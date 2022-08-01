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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 41 030 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 768 танков и 4 011 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 августа потери личного состава противника составляют около 41 030 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41030 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1768 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4011 (+7) ед,

артиллерийских систем - 932 (+16) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,

специальная техника – 82 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 41 030 человек, 223 самолета, 190 вертолетов, 1 768 танков и 4 011 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19387) Генштаб ВС (6339) ликвидация (3604) уничтожение (7030) техника (1738) потери (4398)


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Кацапам пішло на п"ятий десяток тищ.
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01.08.2022 09:32 Ответить
Потери в артиллерии растут. Не знаю что это означает, но чувствую что что-то хорошее
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01.08.2022 09:39 Ответить
Менше *********** у росіян через удари по логістиці + здобуття досвіду наших артилеристів на західних системах -> менше артсистем у росіян.
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01.08.2022 10:04 Ответить
ну нарешті мої молитви дійшли до вух Залужного
16 артустановок -круто
по реактивній треба попрацювать
розворушить агентуру щоб кординати получить
і не забуваєм про склади і мости з переправами
Все буде Україна!!
Слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 09:40 Ответить
16 гаубиц! Что же так изменилось по арте, что её стали уничтожать в разы больше? Понятно, противобатарейные радары, но неужели настолько эффективно? А ведь это - их главный козырь.
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01.08.2022 09:40 Ответить
Радары. Ну и думаю, что могут втихаря дроны-камикадзе очень эффективно начать работать
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01.08.2022 09:51 Ответить
я не вірюв протибатарейні радари
в аерозвідку дрони коригувальники-да
слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 09:54 Ответить
сьогодні гарно арта вродила
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01.08.2022 10:28 Ответить
Похоже состав был не с экскаваторами....
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01.08.2022 12:06 Ответить
 
 