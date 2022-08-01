Петиция о присвоении звания Героя Украины Роману Ратушному набрала необходимое количество голосов

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому по присвоению погибшему на войне активисту Роману Ратушному звания Героя Украины (посмертно) набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Роман является незаурядной личностью, ставшей символом поколения, выросшего во время Революции Достоинства и русско-украинской войны. Свою жизнь он посвятил борьбе за Протасов Яр в Киеве, за развитие своего родного города Киев, а также за суверенную Украину. В 16 лет активно участвовал в революционных событиях, был одним из студентов, которых разгоняло спецподразделение милиции "Беркут". За свои 24 года он внес неоценимый вклад в развитие украинского государства и демократии. Также своим примером он вдохновил многих отстаивать свои права и бороться за свою свободу. После начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ: воевал под Киевом и на Изюмском направлении, освобождал населенный пункт Тростянец.

Его жизнь трагически оборвалась 9 июня 2022 во время боевого задания на контролируемой врагом территории вблизи города Изюм, Харьковской области. Побратимам удалось эвакуировать тело Романа всего через несколько дней.

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Исходя из всего вышеизложенного просим присвоить Роману Ратушному звание Героя Украины (посмертно)", - говорится в петиции.

Напомним, известный киевский активист, глава организации "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 омбр "Холодный яр" Роман Ратушный погиб в бою с российскими оккупантами 9 июня.

18 июня с украинским защитником простились в Киеве.

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