Армия РФ ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

Оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются. Войска РФ также пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06.00 1 августа.

Так, начались сто пятьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных с нашим государством районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Совершил артиллерийский обстрел возле Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщевая, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

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На Славянском направлении враг производил огненное поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку от Кодемы.

Пытался провести разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершина и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Чаривное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Нанес авиационные удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаки, Малые Щербаки и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел. Идет перегруппировка вражеских войск в Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.

Отмечается усиление противником группировки войск на Криворожском направлении.

Фиксируется активное вовлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".