Наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги, - КГГА

Власти Киева призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в КГГА.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.

В то же время, метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.

"Соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с сегодняшнего дня. Городские власти призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать комендантский час!" – добавили в КГГА.

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