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Новости Война
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Суд над "политическим экспертом" Ляшенко начался во Львове: Его подозревают в госизмене и пропаганде войны

ляшенко

Глеб Ляшенко называет себя журналистом, а основной деятельностью работу на Klymenko Time.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа, суд над Ляшенко начался во Львове.

Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и пропаганду войны (ст. 436 УК). Подготовительное заседание по этому делу уже завершилось и в августе стартует полноценное разбирательство.

Будут судить Ляшенко в Сыхивском районном суде. Его арестовали в конце марта, а 17 июня блогер внес залог в 3 млн грн и был освобожден из-под ареста.

"В ходе подготовительного заседания прокурор заявил, что с начала 2022 года и в дальнейшем после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Глеб Ляшенко распространял пропагандистские и манипулятивные материалы в соцсети для дестабилизации политической ситуации в государстве, деморализации армии, дискредитации действующей власти" на международной арене и тому подобное", - пишет издание.

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Ляшенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам он называет себя журналистом, а основной деятельностью – работу на Klymenko Time. Это YouTube-канал, сайт и Telegram-канал, подконтрольные Александру Клименко - экс-министру доходов и сборов Украины, времен беглого президента Виктора Януковича.

СМИ отмечает, что Глеб Ляшенко является фигурантом Доски позора "Детектора медиа". Блогер пиарил партию "ОПЗЖ" и ее вождей, был частым гостем на каналах Виктора Медведчука до их закрытия в Украине, был замечен на российских пропагандистских каналах. Публиковал сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины.

Автор: 

суд (25112) государственная измена (1545) блогер (218)


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Топ комментарии
+11
Йому то загрожує 15 років, а іншим?Є ж набагато гірші. Є ж набагато гірші. Коли зажопівців візьмуть, коли візьмуть москальських попів, і тд.?
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01.08.2022 11:46
+8
з почином !
але закінчити потрібно ватним криворожським жидом, за поздоровлення українців з національним святом в кацапській косовортці
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01.08.2022 12:05
+6
після д'єрмаківців
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01.08.2022 12:04
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Це лайно пропагандон та журнашлюха...
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01.08.2022 11:45 Ответить
все що написали в цій новині тягне на років, мабуть 30 ..
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01.08.2022 11:45 Ответить
Йому то загрожує 15 років, а іншим?Є ж набагато гірші. Є ж набагато гірші. Коли зажопівців візьмуть, коли візьмуть москальських попів, і тд.?
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01.08.2022 11:46 Ответить
після д'єрмаківців
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01.08.2022 12:04 Ответить
з почином !
але закінчити потрібно ватним криворожським жидом, за поздоровлення українців з національним святом в кацапській косовортці
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01.08.2022 12:05 Ответить
если всю клеменковскую шарагу пересажать - не ошибешься...
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01.08.2022 12:56 Ответить
Залог надо 350млн.И пусть сидит.Так сохранней будет.
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01.08.2022 13:03 Ответить
Чому воєнні злочини розглядають кримінальні суди, а не воєнні трибунали, хтось може пояснити?
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01.08.2022 13:17 Ответить
добре, що судять у Львові, а не, наприклад, у Харкові, де з такими панькаються
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01.08.2022 14:42 Ответить
 
 