Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили артиллерией по Салтовскому району Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"1 августа около 7:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел Салтовского района. В результате обстрела получили ранения двое мужчин, один из них скончался в больнице. Повреждены жилые дома, автомобили и остановка общественного транспорта", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Следственные действия продолжаются, данные уточняются.

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