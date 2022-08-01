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В Херсонской области морские пехотинцы захватили в плен 11 оккупантов, среди них один офицер, - ВМС ВСУ
Во время боя подразделениями ВМС ВСУ было ликвидировано и ранено более 20 оккупантов, 11 россиян взяты в плен.
Об этом сообщили на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На Херсонщине за прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов. Среди них один офицер, один прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "ДНР". Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.
Кроме того, подразделения артиллерии ВМС в течение суток во время контрнаступательных действий уничтожили одну вражескую БМП и ликвидировали или ранили более 20 человек личного состава врага.
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+72 Александр Чуднивец #474549
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От тільки на відміну від тебе, хворого тролля, що займається під час війни політичною боротьбою і сіянням роздраю серед українців, я висловлюю свою думку, а не топлю за політиків. Для мене що твій олігарх, що Зеля - обоє рябоє.
Придурком ти було та й здохнеш.
Якщо ти не допетрало - вас, найманих інтернет-тролів, що працюють за методичками, називають ботами саме підкреслюючи зневагу до вас, підкресюючи, що ви займаєтесь справою, не достойною людини.
ьше- ні-ні!
Серед них - 9 мобілізованих з так званої "ДНР" Джерело:
Цензор вже вважає диру рашкой ?
*******
Не лишити, а позбавити.
Бо лишити, - означає, щоб у них і надалі було українське громадянство.
Вчіть українську мову. З метою запобігання таких казусів з протилежним значенням.
а моцкалів на добриво
А кацапів, можна на обмін.