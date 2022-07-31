Вывоз зерна из украинских портов должен быть обеспечен военным компонентом, - ОК "Південь"
Вывоз зерна из украинских портов должен быть обеспечен военным контингентом и режимом тишины.
Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам, военным, известна эта схема и ситуация. И, я думаю, это (должен быть. - Ред.) достаточный контингент, который должен быть проинформирован об этой военной операции. Потому что она все равно военная. Хотя она и гарантирована на международном уровне и организована на уровне военно-политического руководства страны, но все равно должна быть обеспечена военным компонентом", - сказала Гуменюк.
Представитель оперативного командования отметила необходимость режима тишины во всем, что касается вывоза зерна.
По ее убеждению, "разумнее всего, что может быть в этой ситуации, - это тот же режим тишины, о котором мы говорим, поскольку мы знаем о коварстве врага, мы понимаем, что нельзя доверять тем, кому нельзя доверять, кто не соблюдает свои договоренности".
Гуменюк отметила, что ВМС ВС Украины готовы к возможным провокациям со стороны врага.
Также, по ее мнению, в случае вероятных провокаций реакция мирового сообщества должна быть адекватной.
"Надеюсь, что реакция мирового сообщества будет абсолютно адекватной. Здесь невозможно прогнозировать в столь широкой перспективе, но международные договоренности, международные гарантии для того и достигаются, чтобы все мировое сообщество, заинтересованное в урегулировании продовольственного кризиса, было в этом задействовано и задействовано эффективно", - сказала представитель ОК "Південь".
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Там были взрывы и сейчас зарево. Есть информацию, что взорвали технику и БК, который оккупанты выгружали 3 дня. 31.07.2022, 22:28
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«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
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а це голова найбільшої української зернової компанії
Не до добра цей режим, бо віщує черговий обман і поразку українського народу на радість пітьми.
Б.. як їх ще не стріляють я хз.