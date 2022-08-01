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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты атаковали Николаев, в разных районах города прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

вибух,попасна

Россияне снова атаковали Николаев, раздаются взрывы в разных районах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию", - говорится в сообщении.

Мэр просит держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

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Автор: 

Николаев (2155) обстрел (27379) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+16
И что дальше? Город обстреливают не ГРАДами или Ураганами, а ракетами. Так где ПВО-ПРО города? Куда "испарился" 7-й зенитно-ракетный дивизион?
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01.08.2022 06:33
+13
Шукай ППО під асфальтом. Воно точно там.
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01.08.2022 07:55
+12
Сьогодні вечірній гундосик знов буде "дякувати".
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01.08.2022 06:44
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И что дальше? Город обстреливают не ГРАДами или Ураганами, а ракетами. Так где ПВО-ПРО города? Куда "испарился" 7-й зенитно-ракетный дивизион?
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01.08.2022 06:33 Ответить
Єрмак перевів його в інше місце.
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01.08.2022 07:51 Ответить
не пишіть єрунди, це не допомагає ...
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01.08.2022 12:02 Ответить
Шукай ППО під асфальтом. Воно точно там.
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01.08.2022 07:55 Ответить
Боневтік відвів його разом з військами, коли здавав південь, щоб не постраждали його брати, для яких він клепав "Свати" і всю свою творчіть "95 квартала" на їм достіпній мові. А бандьори Вові не по душі, їм їх не жалко. Якщо не так, то де тоді ППО?
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01.08.2022 09:27 Ответить
Коли не відповідаєш, то дрочун відчувши безкарність тільки буде наберати обертів.
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01.08.2022 06:34 Ответить
Сьогодні вечірній гундосик знов буде "дякувати".
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01.08.2022 06:44 Ответить
Воно завжди"дякає"!
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01.08.2022 08:06 Ответить
WHERE.IS.AIR.DEFENSE.FOR.FUCK.SAKE?
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01.08.2022 06:51 Ответить
probably we should address this question to Kim or to Genshtab.
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01.08.2022 08:32 Ответить
Скоро слуги урода виб'ють гроші на асфальт і почнеться велике крадівництво, тільки потерпіть.
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01.08.2022 06:57 Ответить
та воно йде повним ходом в Миклолаївській області в районі Нової Одеси в бік Вознесенська. Я про це пишу місяць і суільки ж йде будівництво. А техніка там ідеальна, все новеньке, самоскиди закордонні, більдозера закордонні, грейдери, екскавактори та інша техніка, закордонні. Для військ забрали ГАЗони, а тут все новеньке і для друзів Боневтіка, які будують дороги. Я так розцінюю ці дії, по іншому не складається логіка. Чи можливо ми вже виграли війну?
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01.08.2022 09:35 Ответить
Це стратегія на убой...
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01.08.2022 06:59 Ответить
Маріуполь-2
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01.08.2022 07:04 Ответить
Відстань Миколаєва від лінії фронту невелика.
Можуть обстрілювати не лише ракетами, навіть гаубиці можуть діставати, і не обов'язково активно-реактивними снарядами. Гради може і не дістають, але інше лайно - Піони, Урагани, переобладнані С-300 і т. д. дістають. Час від часу їх знищують.
Коли відкинуть орків за Дніпро, то Миколаєву полегшає, але вони тоді візьмуться за Херсон.
У ***** та його ординців якась особлива виняткова ненависть до України і українців,
настільки що вони хочуть і намагаються зробити з усіма іншими українськими містами те, що вони зробили з Маріуполем.
Треба вимагати від Заходу ************** озброєння і в якмога більшій кількості та інтенсифікувати підготовку його застосування нашими військовими, адже ми захищаємо не лише себе, а й Захід (***** та його посіпаки час від часу оголошують, що вони воюють з США).
Нам обіцяють ******* системи ППО, було б краще якби їх надали вже на початковому етапі війни, багато життів було б врятовано.
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01.08.2022 07:31 Ответить
все правильно ви пишете, але в Херсоні і так потерпають люди
давайте підемо в Твіттер до Рєзнікова, Остіна, Данілова і там писатимемо про це
щоправда захищаємо ми не захід (захід прекрасно захищений ядерною парасолькою НАТО), а демократію і західні цінності, інакше все потоне у рашистському беззаконні і праві сильного...
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01.08.2022 08:37 Ответить
Погоджуюся з до слів "Треба вимагати від Заходу ************** озброєння і в якмога більшій кількості..."А тут не погоджуюся, бо в нас було все, щоб зробити за три роки найпотужнішу армію, озброєну ракетами. Час показав, що Президент зробив невиправну помилку, коли замість оборони будував дороги. Втрачено час, аж цілих три роки, гроші і можливості. А захід нам нічого не винен, він нам нічого не обіцяв, тим більше що ми не в НАТО. Цей про@об дуже дорого коштує українцям, але це їх вибір, якто кажуть більшість!
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01.08.2022 09:43 Ответить
та ніхто нікому не винен! тільки просити...чому іспанець має кормити українського корупціонера чи суддю? судді отримують по 300тис в країні яка на межі дефолту і війни .а ми будем вимагати.Ви довимагаєтесь що нас пошлють в за корабльом. Просити.І всі ресурси кинути на війну- зарплати суддів прокурорів в наглядових радах...В нафтогазі зарплатня сотні мільйонів а вам дай! Поляки гроші дають.американуі гроші ізброю .українці скидаються а. в держ секторі отрумують мільйонні зарплати....при нищому народу
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01.08.2022 11:41 Ответить
Ще й як дехто винен.
У грудні 1994 р. під тиском США та за повного схвалення тодішнього Євросоюзу нас примусили погодитися на роззброєння, під загрозою торгового ембарго примусили передати ядерну зброю Єльцину, тобто нинішньому Путлерівському Мордору.
А зараз Захід, незважаючи на десятки тисяч вбитих Путлєром українців, внаслідок того, що йому сеча в голову вдарила, і він захотів знищити українців та оголосив споконвічні українські землі частиною мордорського спадку, чомусь торгове ембарго проти Мордору не вводить,
але ж ще кричать "санкції працюють", і скільки часу повинно пройти, щоб це стало помітно. Так що дехто (не усі) має моральний обов'язок нам допомогати, принаймні зброєю і фінансами, якщо заявляють що вони не воюють, тому що ми дорогою ціною зупинили Монстра, який дестабізував давно життя і в їхніх країнах
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01.08.2022 12:43 Ответить
як то модно говорити - а "где Ваши доказательства"? На відео видно, що наші з усміхненими мордами підписують якісь протоколи і жмуть руки кацапам, передають їм ядерну зброю і годують нарід байками, що її немає за що утримувати і по всіх телевізорах, газетах, бо тоді ще інтернетом нарід не користувався, співали гарні пісні і розповідали ще кращі вірші, як нас Кацапія буде захищати і шо Кацапія брати, а НАТО - нах. Тоді всі на каждому куту тут кричали, що без Цапії ми згинемо і головне там немає ніяких зобов'язань і ще головніше, що на нас напали не США, на яких ми тоді лили бруд, а "браток", якому ми самі це все віддали.
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01.08.2022 14:22 Ответить
Мабуть ми живемо в різному оточенні, у своєму я такого не чув,
навпаки люди у яких рідних людей переморили Голодоморами у 1932-1933 і 1946-1947 рр., а інших згодували як гарматне м'ясо німцям під час війни, були пригнічені від нав'язаного урядом Клінтона Україні рішення про передачу ядерної зброї Орді, "чтобы ядерное оружие не расползалось по новым ядерным государствам", цього тоді найбільше тоді боялися держави Заходу.
До речі, Будапештський меморандум вітали тодішні уряди Великобританії, Франції і Німеччини.
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01.08.2022 17:00 Ответить
Щось накрутили, приплели сюди голодомори, якесь "гарматне м'ясо німцям під час війни, були пригнічені від нав'язаного урядом Клінтона Україні рішення про передачу ядерної зброї Орді, "чтобы ядерное оружие не расползалось по новым ядерным государствам", цього тоді найбільше тоді боялися держави Заходу."
Почну з Голодоморів, їх було не два, а три. Про Голодомори я чув не від якихось там людей, а від своїх рідних тьоть і мами. Що стосується гарматного м'яса, то це були українці в руках кацапів, коли тільки при обороні Києва вони відправили більше 200 тисяч пацанів від 15 років із кусками цеглини в руках. А чмо жукова сказав, що чим більше ми їх втопимо в Дніпрі, тим менше прийдеться садити. Ніхто не мав примусити віддати якусь зброю, чи територію, США завжди вітали рішення, які ми приймали. А рішення передати зброю приймали ми, то за газ, то просто так за дружбу. Тоді політика така була у нас, а американців настробичували проти нас кацапи, запевняли, що краще зброя має бути в одних руках- у них, бо в нас тут нестабільність і "бандери". Обманули і нас і американців, напали на нас і погрожують нашою зброєю всьому світу!
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01.08.2022 17:41 Ответить
І що я накрутив?
Ви приплели мені якусь радість, від того що нас роззброювали, та якогось Брата Кацапа, що нас буде захищати, бо начебто ви саме тоді таку реакцію бачили навколо (і якщо відверто, я думаю це нахабна брехня).
Я вказав, що у моєму оточенні я такої реакції не бачив, і пояснив причини, чому, вказавши на Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 рр. та те як кацапи знищували українців, кидаючи їх беззбройних на німців, це теж був геноцид, мовляв війна все спише, що ці трагедії торкнулися як моєї сім'ї, так і інших близьких і знайомих. Очевидно, що ті люди, які мене оточували, назавжди засвоїли гіркий історичний досвід.
Московити вічні злочинці, тому не можна було під тиском США віддавати без гарантій ядерну зброю цим кретинам, від чого нам було радіти.
Щодо трьох голодоморів. Підозрюю я історію знаю краще ніж ви, але тут згадка про третій голодомор за радянських часів в Україні, мала б значення лише тоді, якби ви пам'ятали, хто у вашій родині загинув у 1921-1923 рр. від голоду, і що ті трагедії якось вплинули на ваше тверезе сприйняття Московії і України, щоб не вудьгаризувати відносини між ними до карикатури.
Та схоже ви не знаєте, що таке інституційна пам'ять, в т. ч. і сімейна, яка впливає на наш світогляд. У вас якесь глузливе принизливе ставлення до України і українців
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01.08.2022 18:59 Ответить
Бідний Миколаїв. Скільки ця нечисть буде нищити місто ?! Вчепилися - і все.
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01.08.2022 07:38 Ответить
Думаю будуть зміни, бо стратєгі повернули Марченка. Кім може знову срати відосіками...
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01.08.2022 09:10 Ответить
Ze казав у відосіку ...щось миколаївцям ...день-два потому...
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01.08.2022 11:03 Ответить
Якщо в найближчі дні не буде прийнято якихось екстрених мір, то Миколаїв очікує така ж сумна участь як і Маріуполь.
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01.08.2022 11:07 Ответить
Не може бути, там же вже другий тиждень йде контрнаступ.
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01.08.2022 11:52 Ответить
Бедный Николаев! За год-полтора полномаштабной войны русские его просто с землей сравняют, превратят в руины вообще все и с этим к сожалению ничего нельзя поделать, месторассположение у "корабельников" просто ужастное.........
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01.08.2022 12:05 Ответить
 
 