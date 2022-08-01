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Новости Агрессия России против Украины Война
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Армия РФ ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

рф

Оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются. Войска РФ также пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06.00 1 августа.

Так, начались сто пятьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных с нашим государством районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Совершил артиллерийский обстрел возле Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщевая, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

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На Славянском направлении враг производил огненное поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков недалеко от Северского, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку от Кодемы.

Пытался провести разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершина и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Новоселка, Новополь, Малиновка, Чаривное, Гуляйпольское, Орехов и Каменское. Нанес авиационные удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаки, Малые Щербаки и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел. Идет перегруппировка вражеских войск в Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Миролюбовки, Нововознесенского, Высокополья, Николаева и еще более 25 населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.

Отмечается усиление противником группировки войск на Криворожском направлении.

Фиксируется активное вовлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

армия РФ (19387) Генштаб ВС (6339) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+6
Це вже стає схожим на "День сурка".
Нібито кацапи перекинули значну частину сил з донбасу на херсонський напрямок - тисяч 10-15 орків.
То може нам десь на Сході, під тим же Бахмутом провести контрнаступальну операцію? Чи під Авдіївкою? Чи під Ізюмом?
Чи в противника на Донбасі все ще перевага "у 10-15 разів"?
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01.08.2022 08:56
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:12
+4
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, ..." Джерело:

Із зведення Генштабу ЗСУ слідує, що з Високопілля й із Нововознесенського рашистів витіснили і у цих населених пунктах зараз позиції українських військ.
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01.08.2022 08:01
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На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, ..." Джерело:

Із зведення Генштабу ЗСУ слідує, що з Високопілля й із Нововознесенського рашистів витіснили і у цих населених пунктах зараз позиції українських військ.
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01.08.2022 08:01 Ответить
ну, може, район великий. десь витіснили, а десь обстрілюють.
хоча я теж проти окозамилювання і перебування "на пазітівє", який так любить зекоманда
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01.08.2022 08:16 Ответить
Вершина давно під окупацією. Як в її напрямку ворог міг вести штурм?
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01.08.2022 08:21 Ответить
Це вже стає схожим на "День сурка".
Нібито кацапи перекинули значну частину сил з донбасу на херсонський напрямок - тисяч 10-15 орків.
То може нам десь на Сході, під тим же Бахмутом провести контрнаступальну операцію? Чи під Авдіївкою? Чи під Ізюмом?
Чи в противника на Донбасі все ще перевага "у 10-15 разів"?
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01.08.2022 08:56 Ответить
Неначасі зеленим зерно потрібно продати
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01.08.2022 09:02 Ответить
Безумовно, Залужний з нетерпінням чекає на твої поради. Варто виїжджати на бойові позиції.
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01.08.2022 11:43 Ответить
А заслужний це той хто прої***ав південний напрямок?
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01.08.2022 11:50 Ответить
25 лютого орки вийшли на край мого села, у 8 км від Києва. Тут і були бойові позиції. Я тоді ще не знав про військовий геній Залужного, то сам із сусідами по селищу був і ГШ, і ЗСУ.
Якось розібрались і без них, і без таких вумників, як ти...
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01.08.2022 11:55 Ответить
Зради нема. Але э ************* та ідиотський піар влади. Не закінчились у Рашки резерви. Є у кацапів і гарматне м'ясо є і бронетехніка, (хоч і стара, але її багато), та припаси. У серпні русня сформує нові батальйони на знову попруть. Война є і буде дуже тяжкою. Спілкувався з хлопцями, які прийшли на ротацію. Нам дуже тяжко. Погане те, що коли народ надивиться балаболів типа Арестовичей та Жданових і вважає, що все йде добре та люди починають вести себе так начебто війни не має. Сидять по кабакам та розважаються, чекаючи разрекламованного контрнаступу, якого наближчим часом не буде. Самим би з початку встояти.

Це велика помилка, ціна такої брехні буде велика. До речі, хлопців з передової це також оборює.
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01.08.2022 14:00 Ответить
Буду песимістом і врахую і те що згнило. В орків на початок війни було 27000 бтрів, 13000 танків, 2500 градів, приблизно 200 ураган/смерч, приблизно 3500-4000 САУ і стільки ж буксировок, більше 16 Сонцепіків, 20 Торнадо-Г і більше тисячі блохольотів різних типів (літаки і вертольоти). А ось що з цього на ходу - питання.
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01.08.2022 23:22 Ответить
Ого... Навiть , якщо там половина згнила, всеодно багато....Плюс , як не як ПВО мають й лiтаки. 20 Чи 30 хаймерсiв погоди не зроблять...... Треба й лiтаки й ПВО й багато хаймерсiв з ракетами на 300 км. Тодi вони ракету , а ми по iх територii. Так швидше кацапам дiйде, коли пару ночей в пiдвалах посплять, що таке вiйна , нiж сподiватись, як Зеля ,на те, що "то теж люди"...
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02.08.2022 04:04 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2022 10:12 Ответить
"Армия паРаши выдохлась, а у ВСУ есть HIMARS-ы",
"ВСУ сдерживает наступление",
"Армия паРаши имеет частичный успех",
"армия паРаши наступает"...
- это пздц,
брехуны и балаболы, говорили бы просто - "армия паРаши захватывает новые территории из-за численного преимущества". Химарсы-******** - до пзды это всё, ребята - всё уже давно договорено, обговорено, и Зельц тут - НИКТО, и срал он на свих 73%.
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01.08.2022 10:29 Ответить
Як би були ракети середньої дальності, то вже би питання було би знято з кримським мостом. І човнами що обстрілюють всю Україну ((
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01.08.2022 11:22 Ответить
Кримський міст давно вже не відіграє важливої ролі, Росія вже має сухопутний коридор.
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01.08.2022 11:49 Ответить
Є гарпуни! Але ми ними не стріляємо, бо боїмося спровокувати. путіна! Це слова зеленського!
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01.08.2022 22:05 Ответить
 
 