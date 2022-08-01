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Новости Война Российская агрессия
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В Херсонской области морские пехотинцы захватили в плен 11 оккупантов, среди них один офицер, - ВМС ВСУ

вмс

Во время боя подразделениями ВМС ВСУ было ликвидировано и ранено более 20 оккупантов, 11 россиян взяты в плен.

Об этом сообщили на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Херсонщине за прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов. Среди них один офицер, один прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "ДНР". Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.

Кроме того, подразделения артиллерии ВМС в течение суток во время контрнаступательных действий уничтожили одну вражескую БМП и ликвидировали или ранили более 20 человек личного состава врага.

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армия РФ (19400) ВМС (1474) пленные (2143)


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Топ комментарии
+72
Морській піхоті України-черговий респект...
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01.08.2022 12:54
+47
Да кому те днровцы нужны?
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01.08.2022 12:59
+40
Ну вы прям всю бригаду под одну гребенку. Часть бригады присоединилась к Азову, часть осталась оборонять Азовмаш, а часть пошла на прорыв. Так вот какая-то часть бойцов добралась до наших! Были и те, кто попали в плен, в том числе добровольно сдались. Но нельзя всю бригаду заклеймить. Там много героев погибло защищая родину.
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01.08.2022 13:28
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Морській піхоті України-черговий респект...
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01.08.2022 12:54 Ответить
а шо з 36-ю не так?
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01.08.2022 13:10 Ответить
А ви добре подумали з цим твердженням?
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01.08.2022 13:12 Ответить
Ну вы прям всю бригаду под одну гребенку. Часть бригады присоединилась к Азову, часть осталась оборонять Азовмаш, а часть пошла на прорыв. Так вот какая-то часть бойцов добралась до наших! Были и те, кто попали в плен, в том числе добровольно сдались. Но нельзя всю бригаду заклеймить. Там много героев погибло защищая родину.
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01.08.2022 13:28 Ответить
Найкращи👍‼️‼️‼️‼️🙏🙏🙏❤️💙💛Героям Слава ‼️
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01.08.2022 17:02 Ответить
Нафіга? Забули про вбитих захисників Азовсталі?
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01.08.2022 12:55 Ответить
міняти на ще живих захисників азовсталі
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01.08.2022 12:56 Ответить
Да кому те днровцы нужны?
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01.08.2022 12:59 Ответить
действительно, надо, новых наловят.
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01.08.2022 15:51 Ответить
2 кацапа еще можно поменять, а мобики кому нужны? Я что-то не слышал что бы кацапы мобиков меняли.
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01.08.2022 13:00 Ответить
Меняли и мобиков - в нагрузку, естественно - например - кацапов интересует обмен пары кадыровцев - наши торгуются, что в довесок к этим кадыровцам идет еще десяток мобиков или рядовых кацапов, а мы соответственно получаем равное количество своих защитников назад.
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01.08.2022 13:19 Ответить
теоретик хренів, кричи:"Я горжусь своим препизедентом..." Від такого таргана як ти- саме те.
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01.08.2022 13:39 Ответить
У тебе, ботяро, з головою проблеми. Єдиний президент України, за якого я голосував - це Ющенко.
От тільки на відміну від тебе, хворого тролля, що займається під час війни політичною боротьбою і сіянням роздраю серед українців, я висловлюю свою думку, а не топлю за політиків. Для мене що твій олігарх, що Зеля - обоє рябоє.
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01.08.2022 13:42 Ответить
просльозився... Горище твоє, виявляється спілкується з ботами, бо кукурікушка не знає, що це програма?
Придурком ти було та й здохнеш.
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01.08.2022 14:04 Ответить
Точно, я як програміст не знаю, що таке боти, вгадав.
Якщо ти не допетрало - вас, найманих інтернет-тролів, що працюють за методичками, називають ботами саме підкреслюючи зневагу до вас, підкресюючи, що ви займаєтесь справою, не достойною людини.
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01.08.2022 15:20 Ответить
от і кажу, що ти придурок, бо мене, виявляється, такий інвалід розумової діяльності як ти, ще з 2014 (друга реєстрація) найняв чмирити тебе зебіла, янукоовощів та іншу тарганію. во славу Петра Олексійовича.
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01.08.2022 16:26 Ответить
2 кацапа теж непогано
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01.08.2022 13:49 Ответить
Кого міняти?? Цих грьобаних колаборантів зрадників з динири??? За них і п'ятака ніхто не дасть
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01.08.2022 13:01 Ответить
А прапорщика краще вiдпуститу - вiд нього нам бiльше користi коли вiн у кацапiв на службi...
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01.08.2022 15:23 Ответить
Параша к своим солдатам-ублюдкам относиться, как к опарышам. И менять их на наших не будут. Кастрировать тварей потихому, предварительно показав им, как калмык-ублюдок сделал это с нашим Солдатом, что бы русофашисты не задавали вопросов - за что?
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01.08.2022 13:12 Ответить
Кацапня живими їх не відпустить.
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01.08.2022 13:52 Ответить
А ти мабуть забув про щє живих захисників Азовсталі?
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01.08.2022 12:57 Ответить
В кращому випадку їх перекалічать, а потім віддадуть.
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01.08.2022 14:07 Ответить
Якби ти тварина сама була у полоні,то знала б нафіга. Коли Бог хоче покарати,позбавляє розуму,а тебе покарав при народженні.
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01.08.2022 13:03 Ответить
Нафіга? Щоб уподобитись оркам? Росіян на обмін, днр-овців розміновувати поля.
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01.08.2022 13:07 Ответить
Хватит ставить мокш-оккупантов и украинцев-защитников на одну доску. Мы не можем им уподобиться, что бы не сделали, т.к. находимся на своей земле.
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01.08.2022 13:16 Ответить
Однозначно!
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01.08.2022 14:03 Ответить
І всі вони без яєць, мабуть. Такий собі збіг обставин.
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01.08.2022 12:59 Ответить
Транклюкировать.
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01.08.2022 13:01 Ответить
***** ?
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01.08.2022 13:01 Ответить
навіщо цей непотріб брати в полон?Ще курва годувати ту всю нечисть на наші податки.Всерівно куйлу покуй на той зброд він не буде його міняти.Цінні кадри це вагнер і пілоти.всі решта це розхідний матеріал для нього,а тим більше днр..
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01.08.2022 13:04 Ответить
Цінні сирійські кадри Вагнеру вже майже всі утилізовані, декілька останніх наборів вони вже проводили серед алкашні та зк.
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01.08.2022 13:25 Ответить
Вангую... С началом всеобщего штурма. кацапы начнут повально сдаваться в плен. Они уже дозарились. ДаЙОшь путлер капут.
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01.08.2022 13:07 Ответить
маю надію, що спочатку було десь 20 полонених і 11 двухсотих... а потім баланс трохи підредагували! слава ЗСУ !
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01.08.2022 13:07 Ответить
На 24 серпня Боневтік готує велику амністію полоненим рашистам мотивуючи жестом доброї волі та фінансовими витратами на їх утриманя.
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01.08.2022 13:08 Ответить
нехай тільки спробуе...займе їх місце
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01.08.2022 13:10 Ответить
Наснилось? Галаперидолом би тебе проколоти, бо такий неспокійний.
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01.08.2022 13:13 Ответить
Вологі мрії рашиків...
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01.08.2022 13:20 Ответить
Мобиков в барак возле авдеевки и деревянный химарс поставить.
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01.08.2022 13:08 Ответить
Бурятів і калмиків думаю полоненими ми не побачимо.
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01.08.2022 13:09 Ответить
будь ласка, не відрізайте нічого, ми ЛЮДИ
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01.08.2022 13:10 Ответить
тільки пісюн офіцерові...і біл
ьше- ні-ні!
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01.08.2022 13:19 Ответить
Будь ласка, повідрізайте все що можна. Ми - люди, а от вони - ні. Нема чого до орків ставитись як до людей. Вони до наших не ставляться. Око за око, нахрін.
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01.08.2022 13:37 Ответить
а я передумав), рашистів в полон не брати
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01.08.2022 13:44 Ответить
Ну тобто голову відрізати можна, там же немає нічого.
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01.08.2022 22:16 Ответить
Їх вже списали в Росії мабуть. Ну може офіцера ще виміняють, а решту скажуть забути, бо безслідно зниклі менше виплат потребують ніж живі або загиблі. Це як дешева посилка, яку по накладному платежу ніхто не забирає, а повернути її дорожче ніж вона вартує. Тому це вже нікому не потрібна біомаса, ні нам ні росії.
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01.08.2022 13:11 Ответить
У нас багато шахт без діла стоять, тим більше контингент з копанок підвалив.
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01.08.2022 13:13 Ответить
Решту додають як добавку до тих, хто цікавить кацапів.
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01.08.2022 13:21 Ответить
не додають, ти ще тут є, якби додавали, то різне отьєрєбьє вже давно б обміняли на наших
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02.08.2022 07:29 Ответить
9 мобілізованих! Тому цифри вбитих москалів інші,бо серед числа,що подають наші частина все таки цих хворих.
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01.08.2022 13:12 Ответить
відріжте їм їхні причандали і вишліть бандероль їхнім самкам . Далі спаліть решту
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01.08.2022 13:12 Ответить
донєцкіє москалям не потрібні, вони свохне цінять, а цих-тим більше.Треба з*ясвати, чи справжні рашисти офіцер і прапор, якщо так_ можна торгуватися...
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01.08.2022 13:13 Ответить
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01.08.2022 13:14 Ответить
11 росіян взято в полон....
Серед них - 9 мобілізованих з так званої "ДНР" Джерело:
Цензор вже вважає диру рашкой ?
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01.08.2022 13:14 Ответить
помилка ще більша - нама такої нації її видумали
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01.08.2022 13:20 Ответить
они в поднятых руках несли расийские паспорта
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01.08.2022 13:21 Ответить
"ДНР", це рашистське угруповання, яке спонсується Росією.
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01.08.2022 13:23 Ответить
Скоріш за всього у них кацапські паспорти. Тому, тепер вони кацапи, а українського громодянства їх треба лишити.
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01.08.2022 13:25 Ответить
Посмертно
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01.08.2022 13:38 Ответить
а українського громодянства їх треба лишити.
*******
Не лишити, а позбавити.
Бо лишити, - означає, щоб у них і надалі було українське громадянство.
Вчіть українську мову. З метою запобігання таких казусів з протилежним значенням.
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01.08.2022 14:07 Ответить
лугандонцям яйця потрощіти-щоб не плодились
а моцкалів на добриво
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01.08.2022 13:18 Ответить
Звісно , кацапський офіцер і прапорщик підуть на обмін , а стосовно донецьких гоблінів , маю сумніви , що ця мразота, продажна , комусь потрібна 😡
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01.08.2022 13:30 Ответить
Нафіга те сміття в полоні!! Хіба що офіцер для кастрації...
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01.08.2022 13:32 Ответить
Який полон після тих звірств які ори вчинили з азовцями?
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01.08.2022 13:37 Ответить
11 кастратов...
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01.08.2022 13:39 Ответить
Целый хор
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01.08.2022 14:09 Ответить
Зрадників, треба було зарізати як свиней.
А кацапів, можна на обмін.
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01.08.2022 13:48 Ответить
Офицера кастрировать перед всеми. В следующий раз рашистские офицеры при наступлении ВСУ будут бежать с поля боя впереди своих солдат
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01.08.2022 13:55 Ответить
Офицер - ценный на обмен, а остальные... Особенно бурято-калмыки... ну вы поняли.
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01.08.2022 14:24 Ответить
ашкурить всех до единого, остальное мясо развесить на проводах и не надо, что это не гуманно. скоп твариистот должен быть знищен с особым.
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01.08.2022 15:20 Ответить
Такие новости должны быть еженедельными (а еще лучше - ежедневными). Пленные - это главный признак эффективных боевых действий ... а не седения месяцами в глухой обороне.
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01.08.2022 15:36 Ответить
надо писать так, захватили 22 яйца и 11 писюнов
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01.08.2022 16:47 Ответить
офицера повесить под камеру остальным растрел под камеру --- мы не животные кастрировать пленных и в ютуб ролик
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01.08.2022 17:55 Ответить
Треба було їм яйця відрізати та яєшнею нагодувати.
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01.08.2022 19:07 Ответить
 
 