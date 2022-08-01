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Новости Война
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За последние недели ВСУ уничтожили около 15 складов боеприпасов войск РФ на юге Украины, - Гуменюк

луганщина

За последние недели украинские войска нанесли "достаточно мощные" огневые поражения по российским складам боеприпасов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Использование этих систем (систем С-300. – Ред.) свидетельствует о том, что врагу не хватает боеприпасов, поскольку наши огневые поражения по складам боеприпасов на временно оккупированных территориях были достаточно мощными за прошедшие две-три недели. Около 15 складов только в нашей операционной зоне были уничтожены", - сказала она в эфире национального телемарафона.

Напомним, 28 июля британская разведка сообщила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Там обратили внимание, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить по меньшей мере три стратегических моста через реку Днепр.

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армия РФ (19400) оккупация (10167) Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6629) склад (156)


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Це ж скільки вони навезли сюди того металобрухту, що нищать нищать їх, а вони все насипають і насипають, особливо ракетами на Миколаїв.
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01.08.2022 12:52 Ответить
І ще везуть. У них того залізяччя нескінченна кількість.
Але нехай везуть - нашій артилерії буде робота,
а на підвезення із за Уралу потрібно час та витрати.
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01.08.2022 13:24 Ответить
Тепер підвозити БК кацапам буде проблематично.
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01.08.2022 13:01 Ответить
Через Ингулец уже восстановили, как я предсказывал стальными плитамы 10см толщиной
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01.08.2022 13:04 Ответить
новые дырки тоже придется стальными плитами укреплять. Мост, конечно такую массу стальных плит выдержит, но ехать по нему нельзя. Бежать - можно.
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01.08.2022 13:28 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/tuka-ukraina-mae-biti-po-moskvi-mi-voyuemo-do-ostannogo-rosiyanina-intervyu.htm Україна має завдавати запобіжних ударів по військових об'єктах ворога не лише на нашій території, а й на території Росії та Білорусі, зокрема, використовуючи ракети ATACMS дальністю до 300 км. За наявності технічної можливості удари мають завдаватися і по центру прийняття рішень у Москві.
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01.08.2022 13:04 Ответить
ну молодці що тут скажеш
тільки треба збільшити темп знаходженя цілей і їх знищення
удалого полювання
слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 13:35 Ответить
треба піджарувати бо лізут шо дурні
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01.08.2022 14:39 Ответить
 
 