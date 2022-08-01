Суд над "политическим экспертом" Ляшенко начался во Львове: Его подозревают в госизмене и пропаганде войны

Глеб Ляшенко называет себя журналистом, а основной деятельностью работу на Klymenko Time.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа, суд над Ляшенко начался во Львове.

Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и пропаганду войны (ст. 436 УК). Подготовительное заседание по этому делу уже завершилось и в августе стартует полноценное разбирательство.

Будут судить Ляшенко в Сыхивском районном суде. Его арестовали в конце марта, а 17 июня блогер внес залог в 3 млн грн и был освобожден из-под ареста.

"В ходе подготовительного заседания прокурор заявил, что с начала 2022 года и в дальнейшем после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Глеб Ляшенко распространял пропагандистские и манипулятивные материалы в соцсети для дестабилизации политической ситуации в государстве, деморализации армии, дискредитации действующей власти" на международной арене и тому подобное", - пишет издание.

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Ляшенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам он называет себя журналистом, а основной деятельностью – работу на Klymenko Time. Это YouTube-канал, сайт и Telegram-канал, подконтрольные Александру Клименко - экс-министру доходов и сборов Украины, времен беглого президента Виктора Януковича.

СМИ отмечает, что Глеб Ляшенко является фигурантом Доски позора "Детектора медиа". Блогер пиарил партию "ОПЗЖ" и ее вождей, был частым гостем на каналах Виктора Медведчука до их закрытия в Украине, был замечен на российских пропагандистских каналах. Публиковал сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины.