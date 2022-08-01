Общие боевые потери РФ с начала войны – около 41 030 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 768 танков и 4 011 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 августа потери личного состава противника составляют около 41 030 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 41030 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1768 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 4011 (+7) ед,
артиллерийских систем - 932 (+16) ед,
РСЗО - 259 (+0) ед,
средства ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов - 223 (+0) ед,
вертолетов - 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
крылатые ракеты – 174 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
специальная техника – 82 (+2).
"Самые большие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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16 артустановок -круто
по реактивній треба попрацювать
розворушить агентуру щоб кординати получить
і не забуваєм про склади і мости з переправами
Все буде Україна!!
Слава ЗСУ!!!
в аерозвідку дрони коригувальники-да
слава ЗСУ!!!