.

"Надеюсь, что реакция мирового сообщества будет абсолютно адекватной. Здесь невозможно прогнозировать в столь широкой перспективе, но международные договоренности, международные гарантии для того и достигаются, чтобы все мировое сообщество, заинтересованное в урегулировании продовольственного кризиса, было в этом задействовано и задействовано эффективно", - сказала представитель ОК "Південь".

Автор: 

зерно (1070) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+18
Я считаю, что все, кто пытается хоть о чём-то договориться с каZZапами посередине, должны сразу автоматом получать приговор по 111-й статье УК Украины. Для начала 15 лет с конфискацией имущества, а потом сразу и пожизненное.
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31.07.2022 22:54
+16
Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине, который находится в глубочайшем тылу, взрываются "склады селитры и гуманитарки", сообщает https://t.me/glavredinfo/43634 glavredinfo .

Там были взрывы и сейчас зарево. Есть информацию, что взорвали технику и БК, который оккупанты выгружали 3 дня. 31.07.2022, 22:28
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31.07.2022 22:36
+16
Ты , Курвенюк , лучше не заикайся о режиме тиші . Вы , падлы , уже достали . Насоблюдались разных режимов , которые вылились в открытое вторжение .
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31.07.2022 22:39
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От шо вони мелють? Це трускавецька школа персоналу такого навчає, три абзаца тексту абсолютно без смислу?
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31.07.2022 22:26 Ответить
Прес-центр перетупив навіть Гутерріша.
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31.07.2022 22:28 Ответить
Тоесть мы с кацапов сняли санкции, пошли на позорные уступки, а сами теперь будем прорываться с боем?
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31.07.2022 22:29 Ответить
та ще й заради інтересів оон?
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31.07.2022 23:16 Ответить
Тьху на африканців. Вони швидше здохнуть від голоду чим щось зрозуміють.
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31.07.2022 22:32 Ответить
Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине, который находится в глубочайшем тылу, взрываются "склады селитры и гуманитарки", сообщает https://t.me/glavredinfo/43634 glavredinfo .

Там были взрывы и сейчас зарево. Есть информацию, что взорвали технику и БК, который оккупанты выгружали 3 дня. 31.07.2022, 22:28
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31.07.2022 22:36 Ответить
Тут трішки більше викладено фото і відео
https://t.me/s/hueviyherson
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31.07.2022 23:08 Ответить
це вже якийсь клінічний маразм...
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31.07.2022 22:37 Ответить
Чого ж. Заданіє правітєльства. Побільше вивезти зерна нє смотря ні на что. Награди будут потом.
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31.07.2022 22:46 Ответить
Ты , Курвенюк , лучше не заикайся о режиме тиші . Вы , падлы , уже достали . Насоблюдались разных режимов , которые вылились в открытое вторжение .
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31.07.2022 22:39 Ответить
"режим тиші ". петр ляксеич уже объявлял в 2014м . все видят сегодня к чему это привело
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31.07.2022 22:42 Ответить
Мєня нє пугают ні буря ні вєтєр вєзьом ми зєрно под прікритієм дєтям, вєдь так нє биваєт на свєтє чтоб бєз зєрна билі дєті ..
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31.07.2022 22:42 Ответить
Краще би думали про кра1ну, про те, щоб рашинц1 не п1д1йшли до розблокованих порт1в, а то дуже сильно переживають про голод в Африц1.
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31.07.2022 22:43 Ответить
а у нас кожен раз так, то переймалися про мір в цілому мирі і віддали яо, тепер от голод в цілому мирі, а у нас наші громадяни з голоду помирають, в Маріуполі!
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31.07.2022 23:19 Ответить
Вадатурський збирався у Туреччину, щоб вирішувати питання з зерном

«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
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31.07.2022 22:43 Ответить
то все зрозуміло, бо Україна - конкурент номер один по зерну до Параші у всьому світі
а це голова найбільшої української зернової компанії
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01.08.2022 00:07 Ответить
Ооооо! Так боневтік там коксом всіх притрусив…
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31.07.2022 22:50 Ответить
режимом тиші ??? В смысле - полное и всеобьемлющее прекращение огня, с которого Боневтик начал сдачу Украины русне в 2020?
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31.07.2022 22:51 Ответить
"Режим тиші"... Гм... Знайома фраза - спочатку під Слов'янськом і перед Іловайськом, потім під ДАПом і Дебальцевим, далі на лінії зіткнення за умовами мінська-2. І зовсім недавно у ситуації з видачею рашистським катам захисників Маріуполя. Тепер от знову.
Не до добра цей режим, бо віщує черговий обман і поразку українського народу на радість пітьми.
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31.07.2022 22:53 Ответить
Я считаю, что все, кто пытается хоть о чём-то договориться с каZZапами посередине, должны сразу автоматом получать приговор по 111-й статье УК Украины. Для начала 15 лет с конфискацией имущества, а потом сразу и пожизненное.
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31.07.2022 22:54 Ответить
Вот пусть ООН и Турция и обеспечивают этот войсковой компонент
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31.07.2022 22:57 Ответить
Я вам таке напишу. До зерна краще ставлення ніж до полонених азовців. О то вам і ваш зеленський зі своєю шоблою. Гроші завжди перемагають.
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31.07.2022 23:00 Ответить
в повіях більше гонору ніж в тих малоросах!
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31.07.2022 23:23 Ответить
Как то странно за зерно смогли договорится, а за бойцов Азова нет.
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31.07.2022 23:13 Ответить
зерно великі гроші коштує, а Азовці вони ж за дурно, та й взагалі мертві вони їм більше пасують. Можна піаритися, сльозу фальшиву пускати.
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31.07.2022 23:24 Ответить
Точно точно, головне вивезти зерно, а звільнити Україну то таке! Головне напи..ити побільше і втікти.
Б.. як їх ще не стріляють я хз.
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31.07.2022 23:24 Ответить
 
 