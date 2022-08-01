РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5477 посетителей онлайн
Новости Российская агрессия
10 241 9

В случае необходимости Россия способна перебросить свои войска в Беларусь через несколько недель, - ГУР

білорусь

Если РФ потребуется, то она способна быстро перебросить часть своих боевых подразделений на территорию Беларуси.

Об этом сообщил в интервью The Guardian заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор. НЕТ.

По его словам, одним из "преимуществ" российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику. Россия практиковала это во время военных учений, предшествовавших полномасштабной войне. Кроме того, отступившие из северных регионов Украины в марте подразделения российских войск появились на Донбассе через две недели.

"Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им потребуется", - сказал Скибицкий.

Под непосредственным руководством министра и заместителя министра обороны России началась подготовка и оснащение нового корпуса русской армии. По словам Скибицкого, то, где Россия будет использовать новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться бои на юге и востоке Украины.

Читайте также: Режим Лукашенко, поддерживающий российскую агрессию против Украины, стал более авторитарным, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19400) Беларусь (7902) разведка (4181) Скибицкий Вадим (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бегают они быстро, аки зайцы
показать весь комментарий
01.08.2022 15:28 Ответить
стьарой картофельной дорогой как Наполеон ну ну ой дебилы сказочные.... там же на границе уже их заждались до отправки к Богу...
показать весь комментарий
01.08.2022 16:11 Ответить
А що в білорусі немає кацапських військ ?

Вони давно там , під дахом *********** 😠
показать весь комментарий
01.08.2022 16:59 Ответить
В бульбостані стотисячне угруповання..Я був кращої думки про Скібіцького..
показать весь комментарий
01.08.2022 18:18 Ответить
Думайте,що тишете...
Читати треба більше,а не писати...
показать весь комментарий
02.08.2022 11:41 Ответить
Так, здатна. І що? Це найважливіше, що почув кореспондент "The Guardian" від заступника керівника ГУР МОУ? Про що "новина"?
показать весь комментарий
01.08.2022 17:22 Ответить
Навіть швидше...З під Києва вони перекинули війська за один день...
показать весь комментарий
01.08.2022 17:43 Ответить
Так дороги ж новеньки!
показать весь комментарий
01.08.2022 18:01 Ответить
Там повертатися вже немає кому.Ті підрозділи що є це все + лайно бидло якє понабирали с мухосрансків.Якщо ще півроку так будуть довбати вони втратать більш частину свої всієї армії.невзмозі будуть навіть захистити свої кордони не те що вести бойові дії тут.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:18 Ответить
 
 