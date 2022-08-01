Журналисты обвинили Офис президента в давлении на издание, писавшее о выдаче лицензии 1xBet: у Зеленского ответили

Руководитель волонтерского медиапроекта InformNapalm Михаил Макарук обвинил Офис президента Украины в давлении на средства массовой информации и требовании удалить критические материалы о выдаче во время войны лицензии российскому букмекеру 1xBet.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

Так, в эфире телеканала "Эспрессо" Макарук заявил, что генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Украины Ирина Победоносцева звонила по телефону ряду интернет-изданий, перепечатавших расследование InformNapalm о содействии советника замглавы ОП Бориса Баума выдаче лицензии на букмекерскую деятельность в Украине российской компании 1xBet с требованием удалить эти материалы.

"Мы получили от ряда интернет-изданий сведения о том, что из Офиса президента одно должностное лицо звонило с просьбой немедленно заблокировать материалы с перепечаткой статьи InformNapalm по 1xBet. Таких действий не было никогда с начала существования команды InformNapalm. Имя этого человека – Ирина Победоносцева, она так представлялась официально нашим друзьям", - заявил Михаил Макарук.

Сама Ирина Победоносцева в комментарии Delo.ua ответила, что она никому не звонила по данному вопросу и полностью отвергла обвинения.

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"Это абсолютная неправда, я никому не звонила. Не знаю, почему господин Макарук, мы с ним когда-то общались много, сделал такое заявление. Она совершенно не соответствует действительности. Если он может привести какое-то доказательство того, что я кому-то звонила или кто-то может это подтвердить – пожалуйста, но это невозможно, потому что этого не было", - заявила Победоносцева.

Отметим, что после выхода расследования InformNapalm о лоббировании выдачи Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей двух лицензий на работу в Украине оператору 1xBet, принадлежащему гражданам РФ, многие украинские издания перепечатали эту информацию, а затем спустя некоторое время удалили данные материалы со своих сайтов.

Напомним, более 26 тысяч украинцев подписали петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить деятельность российского букмекера 1xBet в Украине, которому в марте и апреле 2022 года в разгар войны РФ против Украины КРАИЛ выдала лицензии. Однако правоохранительные органы продолжают бездействовать по поводу аннулирования лицензий 1xBet и блокирования его работы в Украине.