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Новости Война
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Наличный курс доллара должен скоро сравниться с безналичным, но в течение года валюта будет дорожать, - НБУ

курс,валют

Наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке, то есть 36,6 грн за дол.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украины заявил заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает Цензор.НЕТ.

"Каких-либо макроэкономических оснований, чтобы наличная гривна, как мы видели на прошлой неделе, ослабла, не было. Это был больше психологический фактор со стороны покупателей, разогнанный спекулятивно продавцами небанковских финансовых учреждений. Я убежден в том, что гривна усилится. Сегодняшний безналичный курс, который зафиксирован 36,6 (грн за долл. США. - Ред.), он максимально приближен к рыночному. И наличная гривна должна плюс-минус колебаться в этих пределах", – пояснил Фурман.

Однако до конца года, по мнению зампреда НБУ, курс валют в Украине продолжит расти.

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курс (2094) НБУ (4836) Совет НБУ (15)


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Топ комментарии
+27
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01.08.2022 15:03
+17
Надрукуйте ще гривні та зкупіть за неї валюту. Тоді гривня ще укріпиться.
Це США можуть друкувати долари, в них економіка - весь світ де ходить долар.
Ми ще ж не догнали США, чи вже? Ждем відосіка від Лідора.
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01.08.2022 15:03
+14
Курс відкотиться з 42 до 36,6 але потім зросте. Але зараз він спекулятивний. Гривня посилиться, але курс валют продовжить зростати.
Я все правильно розумію?
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01.08.2022 15:14
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01.08.2022 15:03 Ответить
При порошенку курс долара завжди ріс!
І порошенко, скоріше за все, заробляв на цьому.

При зеленському долар перестав рости, і тільки постійно падав.

Долар злетів тільки через війну.
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01.08.2022 15:35 Ответить
Скільки вже йде війна і коли кацапи окупували Крим та частину Донбасу?
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01.08.2022 15:41 Ответить
Зебил и подумать - несовместимо.
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01.08.2022 15:42 Ответить
Я бачу, що ви дуже розумний, напишіть будь-ласка, на скільки мільярдів долларів виріс держборг з 2014 по 2019 і з 2019 по 2022.
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01.08.2022 15:43 Ответить
Надрукуйте ще гривні та зкупіть за неї валюту. Тоді гривня ще укріпиться.
Це США можуть друкувати долари, в них економіка - весь світ де ходить долар.
Ми ще ж не догнали США, чи вже? Ждем відосіка від Лідора.
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01.08.2022 15:03 Ответить
Якщо у нас заборона на виїзд моряків та заробітчан на роботу, то буде курс ще гірший.
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01.08.2022 15:05 Ответить
"Українські моряки привозять до країни до $4 млрд щороку.", якщо не помиляюсь нам зараз тільки на 1 місяць потрібна така сума, і якщо випускати то всіх, а не "винятково"
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01.08.2022 15:28 Ответить
Курс відкотиться з 42 до 36,6 але потім зросте. Але зараз він спекулятивний. Гривня посилиться, але курс валют продовжить зростати.
Я все правильно розумію?
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01.08.2022 15:14 Ответить
Я больше скажу. НБУ сейчас негласно заставляет банки и обменки ставить на курсовиках нереальный курс валют. По этому курсу валюту вы никогда не купите.
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01.08.2022 15:24 Ответить
Всім приготуватись до зарплат в сто баксів.
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01.08.2022 15:14 Ответить
Запад нам поможе -- прорвемся
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01.08.2022 15:15 Ответить
скоріше безготівковий зрівняється з готівковим
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01.08.2022 15:15 Ответить
Пора выпускать Мандель с ее твитом...
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01.08.2022 15:17 Ответить
Ідіоти зелені, скасуйте заборону на виїзд морякам!!!
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01.08.2022 15:22 Ответить
Моряки врятують економіку?
А чому не скасувати заборону лікарям, пожежникам, шахтарям і т.д. і т.п.? Може скасувати її зовсім. і тоді економіка запрацює?
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01.08.2022 15:26 Ответить
Кучер, моряки вводять валюту в країну. Пожежники та шахтарі? Не думаю.
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01.08.2022 16:59 Ответить
Але у нас ідіотський нацбанк!
Говорять, що валюта буде рости, спеціально, щоб люди кинулись в банки за валютою!

То 2 різних курси зробили в Україні і польщі, що люди їздили туди-сюди, в польщу - в Україну, купували-продавали долари. то таблички заборонили виставляти з курсом!

Голова нацбанку - ідіот!

Можна його поміняти?
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01.08.2022 15:31 Ответить
Голову нацбанку бубочка міняв вже кілька разів, щоб був на 100% свій.
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01.08.2022 16:57 Ответить
Епоха ВАЗеленського.

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01.08.2022 15:34 Ответить
Ну,ви ж пам'ятаєте-"Всі їдемо на шашлики"!
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01.08.2022 15:38 Ответить
До кінця року курс буде не дуже високим, приблизно 65-70 за долар, а от в лютому-березні вже піде вверх конкретно
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01.08.2022 15:50 Ответить
хочу здати 100 доллярів- по чому приймають?
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01.08.2022 15:51 Ответить
Гетьманцев із Зе-більшовиками продовжують "обскубувать гусей так щоб не вмерли раніше ніж треба"...
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01.08.2022 15:55 Ответить
Так. На 36, щоб потім на 50 піти
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01.08.2022 15:56 Ответить
Поїзд стій, раз-два!
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01.08.2022 16:23 Ответить
 
 