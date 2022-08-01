Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов

Украина может военным путем вернуть оккупированные россиянами территории.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала - уничтожение оккупантов, потом - дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – подчеркнул он.

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