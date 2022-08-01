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Новости Война
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В результате обстрелов Николаева повреждено более 70 домов, есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 1 августа, войска РФ нанесли удары по Николаеву. Известно о поражении частных жилых домов, помещения травматического пункта одной из больниц города, гуманитарного состава с медицинскими препаратами, транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, после вчерашних обстрелов города правоохранители задокументировали 58 поврежденных частных и 13 многоквартирных домов, частные гаражи, учебные заведения, частные офисы, помещения гостиницы, коммунальные и частные предприятия, админздания.

Среди гражданских есть погибшие и пострадавшие.

Также российские оккупанты нанесли удары по территории Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы производились вне населенных пунктов. В результате произошли возгорания полей и обесточивание в селах Лепетисского старостинского округа.

За сутки полицейские подразделения обработали 810 сигналов, поступивших от граждан. Практически все они касались последствий обстрелов.

На местах происшествия правоохранители фиксируют военные преступления со стороны войск РФ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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В результате обстрелов Николаева повреждено более 70 домов, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01
В результате обстрелов Николаева повреждено более 70 домов, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
В результате обстрелов Николаева повреждено более 70 домов, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
В результате обстрелов Николаева повреждено более 70 домов, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04

Николаев (2156) обстрел (27396) Нацполиция (16501)


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Топ комментарии
+10
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01.08.2022 13:00
+9
а те кого он сдал в окупацию вообще -незламнi
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01.08.2022 13:06
+6
ПО ЛОГИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ГЕРОИЗМ И НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ДУХ , чем больше разрушений и погибших, тем героичное и духовнее , по его логике. мир приобретает другие цвета и смысл.
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01.08.2022 12:59
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ПО ЛОГИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ГЕРОИЗМ И НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ДУХ , чем больше разрушений и погибших, тем героичное и духовнее , по его логике. мир приобретает другие цвета и смысл.
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01.08.2022 12:59 Ответить
а те кого он сдал в окупацию вообще -незламнi
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01.08.2022 13:06 Ответить
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01.08.2022 13:00 Ответить
А бо українці визволять Україну від цієї зеленої ******, або зелена ****** визволить Україну від українців, на радість кацапів
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01.08.2022 14:19 Ответить
Треба негайно вивозити дітей та жінок у ЄС. Це безсенс тримати там цивільних. Жертви будуть тепер щодня.
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01.08.2022 13:01 Ответить
жертвы будут пока не освободят херсон
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01.08.2022 13:08 Ответить
У нас нет сил для освобождения Херсона, дай Бог Николаев удержать
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01.08.2022 13:30 Ответить
Чому це немає сил визволити Херсон? Сил багато, це ті, що його здали, сидять сьогодні в своїх віддалених кабінетах, у військовій формі, ситі, голені, вимиті, надухманені і розповідають, які вони герої. А деякі поховалися в центрі і на заході країни, деякі з них культурно відпочивають в Європі. Ось з цієї наволочі і сформувати ударну групіровку, попереду якої мають йти "95 квартал" і їх незмінні глядачі. Уявили "Лисого", "Юзіка, Шиферів, єлдака, "тамбовського вовка", Лєнку з автоматами і кулеметами, а Юзік в танку...
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01.08.2022 13:51 Ответить
Лєнка буде іти попереду з скумбрією по 8 , а позаду членограй з прутнем. Усі орки зразу розбіжаться.
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01.08.2022 14:03 Ответить
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01.08.2022 19:48 Ответить
Погоджуюся з кожним Вашим словом. А ще здали "Асканію Нову", Мелітопольські черешні, Херсонські кавуни. Не зрозуміло із Мелітопольським моторним заводом і Мотор Січ, я так розумію, що вони в окупації? А порти Бердянська і Мелітополя? А цивільні суда, які там перебували?
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01.08.2022 20:27 Ответить
Wszystko to po zakonczeniu wojny i wyzwoleniu.
Powiesicie ruskie zdradliwe scierwo .A teraz gonić zwierzeta z Donieca i Krymu.
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01.08.2022 20:48 Ответить
 
 