За последние недели ВСУ уничтожили около 15 складов боеприпасов войск РФ на юге Украины, - Гуменюк
За последние недели украинские войска нанесли "достаточно мощные" огневые поражения по российским складам боеприпасов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Использование этих систем (систем С-300. – Ред.) свидетельствует о том, что врагу не хватает боеприпасов, поскольку наши огневые поражения по складам боеприпасов на временно оккупированных территориях были достаточно мощными за прошедшие две-три недели. Около 15 складов только в нашей операционной зоне были уничтожены", - сказала она в эфире национального телемарафона.
Напомним, 28 июля британская разведка сообщила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Там обратили внимание, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить по меньшей мере три стратегических моста через реку Днепр.
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Але нехай везуть - нашій артилерії буде робота,
а на підвезення із за Уралу потрібно час та витрати.
тільки треба збільшити темп знаходженя цілей і їх знищення
удалого полювання
слава ЗСУ!!!