В Херсонской области морские пехотинцы захватили в плен 11 оккупантов, среди них один офицер, - ВМС ВСУ

Во время боя подразделениями ВМС ВСУ было ликвидировано и ранено более 20 оккупантов, 11 россиян взяты в плен.

Об этом сообщили на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Херсонщине за прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов. Среди них один офицер, один прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "ДНР". Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.

Кроме того, подразделения артиллерии ВМС в течение суток во время контрнаступательных действий уничтожили одну вражескую БМП и ликвидировали или ранили более 20 человек личного состава врага.

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