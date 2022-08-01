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Новости Война
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Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов

данілов

Украина может военным путем вернуть оккупированные россиянами территории.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала - уничтожение оккупантов, потом - дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – подчеркнул он.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) пропаганда (3685) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+31
Може, хто забув, як квартальщики насміхалися, називаючи Ющенка "сеньор-голодомор". Для чого кремль робив все це, для чого не допускав визнання урядами цілих країн голодомору в Україні актом державного геноциду? А відповідь дуже проста
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01.08.2022 15:15
+27
вся карьера этого ******** была построенна на очернение всего украинского
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01.08.2022 15:14
+20
Та хватись уже тріпати язиками. Дістали уже. Може спочатку справи, а потім уже слова?
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01.08.2022 15:16
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вся карьера этого ******** была построенна на очернение всего украинского
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01.08.2022 15:14 Ответить
Може, хто забув, як квартальщики насміхалися, називаючи Ющенка "сеньор-голодомор". Для чого кремль робив все це, для чого не допускав визнання урядами цілих країн голодомору в Україні актом державного геноциду? А відповідь дуже проста
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01.08.2022 15:15 Ответить
Люди меняются.
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01.08.2022 15:20 Ответить
Люди може й так, а виюлядок який ненавидів все життя все українське та висміював те, навряд чи
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01.08.2022 15:29 Ответить
Он заблуждалься...
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01.08.2022 15:36 Ответить
Так а його леді не вміла користуватись iphone тому випадково нажимала репости в 2014 грошову винагороду від орди за здачу позицій української армії...
Він так сам сказав
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01.08.2022 16:39 Ответить
Яника не можна, бо він таки втік. А нинішній През не втік.
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01.08.2022 17:46 Ответить
Бігала по інтернету картинака - "Великий чоловік насRав в кімнаті ведику купу і не втік", то це про нього.
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01.08.2022 20:06 Ответить
Не міняються. На жаль.
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01.08.2022 15:34 Ответить
С такими успехами и яныка вернём. А че? Может поменялся?
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01.08.2022 15:58 Ответить
Ну а тепер це наший президент і поводить він себе які належить презеденту України. Те, що він зелений ******** - це без сумніву, але в нас немає іншого обраного президента і раз ций поводитьсебе відповідно посаді - то буде нашим президентом до наступних виборів.
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01.08.2022 15:21 Ответить
Вообще то оскорбление президента да ещё и в такой форме это уголовная статья и нарушение заповеди номер 4.3 'Не матерись", написанной на стене большого сарая. Но, вероятно, кто-то ночью ратыцей дописал к заповеди свою фамилию
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01.08.2022 15:34 Ответить
Він може піти, написавши заяву - За станом здоров'я, пов'язане з розумовою діяльністю. Але не йде.
Поміг би Україні, не вештався б під ногами у військових.
Але сидить.
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01.08.2022 15:43 Ответить
Неужели сам Зеленский пожаловал на цензор?
Судя посамовлюбленности - 100%
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01.08.2022 15:59 Ответить
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01.08.2022 16:40 Ответить
Так, але Данілов сказав правду, що ми звільними окуповані території, які вони здали. Це зробимо після виборів, коли буде проукраїнський Президент з армією, мовою, вірою, стратегією ЄС і НАТО і досвідом звільнення таких територій
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01.08.2022 16:58 Ответить
Если при таких раскладах как сейчас, дожидаться выборов, то у нас могут закончиться как люди так и территории.
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01.08.2022 20:45 Ответить
Риторика правильная. Было бы исполнение
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01.08.2022 15:14 Ответить
Та хватись уже тріпати язиками. Дістали уже. Може спочатку справи, а потім уже слова?
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01.08.2022 15:16 Ответить
Зешобла завжди тріпала і тріпа язиком. І ніяких справ. Одну брехню перекривають ще брехливішою і так тримаються у владі. А наріду подобається коли йому брешуть.
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01.08.2022 15:32 Ответить
Вони завжди були зрадниками.
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01.08.2022 16:02 Ответить
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01.08.2022 15:17 Ответить
Хочу щоб Данилов все те саме відчув на собі разом з медіахвойдами
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01.08.2022 16:41 Ответить
Досить працювати ясіком. Де справи??
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01.08.2022 15:18 Ответить
Данілов, же контрнаступ для визволення Херсону? Казкар плять.
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01.08.2022 15:18 Ответить
Вони крутяться,що воші,аби більше країни здати. Агентура кацапні
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01.08.2022 15:21 Ответить
Я не думаю, що Данілов агент Кремля. Але обіцяти перемоги, де їх немає поки що, це дурня.
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01.08.2022 15:31 Ответить
Він допомогає Зелі цього достатньо.
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01.08.2022 16:06 Ответить
Я ще пам'ятаю перший місяць війни, де вони в єдиних новинах розповідали, що ще пару днів і у рашки закінчаться ракети. Зараз годують обіцянками великого контрнаступу третій місяць підряд
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01.08.2022 17:21 Ответить
а Арєстовіч уже взяв Херсон...щелчком пальців
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01.08.2022 15:18 Ответить
Це, коли на Подолі з найнятими "фанатками" селфівся))
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01.08.2022 15:29 Ответить
Иого слова та БОГУ в вуха
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01.08.2022 15:20 Ответить
Захоплююче відео від якого русня палає - https://youtu.be/HaG0duCq8XU
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01.08.2022 15:23 Ответить
Дятел бесполезный.
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01.08.2022 15:25 Ответить
і не тільки вони, усі з 1918 року, що наразі під росією та бульборуссю. і угорщиною.
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01.08.2022 15:25 Ответить
Треба законодавчо заборонити даниловим, арестовичям, резниковим робити якісь заяви до закінчення війни - заткніть свої роти і працюйте.

"********" бездарно і мають нахабство показуватися на людях замість того, щоб піти у відставку і сісти у в'язницю
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01.08.2022 15:27 Ответить
А може досить "ділити шкуру невбитого ведмедя"?!
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01.08.2022 15:28 Ответить
Через років 20 як здохне ***** можливо.
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01.08.2022 15:31 Ответить
хвата таких .півроку тому пздли 72 години .ттепер навпаки пздть наче тут війнна з талібаном
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01.08.2022 15:34 Ответить
Погано те, що кацапня вже з наших дебілів при владі, піарщіків рже. ( Це про політичну владу, до військових суцільна шана)
Ну що, де ваш обіцяний контрнаступ?
"Отодвигается"
Арестович.
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01.08.2022 15:36 Ответить
тільки слова
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01.08.2022 15:39 Ответить
По-любому Зеля інакше думає.
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01.08.2022 15:56 Ответить
Вот постоянный ******* "может, может, может" - а результат где? Хватит уже ******* и врать людям. Наслушались уже про 2-3 недели войны.
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01.08.2022 15:41 Ответить
Задача максимум, и оно же минимум, деокупация Херсона и всего правобережного плацдарма. Это обеспечит хорошую линию обороны на случай возобновления войны. Дальнейшее освобождение, включая ордло, придется доверить следующему поколению. Которое нужно научить воевать как воюют западные армии, а не постсовки.
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01.08.2022 15:42 Ответить
Якому там ще наступному поколінню? Наступне покоління буде будувати україно-китайський кордон та митниці.
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01.08.2022 15:58 Ответить
Я бы с вами и согласился, но у украинцев отсутствует имперское сознание. Так что это маловероятно.
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01.08.2022 16:14 Ответить
Знову галюциногенні думки ! Тільки по ділам твоїм судить будуть !
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01.08.2022 15:50 Ответить
Але це Зелі не заважає проводити перемовини з Путлером та зійтися посередині.
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01.08.2022 15:55 Ответить
Данілов, що там з Високопіллям?
Ми його вже третій тиждень звільняємо...
Скільки там у кацапів, одна БТГр ?
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01.08.2022 15:57 Ответить
пустомеля, меньш тріпайся
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01.08.2022 16:07 Ответить
тут хоть бы не прое бать то что пока имеем , а "повернути" как то очень туманно выглядит
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01.08.2022 16:07 Ответить
"Только плаху, плети , да немецкий кованный сапог,разумеют дикари Московии!"
(Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg)
Екатерина II
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01.08.2022 16:09 Ответить
З такими керівниками як Зеля та Єрмак наші ЗСУ усю мотівацію згубили.
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01.08.2022 16:10 Ответить
і військові, воєнні та державні таємниці.
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01.08.2022 16:27 Ответить
Правельнее Алексей сказать-УКРАИНА будет военным путем возвращать свои земли ,даже несмотря на смерть кремлевского ************!
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01.08.2022 16:45 Ответить
Данилов , ЗАЙМИСЬ ОБОРОНОЙ страны !!! ПИАРЩИК ежедневный !!!
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01.08.2022 17:36 Ответить
Пустобріх!
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01.08.2022 17:52 Ответить
 
 