Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов
Украина может военным путем вернуть оккупированные россиянами территории.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала - уничтожение оккупантов, потом - дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – подчеркнул он.
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Він так сам сказав
Поміг би Україні, не вештався б під ногами у військових.
Але сидить.
Судя посамовлюбленности - 100%
"********" бездарно і мають нахабство показуватися на людях замість того, щоб піти у відставку і сісти у в'язницю
Ну що, де ваш обіцяний контрнаступ?
"Отодвигается"
Арестович.
Ми його вже третій тиждень звільняємо...
Скільки там у кацапів, одна БТГр ?
(Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg)
Екатерина II