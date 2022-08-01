В Херсонской области из-за вражеских обстрелов все больше населенных пунктов на грани уничтожения, - ОВА

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия. В результате обстрелов население покидает поврежденные дома, в громадах - полупустые села, а порой и полностью заброшенные.

Об этом в Фейсбуке сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине продолжаются активные боевые действия. Из-за обстрелов все больше населенных пунктов на грани уничтожения, люди массово покидают свои поврежденные дома, а в уцелевшие заселяются оккупанты. Полупустые села, а иногда и полностью заброшенные, в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской и других громадах" , – говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что от осколков снарядов травмируются дети, люди неделями сидят в погребах, без воды и пищи. В большинстве временно захваченных громад магазины и аптеки не работают, света и воды нет с самого начала полномасштабного вторжения.

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