Наличный курс доллара должен скоро сравниться с безналичным, но в течение года валюта будет дорожать, - НБУ
Наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке, то есть 36,6 грн за дол.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украины заявил заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает Цензор.НЕТ.
"Каких-либо макроэкономических оснований, чтобы наличная гривна, как мы видели на прошлой неделе, ослабла, не было. Это был больше психологический фактор со стороны покупателей, разогнанный спекулятивно продавцами небанковских финансовых учреждений. Я убежден в том, что гривна усилится. Сегодняшний безналичный курс, который зафиксирован 36,6 (грн за долл. США. - Ред.), он максимально приближен к рыночному. И наличная гривна должна плюс-минус колебаться в этих пределах", – пояснил Фурман.
Однако до конца года, по мнению зампреда НБУ, курс валют в Украине продолжит расти.
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І порошенко, скоріше за все, заробляв на цьому.
При зеленському долар перестав рости, і тільки постійно падав.
Долар злетів тільки через війну.
Це США можуть друкувати долари, в них економіка - весь світ де ходить долар.
Ми ще ж не догнали США, чи вже? Ждем відосіка від Лідора.
Я все правильно розумію?
А чому не скасувати заборону лікарям, пожежникам, шахтарям і т.д. і т.п.? Може скасувати її зовсім. і тоді економіка запрацює?
Говорять, що валюта буде рости, спеціально, щоб люди кинулись в банки за валютою!
То 2 різних курси зробили в Україні і польщі, що люди їздили туди-сюди, в польщу - в Україну, купували-продавали долари. то таблички заборонили виставляти з курсом!
Голова нацбанку - ідіот!
Можна його поміняти?