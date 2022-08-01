Посольство США о запуске "зернового коридора": Мир будет наблюдать за исполнением этого соглашения

Посольство США в Украине приветствует запуск "зернового коридора" из Украины по Черному морю.

Об этом посольство США сообщило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 1 августа первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

Также читайте: Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.