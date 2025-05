РФ заранее подготовила могилы для погибших в Оленовке, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Россияне, по меньшей мере, за неделю до взрыва в Оленовской колонии выкопали на территории могилы для захоронения украинских военнопленных.

Об этом заявил основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс, опубликовав соответствующее видео со спутника в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Оленовской тюрьме", - написал Хиггинс.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ