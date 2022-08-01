В случае необходимости Россия способна перебросить свои войска в Беларусь через несколько недель, - ГУР

Если РФ потребуется, то она способна быстро перебросить часть своих боевых подразделений на территорию Беларуси.

Об этом сообщил в интервью The Guardian заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор. НЕТ.

По его словам, одним из "преимуществ" российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику. Россия практиковала это во время военных учений, предшествовавших полномасштабной войне. Кроме того, отступившие из северных регионов Украины в марте подразделения российских войск появились на Донбассе через две недели.

"Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им потребуется", - сказал Скибицкий.

Под непосредственным руководством министра и заместителя министра обороны России началась подготовка и оснащение нового корпуса русской армии. По словам Скибицкого, то, где Россия будет использовать новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться бои на юге и востоке Украины.

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