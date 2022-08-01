Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ударили артиллерией по Салтовскому району Харькова.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"1 августа около 7:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел Салтовского района. В результате обстрела получили ранения двое мужчин, один из них скончался в больнице. Повреждены жилые дома, автомобили и остановка общественного транспорта", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Следственные действия продолжаются, данные уточняются.
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Иван Кравченко #486396
показать весь комментарий01.08.2022 13:01 Ответить Мне нравится 0
николай николаенко #464850
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Чайка Київ
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