Наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги, - КГГА
Власти Киева призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в КГГА.
"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.
В то же время, метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.
"Соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с сегодняшнего дня. Городские власти призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать комендантский час!" – добавили в КГГА.
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небезпечне
Очччень "разумное" решение, кмк.
підземні паркінги та інші підземні споруди."
все це що рекомендує влада не є сховищами
Замість того, щоб як сокріше довести людей до найблищого метро (так маршрути здебільшого влаштовані), будуть висаджувати в найблищому відповідному до ППД місці. А є там укриття чи ні, водіїв хвилювати не буде, вони виконують інструкцію.
Тем более, что из транспорта никто не выходит, народ сидит в салоне ждет окончания тревоги.
дурень ти повний...
коли люди розійдуться хоча б в радіусі 100-200 метрів, і влучить в той самий транспорт, то більша частина людей виживе. які ж ви конченні боти !
Перемещающийся по городу транспорт не будет объектом ракетного удара, остановки общественного транспорта - вполне.
наших чинуш
дурість просто зашкалює
Це ж додуматься до такого))) будуть платить маршруткам по 15 грн за кожну зупинку, ага, ну канєшна)))
будут стопорить всё уличное движение ?
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как мы до сих пор жили без такого "гениального" решения ?