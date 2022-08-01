В результате обстрелов Николаева повреждено более 70 домов, есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, 1 августа, войска РФ нанесли удары по Николаеву. Известно о поражении частных жилых домов, помещения травматического пункта одной из больниц города, гуманитарного состава с медицинскими препаратами, транспортных средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции.
Так, после вчерашних обстрелов города правоохранители задокументировали 58 поврежденных частных и 13 многоквартирных домов, частные гаражи, учебные заведения, частные офисы, помещения гостиницы, коммунальные и частные предприятия, админздания.
Среди гражданских есть погибшие и пострадавшие.
Также российские оккупанты нанесли удары по территории Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы производились вне населенных пунктов. В результате произошли возгорания полей и обесточивание в селах Лепетисского старостинского округа.
За сутки полицейские подразделения обработали 810 сигналов, поступивших от граждан. Практически все они касались последствий обстрелов.
На местах происшествия правоохранители фиксируют военные преступления со стороны войск РФ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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