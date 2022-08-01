Общие боевые потери РФ с начала войны – около 41 030 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 768 танков и 4 011 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 августа потери личного состава противника составляют около 41 030 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41030 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1768 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4011 (+7) ед,

артиллерийских систем - 932 (+16) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,

специальная техника – 82 (+2).

Читайте также: Армия РФ ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

"Самые большие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.