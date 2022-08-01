РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10402 посетителя онлайн
Новости Война
6 389 3

Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили артиллерией по Салтовскому району Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"1 августа около 7:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел Салтовского района. В результате обстрела получили ранения двое мужчин, один из них скончался в больнице. Повреждены жилые дома, автомобили и остановка общественного транспорта", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Следственные действия продолжаются, данные уточняются.

Также смотрите: Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов. ВИДЕО

Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице 01
Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице 02
Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице 03
Последствия обстрела Салтовского района Харькова: Ранения получили двое мужчин, один из них скончался в больнице 04

обстрел (27379) Харьков (7520) Офис Генпрокурора (2478)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безалаберная охота рф-людоедов на детей и гражданских. Уничтожение всего живого.Кроме военних.Ибо военними керують гарні генерали.
показать весь комментарий
01.08.2022 13:01 Ответить
Я вже якось казав, що тут треба шукати якийсь розумний вихід. Ми не маємо права стріляти по їх території і що далі? Ну припустимо, ми вийшли на кордони з РФ. Ми на своїй території, а вони продовжують бомбардувати Сумщину, Чернігівщину, Харківщину - ми і надалі не відповідаємо і що далі? Так може тягнутись безкінечно - це якійсь абсурд у якого немає кінця!
показать весь комментарий
01.08.2022 13:38 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:20 Ответить
 
 