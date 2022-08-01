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Новости Война
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Наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги, - КГГА

транспорт,київ

Власти Киева призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в КГГА.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.

В то же время, метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.

"Соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с сегодняшнего дня. Городские власти призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать комендантский час!" – добавили в КГГА.

Смотрите также: В Харькове возле остановок общественного транспорта установят укрытия. ФОТО

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25587) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+17
В какое безопасное место будут идти пассажиры с билетами! Будут стоять около автобуса!
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01.08.2022 12:04
+11
Мда. Вірогідність постраждалих та жертв на зупинках збільшиться, на жаль.
Замість того, щоб як сокріше довести людей до найблищого метро (так маршрути здебільшого влаштовані), будуть висаджувати в найблищому відповідному до ППД місці. А є там укриття чи ні, водіїв хвилювати не буде, вони виконують інструкцію.
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01.08.2022 12:11
+5
как всегда совковые решения!
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01.08.2022 12:02
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Правила форума Совет форумчан
как всегда совковые решения!
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01.08.2022 12:02 Ответить
В какое безопасное место будут идти пассажиры с билетами! Будут стоять около автобуса!
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01.08.2022 12:04 Ответить
Из-за этого завтра отменят
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01.08.2022 12:15 Ответить
в подвал панельной багатоповерхівки або хрущовки, там кажуть небезпечне місце, вас там останніми відкопають
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01.08.2022 12:16 Ответить
небезпечне
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01.08.2022 12:20 Ответить
А куда из прячутся покупатели магазинов? Стоят у дверей магазина.
Очччень "разумное" решение, кмк.
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01.08.2022 14:02 Ответить
Тогда необходимо как во время второй мировой на зданиях разместить указатели к убежищам, иначе как люди во время тревоги найдут ближайшее укрытие?
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01.08.2022 12:05 Ответить
" підвальні приміщення житлових будинків, промислових підприємств усіх форм власності, навчальних закладів, культурно-музейних та концертно-виставкових установ, державних цивільних та військових органів, медичних та торгових установ, закладів харчування та спортивно-розважального спрямування;
підземні паркінги та інші підземні споруди."

все це що рекомендує влада не є сховищами
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01.08.2022 12:21 Ответить
Мда. Вірогідність постраждалих та жертв на зупинках збільшиться, на жаль.
Замість того, щоб як сокріше довести людей до найблищого метро (так маршрути здебільшого влаштовані), будуть висаджувати в найблищому відповідному до ППД місці. А є там укриття чи ні, водіїв хвилювати не буде, вони виконують інструкцію.
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01.08.2022 12:11 Ответить
якщо люди безпечні дибіли (під час тривог знаходитись на зупинках) - то так звісно
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01.08.2022 13:05 Ответить
А де на Троєщині ,Борщагівці , Виноградарі і т.д."найблище метро" ?
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01.08.2022 19:02 Ответить
Завжди думав, що в рухомі об"єкти складніше влучити. Виходить, помилявся.
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01.08.2022 12:16 Ответить
до чого тут рухомий, тут надважливіше - Скупчення людей
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01.08.2022 13:03 Ответить
Мені чомусь здається, що люди після виходу з транспорту, нікуди не підуть, а будуть стояти поруч до відміни тривоги. Тобто скупчення людей пересунеться з салону на вулицю.
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01.08.2022 14:25 Ответить
и как мне на работу вовремя приезжать? в стоячий троллейбус тяжелее попасть или что? дегенераты
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01.08.2022 12:19 Ответить
У нас в Днепре этим маразмом уже переболели.
Тем более, что из транспорта никто не выходит, народ сидит в салоне ждет окончания тревоги.
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01.08.2022 12:21 Ответить
Просто чиновникам важно чтобы жертвы были не на их территории ответственности!
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01.08.2022 12:24 Ответить
оце точно повний маразм... всі дружно і згорять, не встаючи з місць.
дурень ти повний...
коли люди розійдуться хоча б в радіусі 100-200 метрів, і влучить в той самий транспорт, то більша частина людей виживе. які ж ви конченні боти !
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01.08.2022 13:02 Ответить
А при попадании где-то рядом, оставшиеся в салоне - 300-е, выбежавшие на улицу - 200-е.
Перемещающийся по городу транспорт не будет объектом ракетного удара, остановки общественного транспорта - вполне.
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01.08.2022 13:30 Ответить
Само ти ботва!! Во что легче попасть в стоячего или тот кто двигается?
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01.08.2022 15:18 Ответить
В Киеве тоже когда-то был такой указ. Но он не выполнялся. Теперь снова такой указ. Посмотрим на результат.
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01.08.2022 22:24 Ответить
Музыку в салоне погромче, что бы пасажиры не нервничали, и ехай дальше )))
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01.08.2022 12:31 Ответить
Теперь раша будет поднимать истребители по 20 раз в сутки и парализует Киев без всякой стрельбы...
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01.08.2022 13:09 Ответить
Мало смысловой нагрузки в твоем комменте, поднимать они могут сколько угодно на территории Белоруси к примеру, но выпускать ракеты по Киеву и тем более заходить в воздушное пространство они часто не смогут. Ракеты должны пополнятся,а это время, а пво Киева и области непозволяет им рисковать своими воздушными колесницами. Так что нихрена не изменится.
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01.08.2022 13:50 Ответить
В киевском трафике наступит полный срач, а так ничего не изменится.
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01.08.2022 18:37 Ответить
в таких екстремальних случаях і проявляється дебілізм і безмоглість
наших чинуш
дурість просто зашкалює
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01.08.2022 13:32 Ответить
Самое интересное если бы этого не сделали, то те люди которые сейчас возмущаются,тогда орали бы что власть мудаки, не думают о безопасности людей.У них повод всегда найдется. Сейчас даже возле крупных торговых центров, половина людей сильно возмущаются что им не дают "отдыхать по людски" во время воздушной тревоги и выгоняют с магазина, хотя до этого люди возмущались что ничего неделается для безопасности. Пс ракетный удар это не артобстрел, есть шанс увидеть заранее опасность, главное быть внимательными, а в общественных ********* расчет только на удачу, авось не зацепит.
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01.08.2022 13:33 Ответить
Все більше затверджуюсь у думці що якщо в Україні хочеш жити як людина, то сам себе мусиш забезпечити всім. В тому числі і транспортом. Бо з власної машини ніяка **** з лайном в голові замість мозку тебе не викине і рухатися до роботи не заборонить.
Це ж додуматься до такого))) будуть платить маршруткам по 15 грн за кожну зупинку, ага, ну канєшна)))
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01.08.2022 13:45 Ответить
Это такое придумало он то с омлетом в голове? Это что б легче попасть было или как?
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01.08.2022 15:15 Ответить
Это при каждой тревоге автобусы, троллейбусы и трамваи
будут стопорить всё уличное движение ?
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как мы до сих пор жили без такого "гениального" решения ?
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01.08.2022 18:34 Ответить
дебилы
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02.08.2022 01:19 Ответить
На днях зайшла у магазин, який знаходиться у підвальному приміщені. Пролунала сирена і нас усіх вигнали на двір, де покупці простояли просто на вулиці біля магазину, замість того, щоб сидіти у цьому підвальному приміщені, як у бункері. Якби бахнуло поряд, то ми б не вижили, а от із підвала може нас і відкопали би. От де логіка?
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02.08.2022 01:26 Ответить
Логіка в тому, що сраний чинуша, шо отримує на місяць 60-100 тисяч гривень зарплатні, має три оплачувані відпустки, лікування всієї сім'ї за державний кошт в найкращих лікарнях у найкращих лікарів країни, не бажає нести найменшої відповідальності. Що б не сталося, воно мусить бути ніпрічьом. Ви абсолютно нахер нікому у владі не вперлися, нікому з них не цікаво, виживете ви чи ні, як ви добиратиметеся на роботу, як купуватимете їжу і ліки. Для них головне - аби тільки не їх звинуватили в якомусь інциденті, аби не усунули свиню від бюджетного корита. От вам і вся печальна логіка українського істеблішменту 1991-2022.
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02.08.2022 18:52 Ответить
 
 