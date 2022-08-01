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Новости
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Посольство США о запуске "зернового коридора": Мир будет наблюдать за исполнением этого соглашения

зерно

Посольство США в Украине приветствует запуск "зернового коридора" из Украины по Черному морю.

Об этом посольство США сообщило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 1 августа первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

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На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

зерно (1070) посольство (1083) россия (95687) США (26860) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+10
Нас реально вбивають, а тут за зерно думають, щоб усяляких дикунів нагодувати, такого абсурду, ніде не було. . Крім того москалям ця угода набагато вигідніша.
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01.08.2022 11:30
+6
так нажаль бабло наразі знову перемагає добро...
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01.08.2022 11:32
+5
Віримо.Світ тільки те й робить,що спостерігає.Жує попкорн,ліниво чухає пузо,іноді поглядаючи на картинки вбивств українців,потім натискає пульт-і вже нема крові і страждань,можна тихцем справи провернути з рашистами,поспівчувати голодаючим лінивим неграм.
Лицемірний,брехливий світ,обіцянки якого не варті нічого.
Що ж ти,світ,не зупиниш терор в бік України,не знищиш кубло зла?Чого чекаєш,світ?
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01.08.2022 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Нас реально вбивають, а тут за зерно думають, щоб усяляких дикунів нагодувати, такого абсурду, ніде не було. . Крім того москалям ця угода набагато вигідніша.
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01.08.2022 11:30 Ответить
так нажаль бабло наразі знову перемагає добро...
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01.08.2022 11:32 Ответить
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01.08.2022 11:31 Ответить
Кацапота обов"язково вчинить якусь капость.
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01.08.2022 11:31 Ответить
і шо? а якшо не дійде зерно висловите-озабочєнності?
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01.08.2022 11:33 Ответить
https://youtube.com/shorts/_uVRwZVm1DM?feature=share відрубати їм голови
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01.08.2022 11:35 Ответить
Чекайте атак підводних човнів.
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01.08.2022 11:35 Ответить
Швидше блукаючої по морю міни.
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01.08.2022 11:39 Ответить
Віримо.Світ тільки те й робить,що спостерігає.Жує попкорн,ліниво чухає пузо,іноді поглядаючи на картинки вбивств українців,потім натискає пульт-і вже нема крові і страждань,можна тихцем справи провернути з рашистами,поспівчувати голодаючим лінивим неграм.
Лицемірний,брехливий світ,обіцянки якого не варті нічого.
Що ж ти,світ,не зупиниш терор в бік України,не знищиш кубло зла?Чого чекаєш,світ?
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01.08.2022 11:37 Ответить
Как это сделать без последствий?
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01.08.2022 11:52 Ответить
Світ спостерігає за виконанням угоди.
Як і спостерігав за не виконанням угод Ордою.
Спостерігай, не спостерігай.
Потрібно діяти. Потрібно ізолювати та знищити Орду.
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01.08.2022 11:37 Ответить
"На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!", Кот Базилио.
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01.08.2022 11:41 Ответить
Вопрос знатокам. А вдруг санкции начнут работать и уже росияне начнут голодать, то мы им тоже зерно будем давать?
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01.08.2022 11:45 Ответить
Прості росіяни ні в чому не вині, це все режим *****.
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01.08.2022 14:03 Ответить
Да мир уже с февраля наблюдает как мордор уничтожает Украину. Бла бла бла.
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01.08.2022 12:19 Ответить
 
 