Наличный курс доллара должен скоро сравниться с безналичным, но в течение года валюта будет дорожать, - НБУ

Наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке, то есть 36,6 грн за дол.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украины заявил заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает Цензор.НЕТ.

"Каких-либо макроэкономических оснований, чтобы наличная гривна, как мы видели на прошлой неделе, ослабла, не было. Это был больше психологический фактор со стороны покупателей, разогнанный спекулятивно продавцами небанковских финансовых учреждений. Я убежден в том, что гривна усилится. Сегодняшний безналичный курс, который зафиксирован 36,6 (грн за долл. США. - Ред.), он максимально приближен к рыночному. И наличная гривна должна плюс-минус колебаться в этих пределах", – пояснил Фурман.

Однако до конца года, по мнению зампреда НБУ, курс валют в Украине продолжит расти.

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