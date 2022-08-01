Система безопасности холодной войны развалилась. У Путина реноме человека, потерявшего связь с реальностью, - нардеп "Голоса" Рахманин

После 24 февраля широкомасштабное вторжение России в Украину разрушило постоянную архитектуру мировой безопасности с ее системами сдерживаний и противовесов. К сожалению, новая пока не была возведена, а она крайне нужна.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Даже в холодную войну, несмотря на всю ненависть, которую испытывали друг к другу Западный мир и Советский союз, была определенная система противовесов и сдерживаний, были шаги, на которые никто не пойдет точно. Сейчас этой системы не существует. Система безопасности Холодной войны развалилась, а новая создана не была. Сейчас страны, имеющие ядерное оружие, не имеют сдерживателей, и это понимают другие страны, имеющие ядерное оружие. Мир имеет дело с непредсказуемыми диктаторами - Россией и Северной Кореей", - отметил парламентарий.

По словам Рахманина, мир не хочет погружаться в ядерную войну, а у Путина теперь реноме человека, который потерял связь с реальностью.

"Представление о России и о Путине существенно изменилось после 24 февраля. Даже большое количество "путинферштейнеров" (а это не только чиновники, но и целые государства) существенно изменили мнение, когда мир увидел зверскую рожу РФ и все, что происходит в Украине", - подчеркнул нардеп "Голоса".

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