РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10943 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
16 184 69

Великобритания в ближайшее время передаст Украине несколько военных кораблей из своего флота, - посол Пристайко

вадим,пристайко

Великобритания в скором времени предоставит Украине несколько военных кораблей. ВСУ уже проходят соответствующие учения.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Пристайко, он посетил военный морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине.

"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они руководят оружием. Таких кораблей будет несколько", - отметил дипломат.

Пристайко напомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.

"Наши приоритеты сместились. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества", - отметил посол.

Смотрите: Тяжелораненому воину Александру Клименко нужна помощь в сборе средств на лечение. ФОТО

По его словам, эти корабли переделают, обновят и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.

"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", - подытожил посол.

Великобритания (4984) корабль (2042) оружие (10224) помощь (7822) Пристайко Вадим (500)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
01.08.2022 08:42
+20
Корабли нужны будут, когда будет спецоперация Украины в Крыму и первая Армия будет двигаться, через перешеек, по морю будут заходить корабли с фланга на Севастополь. И нужны и десантные корабли тоже. Вертолеты и самолеты нужны, чтобы когда ПВО в Крыму будет уничтожено, то можно будет десант скидывать. Быстрая атака будет со всех направлений и Крым будет освобожден от России! И русских нужно всех выгнать, что туда заселили. Они все заезжие! Каждый русский там колонизатор. Нахер всех пинком в воду и пусть плывут на Россию, бо моста не будет Крымского уже.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:04
+18
Нахиба нам корабли? У нас были корабли в том числе те которые нам США дали. Все они ниразу не вступили в бой а были потоплены или захвачены рашистами. Нам больше нужны дальнобойные ракеты
показать весь комментарий
01.08.2022 08:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
показать весь комментарий
01.08.2022 08:42 Ответить
Нахиба нам корабли? У нас были корабли в том числе те которые нам США дали. Все они ниразу не вступили в бой а были потоплены или захвачены рашистами. Нам больше нужны дальнобойные ракеты
показать весь комментарий
01.08.2022 08:47 Ответить
Більшість заховані на Дунаї
показать весь комментарий
01.08.2022 08:58 Ответить
менше слухай рос пропаганду.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:00 Ответить
Мабуть, тепер мова йде про тральщики.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:17 Ответить
Так і є, наші військові моряки жодного пострілу по москалях не зробили, лише здають себе і техніку у полон...
показать весь комментарий
01.08.2022 09:19 Ответить
надо то комуто утилилизоровать старые кораблики ,, не на коралы же пустить
показать весь комментарий
01.08.2022 09:35 Ответить
Информация к размышлению: НИ ОДНОГО корабля американцы нам не передавали. А насчет "нахиба" отчасти соглашусь, в Черном море сейчас им не место.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:28 Ответить
США передало нам патрульні катери.
А в Черне море зараз нікого Турція не впустить.
Це як підводні човни що просив Стефанчук. Мабуть, збирати устриці та жерти.
показать весь комментарий
01.08.2022 13:38 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
01.08.2022 14:43 Ответить
Кораблі насправді потрібні багато і різних ,але думаю що зараз їх і не будуть гнати в чорне море.Потрібно і мінних тральщиків і катерір насамперед швидких ракетних щоб наносити удари і зникати.Рік чи два тому Великобританія виводила з експлуатації шість морських голікоптерів Пума якщо не помилився.То ось такі голікоптери би було в нагоді саме зараз.Тому що вони полюють на субмарини і мають протикорабельні ракети.Не знаю продали їх Британія чи ні але це було б непогано мати такі.Треба просити хоча б 4-6 літаків з протикорабельними ракетами також це дасть змогу наносити удари і тримати флот РФ подалі від нас а то і в загалі в бухтах.
показать весь комментарий
01.08.2022 14:51 Ответить
І куди Україна ті кораблі подіне? Хіба Турція пропустить їх через протоки?
показать весь комментарий
01.08.2022 08:47 Ответить
про зерно , Дунай, думай пан.........там не только выход .... Draft..ок войдёт
показать весь комментарий
01.08.2022 09:21 Ответить
Из Роттердама есть путь в Черное море по Дунаю. Не очень большой корабль пройдет.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:36 Ответить
Їх можна буде поставити в каналах між островами у Кончі-Заспі...
показать весь комментарий
01.08.2022 08:47 Ответить
придуркувате, ти сватів передевився чи смішних гоміків?
показать весь комментарий
01.08.2022 10:54 Ответить
То, мабуть, сарказм.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:24 Ответить
Поки що працюй над підвищенням свого IQ.
Потім коменти будеш писати...
показать весь комментарий
01.08.2022 12:36 Ответить
Речь идёт о тральщиках. За них с Турцией договорятся.
показать весь комментарий
01.08.2022 08:49 Ответить
Хай живе Британія!!!
показать весь комментарий
01.08.2022 08:54 Ответить
Корабли нужны будут, когда будет спецоперация Украины в Крыму и первая Армия будет двигаться, через перешеек, по морю будут заходить корабли с фланга на Севастополь. И нужны и десантные корабли тоже. Вертолеты и самолеты нужны, чтобы когда ПВО в Крыму будет уничтожено, то можно будет десант скидывать. Быстрая атака будет со всех направлений и Крым будет освобожден от России! И русских нужно всех выгнать, что туда заселили. Они все заезжие! Каждый русский там колонизатор. Нахер всех пинком в воду и пусть плывут на Россию, бо моста не будет Крымского уже.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:04 Ответить
Цікаво, а хто розмінує Перекоп, Чонгар, мости для проходу "первой Армии"?
показать весь комментарий
01.08.2022 09:21 Ответить
пан скотскій,для цого є спеціальна техніка для розмінування
показать весь комментарий
01.08.2022 09:59 Ответить
Это пока что влажные мечты .Какое освобождение если даже за месяц уже как потужного наступления на юге не то что Херсон но и сраную Новую Каховку освободить не можем
показать весь комментарий
01.08.2022 09:21 Ответить
Вообще-то Херсон проще будет занять, чем Новую Каховку, потому что он на одной стороне Днепра вместе с ВСУ. Если бы россияне не начали перекидывать с других фронтов подкрепления, так бы оно и вышло к концу лета. Вот только перекидывание с других фронтов означает их ослабление на этих фронтах и как минимум, остановку продвижения на Востоке, как максимум - открытие окна возможностей, для изменения вектора контратаки с юга на восток.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:47 Ответить
Ну це то і так зрозуміло наші війська все бачать і будуть бити де слабко.Але перекинути більше військових і техніки це означає і збільшення кількості постачання а мости ту ту а на паромах стільки не завозити.Тому зрозуміло що ті війська будуть без їжі палива та боеприпасів що означає що їм амба.
показать весь комментарий
01.08.2022 14:54 Ответить
да ты ,похоже, не краснобокий, а красножопый рашистский паренёк
показать весь комментарий
01.08.2022 10:01 Ответить
Арєстовіч по щелчку пальців асвабаждає
показать весь комментарий
01.08.2022 10:35 Ответить
Тобто, всілякі балтийські і північні флоти рф будуть спокійно спостерігати, як ці британські подарунки будуть заходити із Середземного моря у Чорне?
Цікавий план...
показать весь комментарий
01.08.2022 09:21 Ответить
Це ж мінні тральщики, а не авіаносці. Їх можна і по суші перевезти до Одеси.
показать весь комментарий
01.08.2022 10:24 Ответить
Можна. Порізати на куски та фурами перевезти. А тут зварити до купи.
показать весь комментарий
01.08.2022 13:42 Ответить
Вони зайдуть із Балтікі внутрішніми водними шляхами (канал Дунай-Рейн)
показать весь комментарий
01.08.2022 14:44 Ответить
В стратегії граєте на компі?
показать весь комментарий
01.08.2022 09:29 Ответить
А ти в курсі, буряте, що "колонізатори" і "заїжджі" визначаються перш за все мовою окупанта.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:31 Ответить
БританоБандерівцям повага
показать весь комментарий
01.08.2022 09:05 Ответить
Це той ******** який до війни не хотів провокувати расєю західною зброєю для ЗСУ...
показать весь комментарий
01.08.2022 09:16 Ответить
Нахрена нам эти корабли,чтобы самим же их и потопить как Сагайдачного
показать весь комментарий
01.08.2022 09:18 Ответить
краще б тебе потопили, а не кораблі, так Підсмажений?
показать весь комментарий
01.08.2022 10:56 Ответить
У нас тепер флот буде базуватися в Великій Британії)))))?
показать весь комментарий
01.08.2022 09:31 Ответить
А що. Це ідея. Нехай Англія виділить нам землю під військово-морську базу.
показать весь комментарий
01.08.2022 13:44 Ответить
Блін, 100500 тупих коментів. Це тральщики, нам треба розмінувати Чорне море. Зійти можуть з Дуная, правильно вище написали.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:31 Ответить
так они говорят что это только начало дальше будет еще...причем тут трахальщики
показать весь комментарий
01.08.2022 09:39 Ответить
Корабли сейчас это беспомощные лоханки

Ракеты решают

Доказано крейсером "мАсква"
показать весь комментарий
01.08.2022 10:52 Ответить
Задача хмыря мавзолейного закрыть Украине доступ к Черному морю...любой ценой...но бурятов уже не хватает...
Вчера кто то вбросил видос в Ютьюб...где 55-60 летние новобранцы рабZeи одетые в лохмотья собираюцца ехать защищать дамбас...
Жалкое зрелище...☠️
показать весь комментарий
01.08.2022 10:07 Ответить
чекаєм на "баєвих бабушек із атряда пуціна"
показать весь комментарий
01.08.2022 10:34 Ответить
Кана́л Рейн - Майн - Дуна́й (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Rhein-Main-Donau-Kanal (RMD)), другие названия - Канал Майн - Дуна́й, Европе́йский канал - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB судоходный канал в Германии, в федеральной земле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Бавария . Соединяет реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD Майн , приток https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD Рейна , и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунай . Обеспечивает транспортное речное сообщение между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Атлантическим океаном , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Северным морем и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрным морем .

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg
Карта канала

Начинается от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Бамберг , протекает через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Нюрнберг и соединяется с Дунаем у города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC Кельхайм .

Длина составляет 171 километр. Ширина канала 55 метров, глубина 4 метра. Некоторые участки канала выполнены в виде бетонных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA акведуков .

Канал оборудован шестнадцатью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7 шлюзами . Одиннадцать из них располагается в рейнском бассейне, и осуществляют подъём с уровня 230,9 метров до уровня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB водораздела 406 метров. Пять шлюзов расположены в бассейне Дуная, и осуществляют перепад с водораздела до 336,2 метров.

Тральщики - переважно малотонажні кораблі, що працюють здебільшого у прибережній зоні Тому мають невелику осадку Так що цілком можуть пройти через шлюзову систему каналу і ввійти в Дунай А з нього - під Одесу Куди їм і треба!
показать весь комментарий
01.08.2022 10:15 Ответить
Британский флот считается лучшим в мире...Уинстон Черчилль мочил в сортире немецкие подлодки и прочие корабли очень нехило...а их у Гитлера было немеряно...советские болваны на морях и океянах в той битве не участвовали...
показать весь комментарий
01.08.2022 10:23 Ответить
Британские танки "Матильда" Уинстона Черчилля помогли сралину одержать паБеду над братом Молотова... Риббентропом...
показать весь комментарий
01.08.2022 10:31 Ответить
нехай тільки на ті тральщики ПКР-установки Гарпун прикрутять, і подбають про ППО, шоб не втопили їх через день
показать весь комментарий
01.08.2022 10:31 Ответить
Ти знаєш - у 1939-му (коли в Червоній Армії зрозуміли, що танкові гармати 76-мм не беруть фінські доти) на шасі танку КВ почали ставить гаубицю калібру 152 мм Вийшов не "танк", а "одоробло" - короткий ствол не давав точності, та ще й при пострілі корпус так підкидало, що ні про яку прицільність і мови не було Ти хочеш тральщик утопить при залпі "Гарпуна"?
показать весь комментарий
01.08.2022 15:34 Ответить
"Гарпун" - то ракетна система, тобто значної віддачі не буде.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:56 Ответить
і куди ті кораблі?на поля Херсонщини орати?
показать весь комментарий
01.08.2022 10:33 Ответить
може якшо плавать по під берегом з того боку, за Зміїним, під прикриттям ПКР розміновувать води - то й не потоплять. але ж можуть і авіацієй налетіть. треба ППО
показать весь комментарий
01.08.2022 10:42 Ответить
не звизди, а кричи "Зрада!" дятел .
показать весь комментарий
01.08.2022 10:59 Ответить
"Великобритания передала и передаст..."
"США передала и передаст..."
"Германия передала и передаст..."
сам ты передаст!
____
"Армия паРаши выдохлась, а у ВСУ есть HIMARS-ы",
"ВСУ сдерживает наступление по всем направлениям",
"Армия паРаши имеет частичный успех по всем направлениям",
"армия паРаши наступает по всем направлениям и начали ровнять с землей Николаев (накуй он кому из Zевласти всрался, зачем там ПВО?)"...
- ЭТО ПЗДЦ!
брехуны и балаболы, говорили бы просто:
- "армия паРаши захватывает новые территории по всем направлениям из-за численного преимущества".
Химарсы-******** - до пзды это всё, ребята - всё уже давно договорено, обговорено, и Зельц тут - НИКТО, и срал он на свих 73%. Веселье продолжается...
показать весь комментарий
01.08.2022 10:36 Ответить
Зельц конечно срал, но Химарсьі далеко не докиздьі..
показать весь комментарий
01.08.2022 11:31 Ответить
Противоминные корабли-это разминировать акваторию как Чонгар разминировали-чтобы парашкинские корабли свободно могли зайти в наши воды и высадить десант?
показать весь комментарий
01.08.2022 11:27 Ответить
Їх поставлять поряд з "Сагайдачним"?
показать весь комментарий
01.08.2022 11:30 Ответить
Невже Зрада? Так і напиши, дистриб'ютор оповитих до стану змій.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:40 Ответить
І пройдуть вони в Україну через польсько-українське узбережжя польсько-українського моря.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:57 Ответить
Я там для таких як ти здоровенний витяг виклав! З картою
показать весь комментарий
01.08.2022 15:35 Ответить
Из Германии попасть в Чёрное море можно через Дунай без проблем...флотоводцы блин...
показать весь комментарий
01.08.2022 12:08 Ответить
До парочки тих лоханок ,добавили б ще трохи моря де би ці корита могли ходити.Боже -бережи Елтона Джонюка.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:26 Ответить
Это сейчас будут ходячие или плавающие мишени для русни.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:36 Ответить
Корабли будут выполнять мирные функции в рамках зерносоглашений.
показать весь комментарий
01.08.2022 15:16 Ответить
Як кажуть у Британии... Глиссеры на воду...будем брать Штирлица путлера...
показать весь комментарий
01.08.2022 12:48 Ответить
Я вибачаюся, коком на тральщик треба Безуглу.
показать весь комментарий
01.08.2022 15:15 Ответить
Вона макарони перед приготуванням промивать не вміє!
показать весь комментарий
01.08.2022 15:37 Ответить
 
 