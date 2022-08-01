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Новости Война
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Система безопасности холодной войны развалилась. У Путина реноме человека, потерявшего связь с реальностью, - нардеп "Голоса" Рахманин

путин,путін

После 24 февраля широкомасштабное вторжение России в Украину разрушило постоянную архитектуру мировой безопасности с ее системами сдерживаний и противовесов. К сожалению, новая пока не была возведена, а она крайне нужна.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Даже в холодную войну, несмотря на всю ненависть, которую испытывали друг к другу Западный мир и Советский союз, была определенная система противовесов и сдерживаний, были шаги, на которые никто не пойдет точно. Сейчас этой системы не существует. Система безопасности Холодной войны развалилась, а новая создана не была. Сейчас страны, имеющие ядерное оружие, не имеют сдерживателей, и это понимают другие страны, имеющие ядерное оружие. Мир имеет дело с непредсказуемыми диктаторами - Россией и Северной Кореей", - отметил парламентарий.

По словам Рахманина, мир не хочет погружаться в ядерную войну, а у Путина теперь реноме человека, который потерял связь с реальностью.

"Представление о России и о Путине существенно изменилось после 24 февраля. Даже большое количество "путинферштейнеров" (а это не только чиновники, но и целые государства) существенно изменили мнение, когда мир увидел зверскую рожу РФ и все, что происходит в Украине", - подчеркнул нардеп "Голоса".

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Автор: 

путин владимир (31328) россия (95687) ядерное оружие (1337) Рахманин Сергей (120)


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"Hосії "
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01.08.2022 10:40 Ответить
повісить його на електричном стільці
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01.08.2022 10:49 Ответить
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01.08.2022 10:53 Ответить
от я і питаю...як ці бюрократи з Німеччини та Франції та ін..хотіли захищатись від московської орди? Поки вони б дупу чесали..то точно орда б вже в Берлін зайшла..не дарма вони викрикали --можєм павтаріть..на Бєрлін..
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01.08.2022 10:57 Ответить
та вони глибже своєї кишені не заглядають више сраки очі не піднімають, чим там думати?
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01.08.2022 11:03 Ответить
Та там не в одному Путіні справа! Кремль в черговий раз захотів "маленькой пабеданосной вайнушкай" замаскувать свої "просери" у економіці та політиці всередині держави А "бидлу" заткнуть рот черговою "пабедай!"
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01.08.2022 11:02 Ответить
Яка безпека, коли в Європі пропутинський блок -Німеччина,
Франція, Італія, Угорщина тільки соботують.
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01.08.2022 11:28 Ответить
У крысы Мавзолейной в башке тупой кроме 9 мая 1945 года ничего нет...
Шариков живет в 20 веке...и останецца в нем пока не сдохнет...
Карма такая у Шизофреникса...
Карочи Труплер капут...подлоДка Курск заждалась...
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01.08.2022 12:12 Ответить
 
 