Великобритания в ближайшее время передаст Украине несколько военных кораблей из своего флота, - посол Пристайко
Великобритания в скором времени предоставит Украине несколько военных кораблей. ВСУ уже проходят соответствующие учения.
Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Пристайко, он посетил военный морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине.
"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они руководят оружием. Таких кораблей будет несколько", - отметил дипломат.
Пристайко напомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.
"Наши приоритеты сместились. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества", - отметил посол.
По его словам, эти корабли переделают, обновят и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.
"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", - подытожил посол.
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А в Черне море зараз нікого Турція не впустить.
Це як підводні човни що просив Стефанчук. Мабуть, збирати устриці та жерти.
Потім коменти будеш писати...
Цікавий план...
Ракеты решают
Доказано крейсером "мАсква"
Вчера кто то вбросил видос в Ютьюб...где 55-60 летние новобранцы рабZeи одетые в лохмотья собираюцца ехать защищать дамбас...
Жалкое зрелище...☠️
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Main-Donau-Kanal-Karte.jpg
Карта канала
Начинается от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Бамберг , протекает через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Нюрнберг и соединяется с Дунаем у города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC Кельхайм .
Длина составляет 171 километр. Ширина канала 55 метров, глубина 4 метра. Некоторые участки канала выполнены в виде бетонных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA акведуков .
Канал оборудован шестнадцатью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7 шлюзами . Одиннадцать из них располагается в рейнском бассейне, и осуществляют подъём с уровня 230,9 метров до уровня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB водораздела 406 метров. Пять шлюзов расположены в бассейне Дуная, и осуществляют перепад с водораздела до 336,2 метров.
Тральщики - переважно малотонажні кораблі, що працюють здебільшого у прибережній зоні Тому мають невелику осадку Так що цілком можуть пройти через шлюзову систему каналу і ввійти в Дунай А з нього - під Одесу Куди їм і треба!
"США передала и передаст..."
"Германия передала и передаст..."
сам ты передаст!
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"Армия паРаши выдохлась, а у ВСУ есть HIMARS-ы",
"ВСУ сдерживает наступление по всем направлениям",
"Армия паРаши имеет частичный успех по всем направлениям",
"армия паРаши наступает по всем направлениям и начали ровнять с землей Николаев (накуй он кому из Zевласти всрался, зачем там ПВО?)"...
- ЭТО ПЗДЦ!
брехуны и балаболы, говорили бы просто:
- "армия паРаши захватывает новые территории по всем направлениям из-за численного преимущества".
Химарсы-******** - до пзды это всё, ребята - всё уже давно договорено, обговорено, и Зельц тут - НИКТО, и срал он на свих 73%. Веселье продолжается...