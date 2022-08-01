Великобритания в ближайшее время передаст Украине несколько военных кораблей из своего флота, - посол Пристайко

Великобритания в скором времени предоставит Украине несколько военных кораблей. ВСУ уже проходят соответствующие учения.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Пристайко, он посетил военный морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине.

"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они руководят оружием. Таких кораблей будет несколько", - отметил дипломат.

Пристайко напомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.

"Наши приоритеты сместились. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества", - отметил посол.

Смотрите: Тяжелораненому воину Александру Клименко нужна помощь в сборе средств на лечение. ФОТО

По его словам, эти корабли переделают, обновят и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.

"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", - подытожил посол.